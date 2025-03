Naukowcy podkreślają, że morza i oceany kształtują nam klimat – jak zauważają, obszary wodne mają na niego bezpośredni wpływ i buforują jego zmiany. Można to porównać do ogromnego zbiornika, do którego wpada wszystko, co znajduje się w naszej atmosferze – w tym także dwutlenek węgla. Dzięki temu nie mamy tak gwałtownego ocieplenia klimatu. Eksperci zaznaczają jednak, że ten bufor nie będzie działać wiecznie, dlatego apelują, by zadbać o naturę i ograniczyć presję, którą wywieramy na środowisko naturalne.