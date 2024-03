Odporność warunkiem trwałego rozwoju miast: rusza 11. edycja programu Eco-Miasto

Eco-Miasto w publikacjach

Sukcesy osiągane przez miasta uczestniczące w programie mogą stanowić inspirację i wzór do naśladowania dla innych społeczności lokalnych. Elementem programu, którego rolą jest ukazywanie dobrych rozwiązań, jakie warto powielać, są publikacje Eco-Miasto podsumowujące każdą kolejną edycję. Edycja podsumowująca 11. edycję ukaże się pod koniec roku 2024.

„Miasta, Ludzie, Przyszłość” to publikacja podsumowująca doświadczenia jubileuszowej, 10. edycji programu. Poza informacjami podsumowującymi rok warsztatów dla samorządów, konferencję oraz nagrodzone przez jury zrównoważone projekty polskich miast, publikacja oferuje przegląd aktualnych trendów i urbanistycznych doświadczeń z całego świata, dotykających zagadnień odpowiedzi na zmianę klimatu, roli natury w adaptacji miast do jej skutków, a także roli sztucznej inteligencji w innowacyjnym podejściu do stających przed miastami wyzwań.

Czym jest program Eco-Miasto?

Eco-Miasto to znana marka wśród jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. To platforma wzajemnej inspiracji i wymiany doświadczeń dla teoretyków i praktyków zrównoważonego rozwoju, a także oferta edukacyjna dla samorządowców i przedsiębiorców aktywnych w obszarze zrównoważonego rozwoju miast.

Program został zainicjowany w 2013 roku i od tego czasu jest jedną z najlepiej rozpoznawalnych inicjatyw jednoczących miasta wokół rozwiązań proekologicznych. Zaangażowanie Ambasady Francji inspiruje wymianę doświadczeń między samorządami z Polski i z Francji, stymulując dyskusję na temat idei przyjaznych dla ludzi i środowiska ośrodków zurbanizowanych.

Wszelkie informacje dotyczące szczegółów inicjatywy, w tym polecany wszystkim zbiór dobrych praktyk miejskich dostępny w zakładce HUB, będący źródłem wiedzy o tym, jakie działania miasta mogą wdrażać, a także geoportal z prezentacją zwycięzców poprzednich dziesięciu edycji konkursu i relacje z poprzednich edycji, można znaleźć na stronie internetowej projektu.