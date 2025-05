Na liście tegorocznych wyróżnień znajduje się w sumie 39 europejskich miast, przy czym lista nagrodzonych dłuższa jest tylko we Francji (6 metropolii). – Przewodzicie na drodze do uzyskania neutralności klimatycznej i transformacji ambicji w działanie – podsumowywała wiceszefowa wykonawcza KE ds. czystej, sprawiedliwej i konkurencyjnej transformacji, Teresa Ribera.

– Tworząc realny popyt na czyste technologie, zrównoważone innowacje i zieloną infrastrukturę, kładziecie fundamenty pod konkurencyjną, ale też klimatycznie neutralną przyszłość. Wasza praca inspiruje, prowadzi do zmian rynkowych i sytuuje ludzi oraz wspólnoty w sercu transformacji – dodawała.

Polskie miasta wyróżnione. Nagrody za walkę z emisjami i ochronę środowiska

Globalnie to miasta są największym odbiorcą energii, aż do poziomu 65 proc. światowej konsumpcji. Biorąc pod uwagę całokształt miejskiego środowiska to tam powstaje też 70 proc. emisji CO2. To oznacza, że proklimatyczne zmiany mają tam znacznie większy wpływ na wysiłki w celu hamowania zmian klimatycznych niż w innym otoczeniu. Stąd presja Brukseli na to, by europejskie metropolie możliwie jak najszybciej realizowały działania proklimatyczne.

Takie przesłanki stoją za Mission Label. Wyróżniane miasta pracują już nad poprawą bezpieczeństwa energetycznego i oszczędzaniem energii, budowaniem odporności na skutki zmian klimatu, zmniejszaniem emisji i ich wpływ na życie i zdrowie mieszkańców.