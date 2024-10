Projekt rozbudowy systemu ma trwać siedem lat. W jego ramach wzmocnione zostaną między innymi wały przeciwpowodziowe. Jednocześnie bliżej centrum Tokio realizowany jest także inny duży projekt, który ma na celu połączenie kanałów przyjmujących nadmiar wody z miejscowych rzek. Po ukończeniu w 2027 roku system ten będzie odprowadzał wodę powodziową pod ziemią do Zatoki Tokijskiej.

Japonia: „podziemna katedra” chroni Tokio przed powodziami

Od czasu oddania systemu znanego pod angielską nazwą Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel do użytku w 2006 roku system sprawił, że zaoszczędzono ponad miliard dolarów. Zdaniem japońskich władz, gdyby nie inwestycja, właśnie tyle pieniędzy kraj musiałby przeznaczyć na szkody po powodziach.

Jedynie w czerwcu tego roku „podziemna katedra” uruchamiana była cztery razy. To więcej niż w całym 2023 roku. Podczas tajfunu Shanshan, który tego lata nawiedził Japonię, zbiornik zebrał wystarczająco dużo wody, by wypełnić stadion Tokyo Dome – w którym mieści się 45 tysięcy osób – prawie cztery razy.

„Jeśli porównać sytuację do poprzednich lat, to istnieje tendencja do dużo większych ilości deszczu” — powiedział Reuterowi Yoshio Miyazaki, urzędnik ministerstwa ziemi odpowiedzialny za kompleks. „Gdyby nie istniał ten obiekt, poziom wody w głównej rzece Nakagawa i jej dopływach mógłby znacznie wzrosnąć, co doprowadziłoby do zalania domów, a nawet śmierci wielu osób” — zaznaczył.