Konferencja 11. edycji Eco-Miasto: Polska potrzebuje rezyliencji

24 października 2024 roku, w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się konferencja „W kierunku miejskiej rezyliencji", kończąca 11. edycję programu Eco-Miasto. Wydarzenie zorganizowane zostało przez UNEP/GRID-Warszawa i Ambasadę Francji w Polsce, we współpracy z miastem stołecznym Warszawa. To była między innymi okazja do spotkania przedstawicieli samorządów i przedsiębiorców z ekspertami do spraw rozwoju miast. Dominującym tematem rozmów było dążenie do zrównoważonego rozwoju miast w warunkach zagrożeń, powodowanych przez zmiany klimatu.

Wśród gości i prelegentów znaleźli się między innymi: Étienne de Poncins, Ambasador Francji w Polsce, Paulina Hennig-Kloska, Ministra Klimatu i Środowiska, Konrad Wojnarowski, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Magdalena Młochowska, Dyrektor Koordynator ds. zielonej Warszawy, Urząd m. st. Warszawy, oraz Maria Andrzejewska, Dyrektorka Generalna UNEP/GRID-Warszawa.

Czym jest miejska rezyliencja?

Budowanie miejskiej rezyliencji odnosi się do procesów i działań, które mają na celu wzmocnienie zdolności miast do radzenia sobie z różnorodnymi wyzwaniami – zarówno tymi związanymi z klimatem, jak i społecznymi, ekonomicznymi oraz technologicznymi. Podczas panelowych dyskusji, eksperci z różnych dziedzin zastanawiali się nad tym, jak skutecznie budować odporność miast, wykorzystując narzędzia, takie jak zielona i błękitna infrastruktura, inteligentne systemy zarządzania oraz technologie cyfrowe. W trakcie otwartej dyskusji poświęconej społeczno-ekonomicznej rezyliencji, prelegenci skupili się na wyzwaniach związanych z regeneracją miast po kryzysach gospodarczych, a także na sposobach wspierania współpracy między sektorami publicznym i prywatnym, w celu zwiększania ich odporności.

Wiele uwagi poświęcono środowiskowym aspektom rezyliencji, takim jak adaptacja do zmian klimatycznych, zarządzanie zasobami wodnymi i energetycznymi, oraz strategie rewitalizacji obszarów narażonych na klęski żywiołowe.