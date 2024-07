Fala upałów uderzyła w Sewillę. Eksperci: miasto zmienia się w pustynię

W ubiegłym roku wyjątkowo silne upały w Sewilli przyczyniły się do 103 zgonów w ciągu 12 miesięcy. Hiszpania uplasowała się też w czołówce rankingu, tworzonego przez Barceloński Instytut Zdrowia Globalnego (ISGlobal), ośrodek promowany przez Fundację La Caixa i Francuski Instytut Narodowy. Zgodnie z przedstawionymi w nim danymi, w 2022 roku ekstremalne upały spowodowały śmierć 11 324 osób w Hiszpanii w okresie od czerwca do sierpnia, co stanowi niemal jedną piątą wszystkich zgonów podczas fali upałów w Europie i drugą co do wielkości liczbę na kontynencie.

To złe wieści dla miasta, które w ogromnej mierze polega na turystyce, która stanowi aż 18 proc. produktu krajowego brutto Sewilli. Obecnie każdego roku miasto odwiedzają trzy miliony turystów, co może się wkrótce zmienić, jeśli spełnią się ponure prognozy specjalistów klimatycznych i teren wokół stolicy Andaluzji zmieni się w pustynię.

Hiszpania od lat mierzy się również z silną suszą, która zagraża produkcji rolnej kraju, nazywanego „ogrodem Europy”, ponieważ eksportuje dużą część swojej produkcji rolnej