W ostatnich latach Patagonia padała już ofiarą pożarów – między innymi na przełomie 2021 i 2022 roku.
Analizy naukowców jednoznacznie wskazują, że globalne ocieplenie znacząco zwiększa ryzyko występowania niszczycielskich pożarów. Potwierdza to między innymi najnowsze badanie World Weather Attribution (WWA) – międzynarodowej organizacji, której celem jest badanie wpływu zmian klimatu na ekstremalne zjawiska pogodowe.
Eksperci zauważają, że kryzys klimatyczny w ostatnim czasie przyczynił się m.in. do nasilenia pożarów w Chile oraz w argentyńskiej Patagonii, gdzie rosną jedne z najstarszych drzew na świecie.
W połowie stycznia prezydent Chile Gabriel Boric ogłosił – po tym, jak gwałtowne pożary zmusiły do ewakuacji kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców – stan klęski żywiołowej w dwóch południowych regionach kraju: Ñuble i Biobío. Ogień doprowadził tam do śmierci 23 osób, a także zniszczył setki domów i tysiące hektarów lasów. Władze podkreślały, że trudne warunki atmosferyczne – między innymi upały sięgające nawet 38 st. Celsjusza – sprzyjają rozprzestrzenianiu się ognia i utrudniają działania ratownicze. Z pewnością nie pomogły także bardzo silny wiatr i wyjątkowo suche warunki.
Podobna sytuacja miała miejsce w Argentynie – tam pożary wybuchły na początku stycznia. Żywioł zniszczył między innymi Park Narodowy Los Alerces w Patagonii, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. To obszar, na którym rosną Ficroje cyprysowate, nazywane także drzewami Alerce – jedne z najdłużej żyjących drzew na Ziemi. Rekordzista osiągnął wiek 3622 lat. Gatunek ten objęty jest ochroną czynną – jest namnażany i stosowany do zalesień. „Zniszczone zostały pradawne lasy, podobnie jak unikalna bioróżnorodność tego obszaru. To pradawne olbrzymy, które przez tysiące lat stały nienaruszone” – wskazuje w rozmowie z brytyjskim dziennikiem „The Guardian” dr Juan Antonio Rivera z Narodowej Rady Badań Naukowych i Technicznych w Mendozie.
Zaniepokojeni badacze z World Weather Attribution (WWA) – korzystając m.in. z danych z rejestrów meteorologicznych i modeli klimatycznych – postanowili sprawdzić, w jakim stopniu do tych tragedii przyczyniło się globalne ocieplenie. Wyniki nie są zbyt optymistyczne.
Naukowcy ustalili, że warunki sprzyjające pożarom – wysokie temperatury, susza i silny wiatr – były w styczniu około trzy razy bardziej prawdopodobne z powodu globalnego ocieplenia. Innymi słowy, zmiany klimatu znacząco zwiększyły ryzyko wystąpienia ekstremalnych warunków, które umożliwiły szybkie rozprzestrzenianie się ognia.
Eksperci podkreślają, że niektóre obszary Chile i Argentyny stają się coraz bardziej suche z powodu emisji dwutlenku węgla związanych z działalnością człowieka. W Chile suma opadów na początku lata jest dziś o 25 proc. niższa niż wcześniej, a w objętej pożarami Patagonii – o 20 proc. niższa. „Niestety, przy rządzie, który nie rozumie zmian klimatu i ich związku z działalnością człowieka, oraz w którym przyroda jest kwestią drugorzędną, pożary mają większe skutki, niż powinny. Wysuszanie naszych krajobrazów nie jest już prognozą, lecz kryzysem, który wymaga pilnej reakcji, aby chronić naszą unikalną bioróżnorodność i mieszkańców regionu” – podkreśla Juan Antonio Rivera, mówiąc o Argentynie.
Ustalenia naukowców wskazują, że skutki niszczycielskich pożarów w Argentynie były tak poważne między innymi przez duże cięcia budżetowe w służbach odpowiedzialnych za zarządzanie tego typu kryzysami. Zdecydował się na nie prezydent Javier Milei, który określa kryzys klimatyczny mianem „socjalistycznego kłamstwa”. Sytuację w Chile pogorszyć miały zaś m.in. plantacje drzew gatunków obcych, które są bardziej łatwopalne niż te rodzime. „Te plantacje są zlokalizowane bezpośrednio przy osiedlach, co było widoczne w Valparaíso w 2024 r.” – wskazał Mauricio Santos-Vega z Red Cross Red Crescent Climate Centre, przypominając, że podczas pożarów, do których doszło dwa lata temu, zginęło co najmniej 131 osób.
„Nasza analiza pokazuje wyraźny i niebezpieczny ślad zmian klimatu w tych pożarach. Spalając paliwa kopalne, w istocie manipulujemy prawdopodobieństwem, zwiększając szanse na wystąpienie warunków sprzyjających tym niszczycielskim pożarom” – mówi dr Clair Barnes z Imperial College London. Jak zaznacza ekspertka, nasilanie się ekstremalnych zjawisk pogodowych będzie postępować, dopóki ludzkość nie zaprzestanie spalania paliw kopalnych.
