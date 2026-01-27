Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są geopolityczne i ekologiczne implikacje potencjalnego przejęcia Grenlandii przez USA?

Dlaczego strategiczne znaczenie Grenlandii wykracza poza zasoby naturalne?

Jakie międzynarodowe umowy wpływają na obecność wojskową USA na Grenlandii?

Jak zmiany klimatyczne wpływają na pokrywę lodową Grenlandii i co to oznacza dla reszty świata?

Jakie badania naukowe były możliwe dzięki gościnności Grenlandii i jakie są zagrożenia dla ich kontynuacji?

Jak stanowisko USA wobec zmian klimatu wpływa na ich politykę wobec Grenlandii i globalne bezpieczeństwo klimatyczne?

„Jednostronne przejęcie Grenlandii oznacza ryzyko, że reszta świata utraci dostęp do jednego z najważniejszych miejsc na świecie z punktu widzenia badań klimatycznych” – przestrzega na stronach portalu The Conversation Martin Siegert z University of Exeter.

Jak zauważa badacz, obawy Białego Domu o bezpieczeństwo wyspy i USA są co najmniej przesadzone, jeśli nie pozorowane. „W ramach zawartego w 1951 r. porozumienia obronnego z Danią Stany Zjednoczone posiadają już na Grenlandii bazę wojskową w odległej północnej części wyspy, w Pituffik, dziś skupiającą się na aktywności kosmicznej USA. Z uwagi na to, że oba kraje pozostają członkami NATO, porozumienie umożliwia USA zwiększenie tam swojej wojskowej obecności, jeśli zachodzi taka konieczność” – przypomina Siegert. Wojskowych obiektów USA było tam zresztą więcej w czasach „zimnej wojny”, ale potem stopniowo je zamykano.

Jeśli natomiast chodzi o działalność naukową, Grenlandia przez dekady była otwarta dla naukowców z całego świata, z czego korzystała m.in. amerykańska NASA. W odróżnieniu od Antarktydy czy norweskiego Svalbardu nie zawarto żadnych międzynarodowych umów dotyczących wykorzystywania obszaru Grenlandii na potrzeby nauki – cała działalność w tym miejscu odbywała się dzięki życzliwości rządu w Kopenhadze.

Biorąc pod uwagę stanowisko Waszyngtonu wobec globalnej polityki klimatycznej – ponowne wycofanie USA z Porozumień paryskich czy rychłe wyjście Amerykanów z Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu (IPCC) – trzeba się liczyć z tym, że Grenlandia wypadnie z listy lokalizacji „klimatycznych” projektów naukowych.