Przewodniczący COP31, turecki minister środowiska Murat Kurum, winą za porażkę szczytu obarczył kraje, które – jak twierdził –koncentrowały się na pojedynczych słowach lub wyrażeniach i poruszały tematy niezwiązane z klimatem
Choć negocjacje w ramach 31. Konferencji stron UNFCCC w Antalyi przeciągnęły się o dwa dni, nie udało się osiągnąć porozumienia. COP31 okazał się najdłuższym szczytem klimatycznym w historii, który przebił pod tym względem nawet COP25, który odbył się w 2019 r. w Madrycie. Była to również druga sytuacja, w której rozmowy klimatyczne ONZ zakończyły się brakiem porozumienia od szczytu w Kopenhadze w 2009 r.
Ostateczna wersja zaproponowanego tekstu spotkała się z szeroką krytyką, jako niewystarczająco ambitna. Podkreślano zwłaszcza próbę pominięcia wpływu paliw kopalnych na pogłębiający się kryzys klimatyczny. Zamiast zobowiązania do „odchodzenia od paliw kopalnych”, co zostało przyjęte podczas szczytu COP28 w Dubaju, próbowano zaproponować znacznie słabsze sformułowanie dotyczące „nieodwracalnej globalnej transformacji w kierunku niskiej emisji gazów cieplarnianych i rozwoju odpornego na zmiany klimatu”. W dokumencie znalazły się natomiast kontrowersyjne zapisy dotyczące technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS), czyli rozwiązania, które zdaniem naukowców jedynie utrwala zależność od paliw kopalnych, jest nieskuteczne i bardzo kosztowne.
Proponowanej treści porozumienia sprzeciwiło się 130 krajów, wśród których wymienić można Wielką Brytanię, Norwegię, Kanadę, Panamę, Republikę Vanuatu, grupę krajów najsłabiej rozwiniętych, a także Unię Europejską. W imieniu tej ostatniej wypowiedział się irlandzki minister środowiska Darragh O’Brien, który oświadczył, że porozumienie „nie odpowiada na wyzwania chwili” i „nie wspomina nawet o paliwach kopalnych”, a UE nie zamierza poprzeć decyzji nieuwzględniających ustaleń naukowych.
„Petrokraje” starały się rozmyć problem – delegat Arabii Saudyjskiej, Mohammad Ayoub przekonywał, że kraje arabskie są odpowiedzialne za niewielką część historycznych emisji gazów cieplarnianych i „nadal angażują się w dobrej wierze” w działania klimatyczne. Przedstawiciel Rosji z kolei podkreślał, że zbyt szybkie odejście od paliw kopalnych doprowadziłoby do „ubóstwa energetycznego” i ostrzegał przed „popadaniem w hasłowość”, czyli nazwaniem wprost paliw kopalnych przyczyną problemu.
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Minister środowiska Panamy alarmował natomiast, że świat „stał się zakładnikiem naftowej mafii”, a przedstawiciele Wyspy Marshalla podkreślali, że ich kraj nie zamierza akceptować „fałszywych rozwiązań”, takich jak wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla.
Za przyczynę porażki szczytu w Antalyi premier Australii Anthony Albanese uznał „trudną sytuację geopolityczną”, a przewodniczący COP31, turecki minister środowiska Murat Kurum obarczył winą kraje, które, jak twierdził, koncentrowały się na pojedynczych słowach lub wyrażeniach i poruszały tematy niezwiązane z klimatem.
Tegoroczny szczyt klimatyczny był ostatnim przed zakończeniem kadencji sekretarza generalnego ONZ António Guterresa. Szef ONZ przyznał, że wynik negocjacji mocno go rozczarował. Powtórzył, że to uzależnienie od węgla, ropy naftowej i gazu napędza chaos klimatyczny i podkreślił, że „nie możemy ugasić ognia, dolewając do niego oliwy”.
Brak osiągnięcia porozumienia były wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, Al Gore, nazwał „skandalem” i stwierdził, że to „niedopuszczalne”, aby petrokraje mogły używać prawa weta wobec wzmianki o paliwach kopalnych.
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Niektóre organizacje przyjęły decyzję krajów odrzucających porozumienie z aprobatą. Ann Harrison, doradczyni Amnesty International ds. sprawiedliwości klimatycznej oświadczyła, że odrzucenie „gigantycznej zdrady, którą współprzewodniczący COP31 próbowali przedstawić jako działania na rzecz klimatu” było słuszną decyzją.
– Sprzeciwiły się one dokumentowi służącemu zanieczyszczającym środowisko, stworzonemu tak, by chronić zyski korporacji, jednocześnie poświęcając ludzi i planetę. – oświadczyła ekspertka. Również Christiana Figueres, która kierowała negocjacjami ONZ zakończonymi zawarciem porozumienia paryskiego, przyznała, że poparcie słabszego zobowiązania mogłoby podważyć dotychczasowy postęp.
Katarzyna Snyder, negocjatorka klimatyczna związana z Instytutem Zrównoważonej Gospodarki, uważa, że Unia Europejska słusznie zaznaczyła w Antalyi akceptowalne granice kompromisu. – To była trudna decyzja, również wizerunkowo. Łatwiej byłoby ogłosić sukces i wrócić do domu z kolejnym dokumentem. Ale porozumienie za wszelką cenę nie jest sukcesem. Unia stanęła w obronie wcześniejszych ustaleń, wiedzy naukowej i zasady, że międzynarodowe zobowiązania muszą coś znaczyć. – mówi polska ekspertka.
O ile decyzja dotycząca odrzucenia porozumienia ignorującego rolę paliw kopalnych jest zrozumiała w kontekście unijnych ambicji klimatycznych, trudniej usprawiedliwić postawę UE w kwestii finansowania klimatycznego. Unijny komisarz ds. klimatu, Wopke Hoekstra jeszcze przed rozpoczęciem szczytu otwarcie mówił, że szanse na nowe środki finansowe na cele klimatyczne są „pogrzebane”. Grupa Afrykańska bezskutecznie wnioskowała o ustalenie kamieni milowych, które miałyby określić konkretną ścieżkę realizacji przez kraje obranego wcześniej celu trzykrotnego zwiększenia finansowania adaptacji. Dotrzymanie obietnicy potrojenia środków finansowych przeznaczonych na działania adaptacyjne i ustalenie, że oznacza to dążenie do uzyskania kwoty 120 mld dolarów do 2035 r., było kluczowym postulatem krajów rozwijających się, które najsilniej odczuwają konsekwencje kryzysu klimatycznego, do którego przyłożyły się w niewielkim stopniu. Miało to stanowić uzupełnienie „wezwania do działań”, które uzgodniono podczas COP30 w brazylijskim Belem.
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Warto przypomnieć, że szczyt klimatyczny w Turcji odbył się po publikacji raportu ONZ, w którym alarmowano, że obecna polityka klimatyczna na świecie prowadzi do wzrostu temperatury globalnej o 2,6°C w stosunku do poziomów przedindustrialnych do końca stulecia. Podczas gdy w Antalyi spierano się o to, czy w tekście porozumienia zostaną wspomniane paliwa kopalne, przywódcy Stanów Zjednoczonych, Chin i Rosji wydali w Shenzhen wspólne oświadczenie, w którym zobowiązali się do zwiększenia produkcji i dostaw produktów ropopochodnych.
Po raz drugi z rzędu negocjatorom nie udało się osiągnąć porozumienia w kwestii rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego. Mimo że więcej uwagi poświęcono oceanom i ich związkowi z klimatem, przedstawiciele organizacji środowiskowych przyznały, że w tym zakresie szczyt również nie spełnił ich oczekiwań. Niewielkie sukcesy odnotowano w zakresie nowego finansowania dla systemów żywnościowych i przyrody-pojawiło się jedynie kilka deklaracji wsparcia dla inicjatyw oceanicznych oraz dwa nowe wkłady na rzecz funduszu „Tropical Forest Forever Facility”. Strony nie osiągnęły też porozumienia w kwestii przedłużenia Programu prac nad łagodzeniem zmiany klimatu (Mitigation Work Programme).
Wśród osiągnięć COP31 można natomiast wymienić spore poparcie dla celu elektryfikacji „35 do 35”, oznaczającego zwiększenie udziału energii elektrycznej w globalnym końcowym zużyciu energii z obecnych 23 proc. do 35 proc. do 2035 r. Choć pełna lista krajów, które zdecydowały się poprzeć inicjatywę, nie została opublikowana, australijski minister kierujący negocjacjami w Antalyi, Chris Bowen potwierdził, że sygnatariuszy jest ponad 90. Jak oświadczył dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) Francesco La Camera, „COP31 zapisze się w historii jako moment rozpoczęcia dekady elektryfikacji”, a szef Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) Fatih Birol zauważył, że osiągnięcie celu „35 do 35” w skali globalnej „może pozwolić na redukcję emisji o co najmniej 8 gigaton, nawet, jeśli zmiany w miksie energetycznym będą postępować powoli”. Redukcje emisji zależą jednak od tego, czy energia elektryczna będzie pochodzić z czystych źródeł.
Udało się też uzgodnić stopniowe wdrażanie Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji (Just Transition Mechanism) oraz Programu prac nad finansowaniem działań klimatycznych (Climate Finance Work Program), a także osiągnięto porozumienie w sprawie włączenia Funduszu Adaptacyjnego (Adaptation Fund) w struktury zarządzania Porozumienia paryskiego, co umożliwi funduszowi czerpanie części dochodów z handlu uprawnieniami do emisji w ramach artykułu 6.
Odnotowano też postęp w kwestii tworzenia tzw. map drogowych, czyli krajowych planów transformacji i odchodzenia od paliw kopalnych. Swoje strategie w listopadzie opublikowały m.in. Francja, Niemcy, Holandia, Finlandia, Irlandia i Dania, a zamiar ich stworzenia ogłosiły Hiszpania, Portugalia, Luksemburg oraz Brazylia. Z kolei państwa regionu Pacyfiku zadeklarowały przygotowanie regionalnej mapy drogowej.
Kolejny szczyt klimatyczny COP32 odbędzie się w Etiopii, po raz pierwszy od 15 lat wracając do Afryki Subsaharyjskiej. Etiopski minister spraw zagranicznych, Gedion Timothewos, zapowiedział w Antalyi, że planuje „przywrócenie nadziei, odbudowę zaufania oraz mobilizację do wspólnych działań”. Eksperci liczą na to, że przyszłoroczny szczyt klimatyczny będzie „COPem adaptacji” i przyniesie znacznie lepsze wyniki negocjacji, niż COP31. Zdaniem Freda Njehu, stratega politycznego ds. Afryki w Greenpeace, porażka Turcji i Australii wywiera na Etiopii ogromną presję.
– Wraz z powrotem negocjacji do Afryki, prezydencja COP32 musi być odważna, bezkompromisowa i odporna na strukturalną władzę lobbystów paliw kopalnych. Addis Abeba musi być miejscem, w którym odzyskamy zaufanie publiczne, aby zapewnić finansowanie klimatu, wyegzekwować suwerenną i sprawiedliwą transformację energetyczną i wreszcie zmusić bogatych trucicieli do płacenia. – uważa ekspert. Rukiya Khamis, kierowniczka zespołu ds. Afryki Wschodniej w organizacji 350.org zgadza się, że „Turcja i Australia przekazują przyszłej prezydencji COP32 jedynie zgliszcza własnego nieudanego przywództwa. Etiopia powinna popchnąć nas do przodu, a nie cofać do punktu wyjścia”. Czy tak będzie? Przekonamy się za rok.
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