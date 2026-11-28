Choć negocjacje w ramach 31. Konferencji stron UNFCCC w Antalyi przeciągnęły się o dwa dni, nie udało się osiągnąć porozumienia. COP31 okazał się najdłuższym szczytem klimatycznym w historii, który przebił pod tym względem nawet COP25, który odbył się w 2019 r. w Madrycie. Była to również druga sytuacja, w której rozmowy klimatyczne ONZ zakończyły się brakiem porozumienia od szczytu w Kopenhadze w 2009 r.

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Ostateczna wersja zaproponowanego tekstu spotkała się z szeroką krytyką, jako niewystarczająco ambitna. Podkreślano zwłaszcza próbę pominięcia wpływu paliw kopalnych na pogłębiający się kryzys klimatyczny. Zamiast zobowiązania do „odchodzenia od paliw kopalnych”, co zostało przyjęte podczas szczytu COP28 w Dubaju, próbowano zaproponować znacznie słabsze sformułowanie dotyczące „nieodwracalnej globalnej transformacji w kierunku niskiej emisji gazów cieplarnianych i rozwoju odpornego na zmiany klimatu”. W dokumencie znalazły się natomiast kontrowersyjne zapisy dotyczące technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS), czyli rozwiązania, które zdaniem naukowców jedynie utrwala zależność od paliw kopalnych, jest nieskuteczne i bardzo kosztowne.

Protest 130 krajów

Proponowanej treści porozumienia sprzeciwiło się 130 krajów, wśród których wymienić można Wielką Brytanię, Norwegię, Kanadę, Panamę, Republikę Vanuatu, grupę krajów najsłabiej rozwiniętych, a także Unię Europejską. W imieniu tej ostatniej wypowiedział się irlandzki minister środowiska Darragh O’Brien, który oświadczył, że porozumienie „nie odpowiada na wyzwania chwili” i „nie wspomina nawet o paliwach kopalnych”, a UE nie zamierza poprzeć decyzji nieuwzględniających ustaleń naukowych.

„Petrokraje” starały się rozmyć problem – delegat Arabii Saudyjskiej, Mohammad Ayoub przekonywał, że kraje arabskie są odpowiedzialne za niewielką część historycznych emisji gazów cieplarnianych i „nadal angażują się w dobrej wierze” w działania klimatyczne. Przedstawiciel Rosji z kolei podkreślał, że zbyt szybkie odejście od paliw kopalnych doprowadziłoby do „ubóstwa energetycznego” i ostrzegał przed „popadaniem w hasłowość”, czyli nazwaniem wprost paliw kopalnych przyczyną problemu.

Minister środowiska Panamy alarmował natomiast, że świat „stał się zakładnikiem naftowej mafii”, a przedstawiciele Wyspy Marshalla podkreślali, że ich kraj nie zamierza akceptować „fałszywych rozwiązań”, takich jak wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla.

Za przyczynę porażki szczytu w Antalyi premier Australii Anthony Albanese uznał „trudną sytuację geopolityczną”, a przewodniczący COP31, turecki minister środowiska Murat Kurum obarczył winą kraje, które, jak twierdził, koncentrowały się na pojedynczych słowach lub wyrażeniach i poruszały tematy niezwiązane z klimatem.

Tegoroczny szczyt klimatyczny był ostatnim przed zakończeniem kadencji sekretarza generalnego ONZ António Guterresa. Szef ONZ przyznał, że wynik negocjacji mocno go rozczarował. Powtórzył, że to uzależnienie od węgla, ropy naftowej i gazu napędza chaos klimatyczny i podkreślił, że „nie możemy ugasić ognia, dolewając do niego oliwy”.

Brak osiągnięcia porozumienia były wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, Al Gore, nazwał „skandalem” i stwierdził, że to „niedopuszczalne”, aby petrokraje mogły używać prawa weta wobec wzmianki o paliwach kopalnych.

Niektóre organizacje przyjęły decyzję krajów odrzucających porozumienie z aprobatą. Ann Harrison, doradczyni Amnesty International ds. sprawiedliwości klimatycznej oświadczyła, że odrzucenie „gigantycznej zdrady, którą współprzewodniczący COP31 próbowali przedstawić jako działania na rzecz klimatu” było słuszną decyzją.

– Sprzeciwiły się one dokumentowi służącemu zanieczyszczającym środowisko, stworzonemu tak, by chronić zyski korporacji, jednocześnie poświęcając ludzi i planetę. – oświadczyła ekspertka. Również Christiana Figueres, która kierowała negocjacjami ONZ zakończonymi zawarciem porozumienia paryskiego, przyznała, że poparcie słabszego zobowiązania mogłoby podważyć dotychczasowy postęp.

Katarzyna Snyder, negocjatorka klimatyczna związana z Instytutem Zrównoważonej Gospodarki, uważa, że Unia Europejska słusznie zaznaczyła w Antalyi akceptowalne granice kompromisu. – To była trudna decyzja, również wizerunkowo. Łatwiej byłoby ogłosić sukces i wrócić do domu z kolejnym dokumentem. Ale porozumienie za wszelką cenę nie jest sukcesem. Unia stanęła w obronie wcześniejszych ustaleń, wiedzy naukowej i zasady, że międzynarodowe zobowiązania muszą coś znaczyć. – mówi polska ekspertka.

Niespełniona obietnica

O ile decyzja dotycząca odrzucenia porozumienia ignorującego rolę paliw kopalnych jest zrozumiała w kontekście unijnych ambicji klimatycznych, trudniej usprawiedliwić postawę UE w kwestii finansowania klimatycznego. Unijny komisarz ds. klimatu, Wopke Hoekstra jeszcze przed rozpoczęciem szczytu otwarcie mówił, że szanse na nowe środki finansowe na cele klimatyczne są „pogrzebane”. Grupa Afrykańska bezskutecznie wnioskowała o ustalenie kamieni milowych, które miałyby określić konkretną ścieżkę realizacji przez kraje obranego wcześniej celu trzykrotnego zwiększenia finansowania adaptacji. Dotrzymanie obietnicy potrojenia środków finansowych przeznaczonych na działania adaptacyjne i ustalenie, że oznacza to dążenie do uzyskania kwoty 120 mld dolarów do 2035 r., było kluczowym postulatem krajów rozwijających się, które najsilniej odczuwają konsekwencje kryzysu klimatycznego, do którego przyłożyły się w niewielkim stopniu. Miało to stanowić uzupełnienie „wezwania do działań”, które uzgodniono podczas COP30 w brazylijskim Belem.

Warto przypomnieć, że szczyt klimatyczny w Turcji odbył się po publikacji raportu ONZ, w którym alarmowano, że obecna polityka klimatyczna na świecie prowadzi do wzrostu temperatury globalnej o 2,6°C w stosunku do poziomów przedindustrialnych do końca stulecia. Podczas gdy w Antalyi spierano się o to, czy w tekście porozumienia zostaną wspomniane paliwa kopalne, przywódcy Stanów Zjednoczonych, Chin i Rosji wydali w Shenzhen wspólne oświadczenie, w którym zobowiązali się do zwiększenia produkcji i dostaw produktów ropopochodnych.

Po raz drugi z rzędu negocjatorom nie udało się osiągnąć porozumienia w kwestii rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego. Mimo że więcej uwagi poświęcono oceanom i ich związkowi z klimatem, przedstawiciele organizacji środowiskowych przyznały, że w tym zakresie szczyt również nie spełnił ich oczekiwań. Niewielkie sukcesy odnotowano w zakresie nowego finansowania dla systemów żywnościowych i przyrody-pojawiło się jedynie kilka deklaracji wsparcia dla inicjatyw oceanicznych oraz dwa nowe wkłady na rzecz funduszu „Tropical Forest Forever Facility”. Strony nie osiągnęły też porozumienia w kwestii przedłużenia Programu prac nad łagodzeniem zmiany klimatu (Mitigation Work Programme).

Osiągnięcia COP31

Wśród osiągnięć COP31 można natomiast wymienić spore poparcie dla celu elektryfikacji „35 do 35”, oznaczającego zwiększenie udziału energii elektrycznej w globalnym końcowym zużyciu energii z obecnych 23 proc. do 35 proc. do 2035 r. Choć pełna lista krajów, które zdecydowały się poprzeć inicjatywę, nie została opublikowana, australijski minister kierujący negocjacjami w Antalyi, Chris Bowen potwierdził, że sygnatariuszy jest ponad 90. Jak oświadczył dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) Francesco La Camera, „COP31 zapisze się w historii jako moment rozpoczęcia dekady elektryfikacji”, a szef Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) Fatih Birol zauważył, że osiągnięcie celu „35 do 35” w skali globalnej „może pozwolić na redukcję emisji o co najmniej 8 gigaton, nawet, jeśli zmiany w miksie energetycznym będą postępować powoli”. Redukcje emisji zależą jednak od tego, czy energia elektryczna będzie pochodzić z czystych źródeł.

Udało się też uzgodnić stopniowe wdrażanie Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji (Just Transition Mechanism) oraz Programu prac nad finansowaniem działań klimatycznych (Climate Finance Work Program), a także osiągnięto porozumienie w sprawie włączenia Funduszu Adaptacyjnego (Adaptation Fund) w struktury zarządzania Porozumienia paryskiego, co umożliwi funduszowi czerpanie części dochodów z handlu uprawnieniami do emisji w ramach artykułu 6.

Odnotowano też postęp w kwestii tworzenia tzw. map drogowych, czyli krajowych planów transformacji i odchodzenia od paliw kopalnych. Swoje strategie w listopadzie opublikowały m.in. Francja, Niemcy, Holandia, Finlandia, Irlandia i Dania, a zamiar ich stworzenia ogłosiły Hiszpania, Portugalia, Luksemburg oraz Brazylia. Z kolei państwa regionu Pacyfiku zadeklarowały przygotowanie regionalnej mapy drogowej.

Kolejny szczyt klimatyczny COP32 odbędzie się w Etiopii, po raz pierwszy od 15 lat wracając do Afryki Subsaharyjskiej. Etiopski minister spraw zagranicznych, Gedion Timothewos, zapowiedział w Antalyi, że planuje „przywrócenie nadziei, odbudowę zaufania oraz mobilizację do wspólnych działań”. Eksperci liczą na to, że przyszłoroczny szczyt klimatyczny będzie „COPem adaptacji” i przyniesie znacznie lepsze wyniki negocjacji, niż COP31. Zdaniem Freda Njehu, stratega politycznego ds. Afryki w Greenpeace, porażka Turcji i Australii wywiera na Etiopii ogromną presję.

– Wraz z powrotem negocjacji do Afryki, prezydencja COP32 musi być odważna, bezkompromisowa i odporna na strukturalną władzę lobbystów paliw kopalnych. Addis Abeba musi być miejscem, w którym odzyskamy zaufanie publiczne, aby zapewnić finansowanie klimatu, wyegzekwować suwerenną i sprawiedliwą transformację energetyczną i wreszcie zmusić bogatych trucicieli do płacenia. – uważa ekspert. Rukiya Khamis, kierowniczka zespołu ds. Afryki Wschodniej w organizacji 350.org zgadza się, że „Turcja i Australia przekazują przyszłej prezydencji COP32 jedynie zgliszcza własnego nieudanego przywództwa. Etiopia powinna popchnąć nas do przodu, a nie cofać do punktu wyjścia”. Czy tak będzie? Przekonamy się za rok.