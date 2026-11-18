305 miliardów dolarów rocznie w perspektywie 2035 r. – taki szacunek potrzeb finansowych krajów rozwijających się zamieszczono w raporcie „2026 Adaptation Gap Report” opublikowanym przez Program Środowiskowy ONZ (UNEP). I jest to wyliczenie ostrożne – nie zawiera kosztów adaptacji, jakie musiałby ponieść sektor prywatny, by być przygotowanym na konsekwencje zmian klimatycznych i wywoływanych przez nie ekstremów pogodowych.

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Jak przekonywał szef UNEP Finance Initiative, Eric Usher, konieczne wydatki mogą być jeszcze wyższe. „Ubiegłoroczny raport zakładał, że państwa rozwijające się będą potrzebować 365 mld dol. rocznie na cele związane z adaptacją. Jednocześnie przepływy finansowe do tych krajów są znacznie niższe – na poziomie zaledwie 26 mld dol. w 2023 r.” – pisze Usher w opublikowanym tuż przed rozpoczęciem się COP31 artykule. I przypomina, że globalne koszty takiej polityki adaptacji – od budowy lub przebudowy infrastruktury, systemów wodociągowych, transformacji rolnictwa po odporność miast – mogą sięgnąć do połowy obecnego stulecia astronomicznej kwoty 9 bilionów dolarów.

Koszt adaptacji do zmian klimatu. Rachunek coraz wyższy

Roczne straty gospodarki w wyniku kataklizmów naturalnych w 2025 roku wyliczono na 100 mld dolarów – ale kwota ta jest prostą sumą strat, które zostały ubezpieczone. Szacunki dotyczące mienia nieubezpieczonego, częściowo uszkodzonego lub szkód, które ujawnią się w kolejnych latach czy dekadach, są znacznie wyższe.

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Mimo to tylko nieliczni myślą o adaptacji czy budowaniu odporności. Po pierwsze, dlatego że nie tylko Polak „mądry po szkodzie” – lekceważenie ryzyka jest wciąż powszechną postawą. Po drugie, sytuacje regionów czy branż mogą się diametralnie różnić: inne problemy ma Skandynawia, a zupełnie inne – Włochy; inne wyzwania stoją przed polskimi rolnikami, a zupełnie inne przed producentami rolnymi z Argentyny. Ta niemożność czynienia prostych analogii ma utrudniać ustalenie klarownych kierunków inwestycyjnych, sfinansowanie ich przez banki oraz objęcie ochroną przez ubezpieczycieli. Zresztą wszystkim instytucjom nie jest prosto: straty łatwiej policzyć niż korzyści, polegające na uniknięciu strat.

Lokalne władze czy poszczególne firmy inwestują w wachlarz zabezpieczeń (i na takie inwestycje mieliby zrzucać się w globalnej skali bogaci na rzecz biedniejszych). Ale o ile budowę wałów przeciwpowodziowych łatwo uzasadnić w sposób zrozumiały dla każdego, to np. tworzenie terenów zielonych w miastach – i tu np. kosztem działek, które można byłoby sprzedać deweloperom albo parkingów – wywołuje często opór: w końcu, jak znika parking w centrum miasta, to bogaci (zwykle z przedmieść) nie mają gdzie zostawić samochodu. Dodatkowo niektóre projekty adaptacyjne – zwłaszcza w sektorze prywatnym – mają szerszy zakres: ich beneficjentem są np. sąsiedzi firmy, zatem zdarza się, że spółki oczekują od sąsiadów partycypowania w kosztach.

Debata o pieniądzach na COP31

Podczas szczytu klimatycznego COP31 toczy się zatem zażarty bój o pieniądze. – Kraje wrażliwe na zmiany klimatu potrzebują grantów, a nie kolejnych kredytów na adaptację klimatyczną, które tylko zwiększałyby ich zadłużenie – oświadczył twardo występujący na konferencji premier Bangladeszu, Tarique Rahman. Jego kraj uchodzi za klasyczny przykład problemu, jaki ma globalne Południe ze zmianami klimatycznymi: Bangladesz odpowiada za 0,5 proc. globalnych emisji, za to pod względem dotkliwości doświadczanych zmian klimatycznych jest na pierwszej linii frontu.

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Innymi słowy, bogaci nie dość, że napędzają kryzys klimatyczny, to jeszcze jednocześnie wpędzają biednych w większe zadłużenie. Rahman żądał więc m.in. redukcji długów Południa; grantów, których przynajmniej 50 proc. byłoby adresowane na adaptację klimatyczną; wsparcia w dostępie do nowych technologii, zwłaszcza w zakresie energetyki. Jest to stanowisko tylko nieco bardziej radykalne – i to raczej retorycznie – niż propozycje Republiki Południowej Afryki, która w tym roku postanowiła wystąpić w roli przedstawiciela globalnego Południa. Przedstawiciele RPA bezskutecznie próbowali skłonić organizatorów szczytu, by w jego programie znalazł się postulat potrojenia „finansowania klimatycznego”.

Przebieg obrad w pierwszych dniach COP31 sugeruje, że globalnego przełomu nie ma się co spodziewać. Uczestnicy szukają za to sposobów, żeby robić niewielkie wyłomy w murze: przedstawiciele rozmaitych funduszy związanych z reagowaniem na kryzys klimatyczny uzgodnili zasady współpracy pozwalającej łączyć siły przy wspieraniu projektów adaptacyjnych, poszczególne kraje zabiegają choćby o cząstkowe wsparcie np. polityki zdrowotnej, Singapur ogłosił program wsparcia w zakresie adaptacji rolnictwa w Azji Południowo-Wschodniej (co nie dziwi, biorąc pod uwagę minimalne możliwości tego kraju w zakresie produkcji spożywczej). Wszystko to jednak są kroczki zbyt małe, by pozwoliły wyjść Południu z kryzysu klimatycznego suchą – nomen omen – stopą.