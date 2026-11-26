Wielki pas glonów na Atlantyku osiąga rekordowe rozmiary i budzi niepokój naukowców
Gigantyczne skupisko glonów ciągnie się przez około 8850 kilometrów od zachodnich wybrzeży Afryki aż po Karaiby i Zatokę Meksykańską. Zjawisko, które na otwartym oceanie sprzyja bioróżnorodności, po dotarciu do lądu staje się poważnym zagrożeniem ekologicznym i zdrowotnym. Jego aktualną skalę opisuje portal Noticias Ambientales.
Choć gronorosty (Sargassum) są naturalnym elementem ekosystemów morskich, ich masowa ekspansja poza pierwotnym obszarem występowania w obrębie Morza Sargassowego przykuwa uwagę naukowców od lata 2011 r. To wtedy potężne ilości unoszących się glonów zalały wybrzeża wysp wschodnich Karaibów (Małych Antyli), wywołując pierwsze poważne problemy środowiskowe i ekonomiczne.
Od tamtej pory zjawisko powraca niemal każdego roku, systematycznie przybierając na sile. W 2018 r. Wielki Atlantycki Pas Gronorostów (GASB) osiągnął rekordową wówczas wagę przekraczającą 20 milionów ton. Towarzyszące mu napływy glonów w ciągu zaledwie kilku godzin wypełniały zatoki tysiącami ton biomasy, paraliżując setki plaż od Gujany Francuskiej i Trynidadu po Meksyk i Florydę. W 2022 r. szacowana waga brunatnic wzrosła do 22 milionów ton.
Najnowsze dane z obserwacji satelitarnych wskazują, że gigantyczne skupisko o długości około 8850 km może gromadzić nawet 37,5 miliona ton metrycznych biomasy.
Naukowcy podkreślają, że za gwałtowny rozrost Wielkiego Atlantyckiego Pasa Gronorostów odpowiada splot kilku czynników. Kluczową rolę odgrywa nadmiar substancji odżywczych – przede wszystkim azotu i fosforu – trafiających do Atlantyku ze spływów rolniczych, zrzutów ścieków oraz w wyniku wylesiania dorzeczy wielkich rzek, takich jak Amazonka i Orinoko.
Na rozwój brunatnic wpływ ma również wzrost temperatury wód tropikalnego Atlantyku, który zapewnia dogodne warunki do rozmnażania i ekspansji glonów. Dodatkowo zmiany w układzie prądów morskich oraz systemach atmosferycznych sprzyjają przemieszczaniu ogromnych mas gronorostów z Morza Sargassowego w tropikalne rejony oceanu, gdzie formują one zwarty, ciągnący się przez tysiące kilometrów pas.
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Rola gronorostów zmienia się w zależności od miejsca, w którym się znajdują. Na otwartym oceanie skupiska unoszących się na wodzie glonów stanowią schronienie, żerowisko, a także siedlisko dla wielu gatunków ryb, skorupiaków i młodych organizmów.
Problem pojawia się, gdy masy glonów docierają do strefy przybrzeżnej Karaibów, Ameryki Środkowej i Zatoki Meksykańskiej. Gwałtowne gromadzenie się brunatnic na brzegu prowadzi do degradacji ekosystemów przybrzeżnych oraz plaż. Według naukowców emisja szkodliwych gazów powstających podczas gnicia i rozkładu biomasy stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzi. Efektem są poważne problemy w funkcjonowaniu turystyki, rybołówstwa i żeglugi.
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Skala zjawiska wymusza na państwach nadbrzeżnych niemal nieustanne oczyszczanie plaż i poszukiwanie sposobów na zagospodarowanie zbieranej biomasy. W przewidywaniu kolejnych fal napływu glonów istotną rolę odgrywa zaawansowany monitoring satelitarny prowadzony przez NASA i inne instytucje badawcze.
Do śledzenia przemieszczania się i tempa wzrostu pasa wykorzystuje się specjalistyczne narzędzia teledetekcyjne. Pozwala to na bieżąco analizować kierunki rozwoju zjawiska i wydawać wczesne ostrzeżenia dla zagrożonych regionów, choć naukowcy przyznają, że wciąż nie da się precyzyjnie przewidzieć, jak rozległe i długotrwałe będą kolejne zakwity w nadchodzących latach.
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