Gigantyczne skupisko glonów ciągnie się przez około 8850 kilometrów od zachodnich wybrzeży Afryki aż po Karaiby i Zatokę Meksykańską. Zjawisko, które na otwartym oceanie sprzyja bioróżnorodności, po dotarciu do lądu staje się poważnym zagrożeniem ekologicznym i zdrowotnym. Jego aktualną skalę opisuje portal Noticias Ambientales.

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Pojawił się w 2011 r. Pas na Atlantyku urósł do gigantycznych rozmiarów

Choć gronorosty (Sargassum) są naturalnym elementem ekosystemów morskich, ich masowa ekspansja poza pierwotnym obszarem występowania w obrębie Morza Sargassowego przykuwa uwagę naukowców od lata 2011 r. To wtedy potężne ilości unoszących się glonów zalały wybrzeża wysp wschodnich Karaibów (Małych Antyli), wywołując pierwsze poważne problemy środowiskowe i ekonomiczne.

Od tamtej pory zjawisko powraca niemal każdego roku, systematycznie przybierając na sile. W 2018 r. Wielki Atlantycki Pas Gronorostów (GASB) osiągnął rekordową wówczas wagę przekraczającą 20 milionów ton. Towarzyszące mu napływy glonów w ciągu zaledwie kilku godzin wypełniały zatoki tysiącami ton biomasy, paraliżując setki plaż od Gujany Francuskiej i Trynidadu po Meksyk i Florydę. W 2022 r. szacowana waga brunatnic wzrosła do 22 milionów ton.

Najnowsze dane z obserwacji satelitarnych wskazują, że gigantyczne skupisko o długości około 8850 km może gromadzić nawet 37,5 miliona ton metrycznych biomasy.

Skąd wziął się wielki pas glonów? Nadmiar nawozów, ocieplenie oceanu i prądy morskie

Naukowcy podkreślają, że za gwałtowny rozrost Wielkiego Atlantyckiego Pasa Gronorostów odpowiada splot kilku czynników. Kluczową rolę odgrywa nadmiar substancji odżywczych – przede wszystkim azotu i fosforu – trafiających do Atlantyku ze spływów rolniczych, zrzutów ścieków oraz w wyniku wylesiania dorzeczy wielkich rzek, takich jak Amazonka i Orinoko.

Na rozwój brunatnic wpływ ma również wzrost temperatury wód tropikalnego Atlantyku, który zapewnia dogodne warunki do rozmnażania i ekspansji glonów. Dodatkowo zmiany w układzie prądów morskich oraz systemach atmosferycznych sprzyjają przemieszczaniu ogromnych mas gronorostów z Morza Sargassowego w tropikalne rejony oceanu, gdzie formują one zwarty, ciągnący się przez tysiące kilometrów pas.

Glony zalewają brzeg. Katastrofa na plażach

Rola gronorostów zmienia się w zależności od miejsca, w którym się znajdują. Na otwartym oceanie skupiska unoszących się na wodzie glonów stanowią schronienie, żerowisko, a także siedlisko dla wielu gatunków ryb, skorupiaków i młodych organizmów.

Problem pojawia się, gdy masy glonów docierają do strefy przybrzeżnej Karaibów, Ameryki Środkowej i Zatoki Meksykańskiej. Gwałtowne gromadzenie się brunatnic na brzegu prowadzi do degradacji ekosystemów przybrzeżnych oraz plaż. Według naukowców emisja szkodliwych gazów powstających podczas gnicia i rozkładu biomasy stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzi. Efektem są poważne problemy w funkcjonowaniu turystyki, rybołówstwa i żeglugi.

Satelity NASA monitorują wybrzeża

Skala zjawiska wymusza na państwach nadbrzeżnych niemal nieustanne oczyszczanie plaż i poszukiwanie sposobów na zagospodarowanie zbieranej biomasy. W przewidywaniu kolejnych fal napływu glonów istotną rolę odgrywa zaawansowany monitoring satelitarny prowadzony przez NASA i inne instytucje badawcze.

Do śledzenia przemieszczania się i tempa wzrostu pasa wykorzystuje się specjalistyczne narzędzia teledetekcyjne. Pozwala to na bieżąco analizować kierunki rozwoju zjawiska i wydawać wczesne ostrzeżenia dla zagrożonych regionów, choć naukowcy przyznają, że wciąż nie da się precyzyjnie przewidzieć, jak rozległe i długotrwałe będą kolejne zakwity w nadchodzących latach.