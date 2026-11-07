Druga kadencja Donalda Trumpa stała pod znakiem rewizji polityki klimatycznej Stanów Zjednoczonych. Prezydent po raz kolejny wycofał kraj z porozumienia paryskiego, Prezydent po raz kolejny wycofał kraj z porozumienia paryskiego, uchylił kluczowe ustalenia dotyczące zagrożeń dla środowiska i wprowadził szereg udogodnień dla branży paliw kopalnych. kluczowe ustalenia dotyczące zagrożeń dla środowiska i wprowadził szereg udogodnień dla branży paliw kopalnych.

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Trump wielokrotnie też straszył energetyką wiatrową, powtarzając nieprawdziwe informacje dotyczące ich rzekomo negatywnego wpływu na zdrowie publiczne oraz środowisko, chwaląc jednocześnie „czysty” węgiel oraz inne paliwa kopalne. Wybory „połówkowe”, w których zdecydowane zwycięstwo odnieśli Demokraci, sprawiły, że wielu komentatorów zaczęło zadawać sobie pytanie: czy amerykańska polityka klimatyczna może ulec zmianie?

Jak wybory wpłyną na politykę klimatyczną USA?

W kampanii wyborczej kwestie klimatyczne nie były kluczowym tematem, ale wśród największych bolączek wyborców znalazły się wysokie ceny energii. Organizacja Pew Research Center przeprowadziła w październiku badanie, z którego wynikało, że aż 74 proc. Amerykanów jest bardzo zaniepokojonych cenami benzyny i energii – to znaczący wzrost od stycznia, gdy tak uważało 43 proc. badanych.

Kandydaci Partii Demokratycznej posłuchali głosów wyborców. W gronie senatorów-elektów znalazł się m.in. Roy Cooper, który uzyskał mandat w Karolinie Północnej, po latach promowania czystej energii i przekonywania do konieczności budowania odporności w czasach zmian klimatu. Josh Turek, pierwszy od 18 lat zwycięski kandydat Demokratów w stanie Iowa, w kampanii wprost wskazywał na związek między ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi a wzrostem kosztów ubezpieczeń.

O związku klimatu z cenami energii mówił również Sherrod Brown, który uzyskał mandat w stanie Ohio i Troy Jackson z Maine. Senator-elekt ze stanu Michigan, Abdul El-Sayed, mówił w swojej kampanii o konieczności pociągnięcia do odpowiedzialności zanieczyszczających środowisko i proponował całkowitą dekarbonizację energetyki. W Teksasie, gdzie wydobywa się ponad 40 proc. krajowej ropy i gazu, James Talarico proponuje strategię „wszystkie źródła”, w ramach której chronione byłyby miejsca pracy w sektorze paliw kopalnych, przy jednoczesnym rozwoju OZE.

Zmiany w podejściu do klimatu i energetyki pojawią się również w amerykańskiej Izbie Reprezentantów. Kongresmenka Kathy Castor z Florydy to zwolenniczka czystej energii i sprawiedliwości klimatycznej, Will Lawrence jest współzałożycielem organizacji klimatycznej Sunrise Movement, zaangażowanym w działania przeciwko budowie centrów danych, Rebecca Bennett z New Jersey w swojej kampanii otwarcie mówiła o „rozwiązywaniu kryzysu klimatycznego”.

Polityka klimatyczna i weto Trumpa

Eksperci szacują, że zmiana układu sił w Senacie i Izbie Reprezentantów może doprowadzić do przywrócenia części funduszy na programy związane z energią i odpornością na zmiany klimatu, które Republikanie próbowali ograniczać w ostatnich dwóch latach. Demokratyczni senatorowie i członkowie Kongresu mają też inne narzędzia – mogą np. sądownie wezwać urzędników administracji do składania zeznań przed Kongresem, a także postawić w stan oskarżenia przedstawicieli administracji Trumpa za zmniejszanie funduszy, które uznają za bezprawne. Chellie Pingree, czołowa przedstawicielka Demokratów we wpływowej komisji budżetowej Izby Reprezentantów, szykuje się do wezwania urzędników administracji Trumpa, w tym szefa Agencji Ochrony Środowiska (EPA) Lee Zeldina oraz zwiększenia wydatków na cele klimatyczne.

W Pensylwanii Demokraci z izby stanowej zapowiedzieli prace nad ustawami, które ułatwią rozwój lokalnych instalacji fotowoltaicznych, systemów solarnych przy obiektach magazynowych oraz magazynów energii, uniemożliwiając jednocześnie władzom lokalnym wprowadzanie zakazów dotyczących odnawialnych źródeł energii. Z kolei w Georgii Demokratom udało się zdobyć urząd gubernatora oraz przejąć kontrolę nad komisją ds. usług publicznych, regulującą działalność przedsiębiorstw energetycznych.

Problem w tym, że prezydent Donald Trump może w wielu kwestiach skorzystać z przysługującego mu prawa weta, co zablokuje działania kongresmenów. Trudno więc oczekiwać, aby amerykańska polityka klimatyczna zmieniła swój kurs z dnia na dzień. Ambicje w tym zakresie będą jednak rosły, czego jednym z sygnałów może być fakt, że na nadchodzącym szczycie klimatycznym COP31 pojawi się delegacja kongresowa Stanów Zjednoczonych, choć kraj ten oficjalnie nie bierze udziału w negocjacjach. Delegacji przewodzi bezpartyjny think tank Sustainable Energy and Environment Coalition (SEEC) Institute, a jej członkowie chcą „zbadać możliwości ponownego zaangażowania USA w politykę klimatyczną, energetyczną i gospodarczą”. W Antalyi, gdzie odbędzie się szczyt COP31, pojawią się również przedstawiciele władz stanowych i lokalnych, zrzeszeni w koalicji „America is All In”.