Korespondencja z Antalyi

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Z analizy koalicji „Kick Big Polluters Out” wynika, że ​​na tegorocznym szczycie klimatycznym ONZ pojawiły się 103 grupy reprezentujące najbardziej zanieczyszczające branże. Autorzy analizy zidentyfikowali 60 podmiotów z sektora paliw kopalnych, 16 instytucji finansujących ten sektor, 6 grup z branży rolnictwa przemysłowego i produkcji żywności, 3 korporacje z sektora wysokich technologii oraz 20 organizacji działających w różnych sektorach gospodarki.

Analitycy odkryli również, że do Antalyi przybyli przedstawiciele 30 ze 100 największych banków finansujących inwestycje w paliwa kopalne, które łącznie wsparły tego typu projekty kwotą ponad 2,2 biliona dolarów finansowania w latach 2021–2025. Lobbyści tych podmiotów liczebnie znacznie przewyższali delegacje niektórych państw najmocniej narażonych na konsekwencje pogłębiającego się kryzysu klimatycznego. W przypadku Saint Vincent i Grenadyny, te proporcje wynoszą aż 100:1, w przypadku Nepalu 6:1.

Lobbyści na szczycie klimatycznym

Portal DeSmog podaje z kolei, że w Antalyi pojawiło się również 260 lobbystów z sektora rolno-spożywczego, w tym 71 reprezentujących sektor mięsny i mleczarski. Szacuje się, że odpowiada on za ponad 14 proc. globalnych emisji gazów cieplarnianych. Liczba jego lobbystów przewyższa np. liczebność delegacji z Hondurasu, którego mieszkańcy zmagają się obecnie z suszą. Co więcej, ponad 44 proc. delegatów z branży rolno-spożywczej posiada akredytacje państwowe, co stanowi spory wzrost w stosunku do lat poprzednich – podczas COP27 pięć lat temu odsetek ten wynosił zaledwie 5 proc.

Zaobserwowano, że największy wzrost liczby delegatów w stosunku do roku poprzedniego nastąpił w sektorze nawozowym i wyniósł 45 proc. Dziewięciu z dziesięciu lobbystów tego sektora stanowią członkowie delegacji krajowej. W przypadku delegacji rosyjskiej ustalono, że znaleźli się tam przedstawiciele dwóch firm produkujących nawozy, powiązanych z osobami objętymi sankcjami.

Lobbyści na COP31. Najwięcej z branży paliwowej

Eksperci z organizacji Center for International Environmental Law (CIEL Szwajcaria oraz CIEL USA) ustalili, że na COP31 trafiła też rekordowa liczba 700 lobbystów reprezentujących sektor wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS). Dla porównania, łączna liczba delegatów z 50 najmniejszych delegacji narodowych wynosi 699, a liczba delegatów wszystkich 14 małych państw wyspiarskich Pacyfiku, najbardziej narażonych na zmiany klimatu – 624. W ubiegłym roku na COP30 w Belem lobbystów CCS było 531. 45 uzyskało dostęp na szczyt w Antalyi w ramach delegacji krajowych, a 355 dzięki dodatkowym przepustkom przyznawanym przez poszczególne strony. Wśród krajów, które zaprosiły ich do swoich delegacji, znalazły się m.in. Rosja, Libia, Katar i Kuwejt. Dodatkowe przepustki rozdali również gospodarze COP31: Turcja przyznała ich 6, a Australia 11. Wśród lobbystów CCS znaleźli się m.in. przedstawiciele koncernów naftowych takich jak ExxonMobil, TotalEnergies czy Gazprom.

Branża była wielokrotnie krytykowana przez naukowców, jako opóźniająca odejście od paliw kopalnych oraz promująca nieskuteczne, a zarazem bardzo kosztowne rozwiązania. Eksperci ostrzegają, że stanowią one przykrywkę dla nowych inwestycji w tym sektorze, które mogą funkcjonować i zanieczyszczać środowisko przez kolejne dekady.

– To paliwa kopalne napędzają kryzys klimatyczny – przypomniał szef ONZ António Guterres na szczycie COP31 w Antalyi i apelował o przyspieszenie odchodzenia od nich z uwagi na „klimat, względy ekonomiczne oraz bezpieczeństwo”.