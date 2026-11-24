Szczyt klimatyczny to nie tylko spotkania przedstawicieli państw. To także czas, gdy swoje działania nagłaśniają organizacje pozarządowe. Opublikowany podczas trwania COP31 ranking Climate Change Performance Index ukazuje się od 2005 r. i uwzględnia kraje, które generują łącznie ponad 90 proc. światowych emisji gazów cieplarnianych.

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Ocena jest wystawiana w oparciu o kilkanaście wskaźników należących do czterech kategorii: emisje gazów cieplarnianych (najważniejszy element, 40 proc. ogólnej oceny), energia odnawialna, energia odnawialna, zużycie energii oraz polityka klimatyczna. Analizy są prowadzone przez kilkuset ekspertów ds. energii oraz klimatu.

Ranking klimatyczny Climate Change Performance Index

Pierwsze trzy miejsca rankingu tradycyjnie pozostały puste, ponieważ żaden z ocenianych krajów nie uzyskał wystarczająco dobrych wyników we wszystkich kategoriach, ani nie wykonał działań całkowicie zgodnych ze ścieżką prowadzącą do realizacji celów porozumienia paryskiego.

Czwarte miejsce, po raz szósty z rzędu, zajęła Dania, uzyskując bardzo wysokie oceny pod względem emisji oraz energii odnawialnej, wysokie w kategorii polityki klimatycznej i średnie w zużyciu energii. Autorzy analizy pochwalili kraj za znaczącą redukcję emisji gazów cieplarnianych w ciągu ostatnich pięciu lat oraz za wytyczenie nowego, ambitnego celu na 2035 r. (redukcja emisji o 82 proc. względem poziomów z roku 1990). Zauważyli jednak, że obecne strategie nie pozwolą jej go osiągnąć, zatem kraj potrzebuje skuteczniejszych działań klimatycznych.

Doceniono też rolę Danii na arenie międzynarodowej, zwłaszcza w zakresie finansowania działań klimatycznych – kraj zobowiązał się, że aż 60 proc. środków na cele klimatyczne trafi w formie dotacji na działania związane z adaptacją do zmian klimatu. Autorzy zestawienia podkreślili jednak, że Dania powinna więcej środków przeznaczyć na kwestie finansowania strat i szkód. Doceniono też wysiłki duńskiego rządu w zakresie zrównoważonego rozwoju, wyrażając jednak zaniepokojenie dalszym udzielaniem koncesji na wydobycie gazu.

Oczko niżej znalazła się Litwa, która awansowała od zeszłego roku o cztery miejsca. Głównym powodem osiągnięcia lepszej pozycji w tym roku jest dynamiczny rozwój OZE, będący po części zasługą korzystnej polityki w tym zakresie – litewski rząd uruchomił w 2025 r. program finansowania domowych instalacji fotowoltaicznych, obejmujący zarówno systemy montowane na dachach, jak i udział w zdalnych farmach słonecznych. W styczniu tego roku liczba prosumentów, na których w ogromnej mierze opiera się krajowy system OZE, wyniosła ok. 170 tys., a do końca dekady ma się niemal podwoić. Intensywnie rozwija się również energetyka wiatrowa – w tym roku dodano instalacje o łącznej mocy 732 MW. Dostrzeżono również znaczenie działań na szczeblu lokalnym, podkreślając wkład gmin w renowację budynków i dekarbonizację transportu miejskiego i lokalnego ogrzewania sieciowego. Jednocześnie zwrócono uwagę na zbyt słabe przepisy dotyczące odchodzenia od paliw kopalnych.

Polska w rankingu. Awans o dwa miejsca

Polska zajęła dalekie, 48. miejsce, choć od zeszłego roku awansowała o dwa oczka. Otrzymała niskie oceny w każdej kategorii poza zużyciem energii, w której oceniono ją na „średnią”.

Autorzy rankingu przyznali, że w obliczu napiętych stosunków między rządem a prezydentem, polityka klimatyczna w Polsce jest ostatnio raczej pomijana, a kraj nie odnosi oczekiwanych postępów. Zauważono jednak, że od 2023 r. kraj jest zdecydowanie bardziej aktywnym uczestnikiem unijnych rozmów klimatycznych oraz dokonał implementacji szeregu praw, które doprowadziły do wzrostu efektywności w różnych sektorach. Jedną z głównych uwag było znaczące uzależnienie Polski od węgla, które w 2025 r. wynosiło ponad 50 proc. Choć od 2016 r. odnotowano znaczący spadek (z 78 proc.), udział tego surowca w produkcji energii elektrycznej wciąż jest bardzo wysoki. Zauważono też, że modernizacja sieci przebiega powoli, a system jest scentralizowany, choć na poziomie gospodarstw domowych widać znaczne postępy – w latach 2020–2025 moc instalacji fotowoltaicznych wzrosła o 20 GW. Zdaniem autorów analizy, transformacja jest spowalniana przez niewystarczające skoordynowanie polityki klimatycznej i energetycznej.

Eksperci wezwali polski rząd do wstrzymania dotacji dla nierentownych kopalń węgla i przekierowania środków na modernizację sieci. Podkreślili też, że dekarbonizację warto wesprzeć elektryfikacją, zwracając uwagę na fakt, że sporo budynków w Polsce wciąż jest ogrzewanych węglem.

Unia Europejska zajęła miejsce 19., co oznacza awans o jedną pozycję w stosunku do roku ubiegłego. Choć eksperci pochwalili nowy cel klimatyczny na 2040 r. oraz zaktualizowany wkład krajowy (NDC), wytknęli pewne luki i zalecili wzmocnienie polityki klimatycznej, większy nacisk na rozwój OZE, elektryfikacji i efektywności energetycznej oraz opracowanie planu stopniowego wycofywania paliw kopalnych.

Na samym końcu rankingu znalazły się Stany Zjednoczone (67. miejsce, spadek o dwa oczka) oraz Iran, który zajął miejsce 68., również spadając o dwa miejsca. Podczas gdy Stany Zjednoczone podczas drugiej kadencji prezydenta Trumpa ponownie wycofały się z porozumienia paryskiego, Iran go nigdy nie ratyfikował, nie wyznaczył również celu osiągnięcia zerowej emisji netto. Oba kraje znajdują się w czołówce największych globalnych emitentów gazów cieplarnianych.