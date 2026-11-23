Choć negocjacje w ramach 31. Konferencji stron UNFCCC w Antalyi przeciągnęły się o dwa dni, stronom biorącym udział w szczycie klimatycznym w tureckiej Antalyi nie udało się osiągnąć porozumienia. COP31 okazał się najdłuższym szczytem klimatycznym w historii. Efekt jest jednak rozczarowujący: rozmowy zakończyły się brakiem porozumienia. Poprzednio taka sytuacja miała miejsce podczas szczytu w Kopenhadze w 2009 roku.

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COP31 bez porozumienia. Koniec szczytu klimatycznego

Ostateczna wersja zaproponowanego tekstu spotkała się z szeroką krytyką, jako niewystarczająco ambitna, zwłaszcza z uwagi na próbę pominięcia w tekście wpływu paliw kopalnych na pogłębiający się kryzys klimatyczny. Zamiast zobowiązania do „odchodzenia od paliw kopalnych”, przyjętego podczas szczytu COP28 w Dubaju, usiłowano zaproponować znacznie łagodniejsze sformułowanie dotyczące „nieodwracalnej globalnej transformacji w kierunku niskiej emisji gazów cieplarnianych i rozwoju odpornego na zmiany klimatu”. W dokumencie znalazły się natomiast kontrowersyjne zapisy dotyczące technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS), czyli rozwiązania, które zdaniem naukowców jedynie utrwala zależność od paliw kopalnych, jest nieskuteczne i bardzo kosztowne.

Przeciwko porozumieniu zaprotestowało 130 krajów, wśród nich Wielka Brytania, Norwegia, Kanada, Panama, Republika Vanuatu, grupa krajów najsłabiej rozwiniętych, a także Unia Europejska. W imieniu UE wypowiedział się obecny w Antalyi irlandzki minister środowiska Darragh O’Brien, który oświadczył, że porozumienie „nie odpowiada na wyzwania chwili” i „nie wspomina nawet o paliwach kopalnych”, a UE nie zamierza poprzeć decyzji nieuwzględniających ustaleń naukowych.

– Nie poprzemy dokumentu końcowego ani żadnego „paktu z Antalyi”, w którym paliwa kopalne – główna przyczyna zmian klimatu – nie zostały nawet wspomniane – ogłosił Darragh O'Brien, irlandzki minister ds. ochrony środowiska. Irlandia do końca roku sprawuje przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej.

Szczyt klimatyczny COP31 w Turcji. Państwa naftowe górą

Państwa naftowe usiłowały rozmyć problem – delegat Arabii Saudyjskiej, Mohammad Ayoub przekonywał, że kraje regionu są odpowiedzialne za niewielką część historycznych emisji gazów cieplarnianych i „nadal angażują się w dobrej wierze” w działania klimatyczne. Z kolei przedstawiciel Rosji alarmował, że zbyt szybkie odejście od paliw kopalnych doprowadziłoby do „ubóstwa energetycznego” i ostrzegał przed „popadaniem w hasłowość”.

Za przyczynę porażki szczytu w Antalyi premier Australii Anthony Albanese uznał „trudną sytuację geopolityczną”, a przewodniczący COP31, turecki minister środowiska Murat Kurum obarczył winą kraje, które, jak twierdził, koncentrowały się na pojedynczych słowach lub wyrażeniach i poruszały tematy niezwiązane z klimatem.

Zakończony szczyt klimatyczny COP31 był ostatnim przed końcem kadencji sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa. Szef ONZ przyznał, że wynik negocjacji w Turcji mocno go rozczarował. Powtórzył, że to uzależnienie gospodarek od węgla, ropy naftowej i gazu napędza chaos klimatyczny i podkreślił, że „nie możemy ugasić ognia, dolewając do niego oliwy”.

Brak osiągnięcia porozumienia były wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, Al Gore, nazwał „skandalem” i stwierdził, że to „niedopuszczalne”, aby państwa naftowe mogły używać prawa weta wobec wzmianki o paliwach kopalnych.

Niektóre organizacje przyjęły decyzję krajów, odrzucających porozumienie, z aprobatą. Ann Harrison, doradczyni Amnesty International ds. sprawiedliwości klimatycznej oświadczyła, że odrzucenie „gigantycznej zdrady, którą współprzewodniczący COP31 próbowali przedstawić jako działania na rzecz klimatu” było słuszną decyzją.

– Sprzeciwiły się one dokumentowi służącemu zanieczyszczającym środowisko – stworzonemu tak, by chronić zyski korporacji, jednocześnie poświęcając ludzi i planetę. – oświadczyła ekspertka.