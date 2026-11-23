Od 1995 do 2016 r. Bajkał doświadczył najdłuższej i najdotkliwszej suszy w swojej nowożytnej historii. Sytuacja zaczęła się zmieniać w 2017 r. Obecnie do jeziora dopływa o 45 proc. więcej wody, niż wynosi średnia wieloletnia.

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Naukowcy sprawdzili, co o historii Bajkału mówią słoje sosen

Eksperci z Yunnan University w Chinach i Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji zbadali 52 rdzenie pobrane z pni sosen zwyczajnych rosnących w pobliżu Bajkału. Na podstawie ich rocznych przyrostów ustalili, kiedy w regionie panowała susza, a kiedy poziom wody był w normie.

Wyniki zestawili następnie z historycznymi danymi o przepływie Selengi, która zasila Bajkał, oraz wypływającej z niego Angary. Na tej podstawie naukowcy byli w stanie odtworzyć 343 lata hydrologicznej historii. Z danych wynika, że obecny wzrost poziomu wody w jeziorze jest największy od 1682 r.

Dlaczego do jeziora dopływa więcej wody?

Badacze uważają, że przyczyną tego stanu są zmiany, jakie zachodzą w Arktyce i na północnym Pacyfiku. Według ich hipotezy ochłodzenie wód Morza Beringa i Morza Ochockiego sprzyjało powstawaniu lodu morskiego. Mogło to zmienić kierunek przepływu powietrza i sprowadzić nad Syberię więcej wilgotnych mas. Obfitsze opady deszczu i śniegu zwiększyły z kolei przepływ w rzekach zasilających Bajkał.

Naukowcy zaznaczają jednak, że ta hipoteza wymaga weryfikacji za pomocą modeli klimatycznych. Ich zdaniem obecny wzrost poziomu wody najprawdopodobniej wynika z naturalnych wahań klimatu.