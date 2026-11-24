Nietoperze mogą być rezerwuarem jednych z najbardziej niebezpiecznych wirusów na świecie. Jak przypominają eksperci z Adelaide University, ssaki te przenoszą m.in. patogeny wywołujące Ebolę i chorobę marburską, wirusy Nipah i Hendra, a także australijski lyssawirus nietoperzy.

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Eksperci ostrzegają przed niszczeniem siedlisk nietoperzy

W publikacji na łamach „The BMJ” badacze dokonali szerokiego przeglądu wiedzy na temat tych zagrożeń. Przeanalizowali, w jaki sposób dochodzi do zakażeń, jak można im zapobiegać i jakie metody leczenia są dostępne. Ich zdaniem ocieplenie klimatu może dodatkowo zwiększać ryzyko przenoszenia groźnych wirusów ze zwierząt na ludzi. Nie bez znaczenia są również wylesianie i postępujący spadek różnorodności biologicznej. Czynniki te zaburzają równowagę ekosystemów, zmuszają nietoperze do zmiany miejsc bytowania i poszukiwania pokarmu, a tym samym mogą prowadzić do częstszych kontaktów z ludźmi oraz zwierzętami domowymi.

Skalę problemu pokazuje sytuacja we wschodniej Australii, gdzie obserwuje się masowe wymieranie rudawek – nietoperzy żywiących się owocami. Według badaczy może ono wynikać z niedostatku pożywienia oraz ekstremalnych warunków pogodowych związanych ze zmianami klimatu i zanikiem naturalnych habitatów. „Zmiany klimatu i utrata siedlisk wywierają coraz większą presję na populacje nietoperzy na całym świecie. To zmusza je do przystosowywania się do kurczących się siedlisk naturalnych, co może prowadzić do coraz częstszych kontaktów z ludźmi” – zaznacza dr Jessica Stanhope ze School of Medicine w Adelaide University, współautorka badania. „Właśnie dlatego ochrona nietoperzy i ich naturalnych siedlisk jest tak ważna. Paradoks polega na tym, że zmiany wprowadzane przez ludzi w tych środowiskach mogą ostatecznie mieć poważne konsekwencje dla naszego własnego zdrowia” – ostrzega ekspertka.

Nie musi dojść do bezpośredniego kontaktu. Tak nietoperze zakażają ludzi

Zdaniem naukowców dla zmniejszenia ryzyka przyszłych epidemii ważna będzie ochrona i odbudowa siedlisk nietoperzy, ograniczenie kontaktów ludzi z zakażonymi zwierzętami oraz opracowanie skuteczniejszych szczepionek i metod leczenia. „Niszczenie siedlisk nie odbywa się wyłącznie w odległych lasach. Dochodzi do niego również w naszych miastach, gdzie wycina się drzewa, aby zrobić miejsce pod nową zabudowę” – mówi prof. Philip Weinstein ze School of Public Health w Adelaide University, współautor publikacji. „Obecnie w Adelajdzie, w związku z rozwojem zabudowy miejskiej, wycina się dojrzałe drzewa. Tymczasem to właśnie takie naturalne siedliska musimy chronić, jeśli poważnie myślimy o zachowaniu różnorodności biologicznej i ograniczeniu ryzyka pojawiania się nowych chorób zakaźnych. Kiedy niszczymy siedliska nietoperzy i pozbawiamy je źródeł pożywienia, ryzykujemy, że zmusimy je do częstszych kontaktów z ludźmi, stwarzając więcej okazji do rozprzestrzeniania się chorób” – przestrzega.

Nietoperze mogą przekazywać groźne dla ludzi wirusy nie tylko podczas bezpośredniego kontaktu. Wystarczy, że patogeny trafią do zwierząt domowych, a następnie zakażą ich właścicieli. „Zaobserwowaliśmy to w Australii w przypadku wirusa Hendra, który może przenosić się z nietoperzy na konie, a następnie na ludzi, a także w niektórych częściach Azji w przypadku wirusa Nipah. W jego przenoszeniu istotną rolę odgrywały świnie” – tłumaczy prof. Weinstein.

Upały zwiększają ryzyko zakażeń

Naukowcy zwracają też uwagę na inny czynnik ryzyka: ekstremalne upały. Wywołują one u nietoperzy silny stres fizjologiczny, który często zwiększa liczbę wydalanych przez nie wirusów. Wysokie temperatury mogą też prowadzić u tych zwierząt do przegrzania, czego skutkiem są osłabienie organizmu, choroby, a w skrajnych przypadkach śmierć. Może to prowadzić do częstszego kontaktu ludzi z osłabionymi i potencjalnie zakażonymi osobnikami. „Dlatego tak ważne jest, aby nigdy nie dotykać chorych ani martwych nietoperzy. Każdy, kto napotka nietoperza potrzebującego pomocy, powinien skontaktować się z organizacją zajmującą się ratowaniem dzikich zwierząt lub odpowiednimi lokalnymi służbami” – zwraca uwagę jeden z badaczy, prof. Wayne Boardman ze School of Animal and Veterinary Sciences w Adelaide University.

Istnieją jednak stosunkowo proste sposoby, by pomóc tym zwierzętom przetrwać upały. Przykładem jest Adelajda, gdzie w koronach drzew zajmowanych przez kolonię rudawek, na wysokości około 15 metrów, zainstalowano system zraszaczy. Rozwiązanie to pozwala nietoperzom schładzać się podczas fal gorąca. Badacze podkreślają jednak, że doraźna pomoc to nie wszystko. Kluczowe znaczenie dla ograniczania ryzyka chorób ma zachowanie i ochrona naturalnych siedlisk tych ssaków. „Ostatecznie musimy chronić i odbudowywać siedliska, od których zależą nietoperze, ograniczać czynniki zmuszające je do przenoszenia się na obszary miejskie oraz przeciwdziałać zmianom klimatu. Ochrona nietoperzy i ich naturalnego środowiska to również ochrona zdrowia ludzi” – podsumowuje dr Stanhope.

Naukowcy podkreślają, że nietoperze odgrywają także kluczową rolę w utrzymaniu zdrowych ekosystemów. Do ich zadań należą m.in. zapylanie roślin i rozsiewanie nasion, co pomaga zachować lasy i zadrzewienia. Ssaki te zjadają też ogromne ilości owadów, w tym komarów i szkodników upraw.

Marek Matacz (PAP)

mat/ zan/