KPN należy do jednych z najczęściej odwiedzanych parków narodowych w Polsce: w 2025 r. odwiedziło go ponad 2,6 mln turystów, a do końca września 2026 r. – już 2,3 mln. Niektórzy z nich nie zawsze wędrują po szlakach turystycznych – takie zachowanie niszczy roślinność, powoduje erozję i płoszy zwierzęta, dlatego ochrona przyrody wymaga odpowiedniej infrastruktury i edukacji.

Odpowiedzią na te potrzeby jest projekt Przeciwdziałanie antropopresji i zarządzanie ruchem turystycznym w Karkonoskim Parku Narodowym, współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej oraz NFOŚiGW w ramach programu FEnIKS. Partnerstwo Re:Generacja wspiera remonty szlaków i realizuje działania edukacyjne w rejonie ekosystemów torfowiskowych i mokradłowych.

– W ochronie górskiej przyrody kluczowe są woda, dobrze utrzymane szlaki i edukacja. Infrastruktura musi chronić mokradła, torfowiska i kosodrzewinę na wilgotnych siedliskach, a zarazem zapewniać bezpieczeństwo. Te cenne siedliska i naturalne magazyny wody są szczególnie ważne w dobie zmian klimatu. Odpowiednie nawierzchnie i kładki ograniczają erozję, chronią roślinność i naturalny przepływ wody, pozwalając odpowiedzialnie poznawać Karkonosze – mówi Przemysław Tołoknow, zastępca dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego.

Informacja, która pomaga chronić przyrodę

Na ponad 4,5 km trzech popularnych tras wymieniono kładki, wykonano brukowanie i systemy odwodnienia. Prace objęły Ścieżkę nad Reglami w rejonie Hali Szrenickiej, Mokrej Ścieżki i Śnieżnych Kotłów, odcinek między Pielgrzymami a Słonecznikiem oraz Drogę Przyjaźni Polsko-Czeskiej od Słonecznika do schroniska Odrodzenie i w rejonie Wielkiego Szyszaka. Rozwiązania chronią torfowiska, ograniczają erozję i zachowują naturalny przepływ wody.

Projekt obejmuje też 24 tablice edukacyjnyce przy wejściach do parku i w schroniskach, trzy tyflopulpity dla osób widzących, słabowidzących i niewidomych oraz 6 tys. bezpłatnych map kieszonkowych z trasami i zasadami poruszania się po parku.

– Skuteczna ochrona przyrody nie kończy się na zabiegach ochronnych i monitoringu siedlisk. Potrzebujemy turystów, którzy rozumieją zasady obowiązujące w parku i ich znaczenie dla środowiska. Dobrze zaprojektowana informacja pomaga zwiedzać odpowiedzialnie, a czytelne mapy i tablice, dostępne także bez Internetu, pozwalają dotrzeć do różnych grup odwiedzających – mówi dr Piotr Mikołajczyk, główny specjalista ds. ochrony środowiska i bioróżnorodności w UNEP/GRID-Warszawa.

Partnerstwo łączy wiedzę, edukację i zaangażowanie biznesu

– Ochrona przyrody wymaga współpracy, bo żaden partner nie ma wszystkich potrzebnych zasobów i kompetencji. Wiedza ekspertów, doświadczenie instytucji zarządzającej obszarem chronionym i zaangażowanie biznesu wzajemnie się wzmacniają. W Karkonoszach wspieramy działania chroniące cenne siedliska i promujące odpowiedzialne korzystanie z przyrody. To zaangażowanie, które wykracza poza deklaracje i przynosi praktyczne rozwiązania – mówi Marta Urbaniak, dyrektorka działu zarządzania jakością i środowiskiem, pełnomocniczka ds. ISO, Żabka Polska.

Ponad 60 wolontariuszy Grupy Żabka wraz z pracownikami KPN przeznaczyło jeden z październikowych dni na udrażnianie odwodnienia i porządkowanie otoczenia szlaków w rejonie Hali Szrenickiej, Szrenicy i Śnieżnych Kotłów. W ten sposób wsparli w terenie park narodowy i poznali wyzwania związane z ochroną karkonoskiej przyrody.

Koordynowany w Polsce przez UNEP/GRID-Warszawa program Re:Generacja łączy ochronę ekosystemów, edukację i wolontariat, aby ograniczać presję turystyczną i umożliwiać bezpieczne poznawanie Karkonoszy.

Więcej informacji na temat projektu:

https://re.generacja.org/zrealizowane-dzialania/przeciwdzialanie-antropopresji-i-ochrona-cennych-ekosystemow-karkonoskiego-parku-narodowego

Więcej o strategii odpowiedzialności Grupy Żabka

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Grupa Żabka to kompleksowy ekosystem convenience, którego misją jest tworzenie wartości poprzez upraszczanie codziennego życia klientów. Grupa obsługuje rosnącą liczbę konsumentów szukających wygodnych rozwiązań, promując przy tym odpowiedzialne podejście wobec klientów, franczyzobiorców, dostawców oraz szeroko pojętego środowiska, w tym dbałość o zrównoważone korzystanie z produktów i opakowań.

Ekosystem Grupy Żabka obejmuje wiodącą w Polsce sieć sprzedaży detalicznej w formacie modern convenience, działającą pod marką Żabka, oraz sieć funkcjonującą w Rumunii pod marką Froo. Uzupełnia je sieć bezobsługowych sklepów autonomicznych Żabka Nano, umożliwiających dokonywanie zakupów przez całą dobę w dowolny dzień tygodnia. Na koniec sierpnia 2026 r. cała sieć Grupy obejmowała 13 256 sklepów. W Polsce sieć Żabka liczy ponad 13 000 punktów.

Grupa dysponuje również zaawansowaną, stale rozwijaną ofertą cyfrową. Należąca do niej marka Maczfit, powstała z myślą o osobach szukających zdrowej i jednocześnie wygodnej diety, dostarcza restauracyjnej jakości gotowe posiłki prosto do domu klienta. Platforma Dietly to wiodąca porównywarka dostawców cateringu dietetycznego, a działalność w zakresie internetowych zakupów spożywczych Grupa realizuje za pośrednictwem marek Jush! i Delio.

Od października 2024 r. akcje spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Karkonoski Park Narodowy (KPN) utworzono na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 16 stycznia 1959 r. Jest jednym z najstarszych parków narodowych w Polsce. Obecnie jego powierzchnia obejmuje 5951 ha, a jego otulina to 13093 ha. Obszar ten pokrywa się z granicami ostoi Natura 2000 PLC020001 Karkonosze. Jest to zarazem Rezerwat Biosfery UNESCO Man and Biosphere jako Transgraniczny Rezerwat Biosfery UNESCO Karkonosze/Krkonoše, wspólnie z czeskim Krkonošském národním parkem oraz obszar ochrony torfowisk w ramach konwencji Ramsar pn. Subalpejskie torfowiska w Karkonoskim Parku Narodowy. Od roku 2004 KPN, wspólnie z czeskim Krkonošským národním parkem, posiada status transgranicznego obszaru w ramach certyfikacji Europejskiej Federacji Parków Narodowych EUROPARC. Karkonoski Park Narodowy realizuje działania w zakresie ochrony przyrody, udostępniania turystycznego i edukacji ekologicznej, zgodnie planem ochrony Parku. Jest drugim, po Tatrzańskim Parku Narodowym, najczęściej odwiedzanym parkiem narodowym w Polsce.

UNEP/GRID-Warszawa UNEP/GRID-Warszawa to organizacja utworzona 17 września 1991 roku na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Programem ONZ ds. Środowiska (UN Environment Programme, UNEP) a Rządem Polskim reprezentowanym przez ministerstwo właściwe ds. ochrony środowiska. Od tego czasu realizuje w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP), działając na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Funkcjonuje jako jeden z kilku ośrodków globalnej sieci GRID (Global Resource Information Database – światowa baza danych o zasobach Ziemi) utworzonej przez UNEP w celu wzmocnienia efektywnego zarządzania zasobami środowiska. Swoje działania realizuje we współpracy z organizacjami i instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi. Jest partnerem jednostek samorządowych, oświatowych oraz firm wdrażających politykę społecznej odpowiedzialności biznesu. UNEP/GRID-Warszawa ma status organizacji pozarządowej i działa w strukturze Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska.

UNEP/GRID-Warszawa 5 lat temu utworzyło program Re:Generacja – razem da ekosystemów. W odpowiedzi na ogłoszoną przez ONZ Dekadę Odtwarzania Ekosystemów (2021-2030), program działa na rzecz polskiej przyrody łącząc służby ochrony przyrody, samorządy i inne organizacje pozarządowe, a także firmy, które mogą w ten sposób wziąć odpowiedzialność za swój wpływ na środowisko. Dotąd działaniami ochronnymi objęto 33 ekosystemy we współpracy z 17 firmami i 7 parkami narodowymi, w akcje zaangażowały się setki wolontariuszy.

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