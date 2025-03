Światowa Rada Kościołów o kryzysie klimatycznym: Wyzwanie moralne, etyczne i prawne

Światowa Rada Kościołów podkreśla, że kryzys klimatyczny stanowi „głębokie wyzwanie moralne, etyczne i prawne” oraz opowiada się za „wspólnym działaniem na rzecz pociągnięcia instytucji finansowych do odpowiedzialności za ich rolę w degradacji środowiska poprzez strategiczne postępowania sądowe, działania rzecznicze i reformy polityczne”.

„Sprawiedliwość klimatyczna koncentruje się na tych, którzy są najbardziej dotknięci zmianami klimatu – dzieciach, społecznościach wrażliwych i przyszłych pokoleniach – mimo że ich wkład w kryzys jest minimalny. Pociągnięcie instytucji do odpowiedzialności jest kluczowe dla zapewnienia zrównoważonej i sprawiedliwej przyszłości” – zaznaczono. „Choć działania prawne mają transformacyjny charakter i dają nadzieję, to muszą one iść w parze ze zmianami społecznymi oraz rzecznictwem inspirowanym wiarą. Tylko holistyczne podejście może wesprzeć młodych działaczy i zainspirować do budowania świata pełnego nadziei i dobrobytu” – dodano.

„Światowa Rada Kościołów, kierując się zobowiązaniem do sprawiedliwości i ochrony najbardziej narażonych, podkreśla konieczność wspólnych działań opartych na wierze i prawie, aby stawić czoła temu poważnemu zagrożeniu” – wskazuje WCC. „Niniejszy podręcznik stanowi drogowskaz do wykorzystania mechanizmów prawnych w celu przeciwdziałania systemowym niesprawiedliwościom związanym ze zmianami klimatycznymi, ze szczególnym naciskiem na pociągnięcie do odpowiedzialności instytucji finansowych, które przyczyniają się do degradacji środowiska” – wyjaśniono.

Działania prawne nie wystarczą. „Potrzebne są szersze zmiany społeczne”

Organizacja zaznacza, że działania prawne w sprawie klimatu nie powinny skupiać się wyłącznie na rozliczaniu przeszłości, ale także na budowaniu zrównoważonej, pełnej nadziei przyszłości. „Zmuszając rządy, korporacje i instytucje finansowe do przyjęcia odpowiedzialnych i zrównoważonych praktyk, procesy klimatyczne mogą stać się potężnym narzędziem odbudowy środowiska. Przypominają one, że nasze dzisiejsze wysiłki kładą fundamenty pod sprawiedliwy i prosperujący świat dla przyszłych pokoleń. Nadzieja zakorzeniona w tych działaniach prawnych jest nadzieją na transformację – wiarą w to, że poprzez odpowiedzialność możemy przekształcić świat w miejsce, w którym zarówno ludzkość, jak i planeta mogą rozwijać się harmonijnie” – czytamy w publikacji WCC.

„Same działania prawne nie wystarczą do rozwiązania kryzysu klimatycznego. Choć strategie prawne są istotne, muszą im towarzyszyć szersze zmiany społeczne, w tym przekształcenia modeli ekonomicznych, wzorców konsumpcji oraz polityki. Społeczności wierzących mają wyjątkową rolę do odegrania w tym ruchu na rzecz sprawiedliwości klimatycznej. Dzięki swoim naukom etycznym i zaangażowaniu społecznemu, instytucje religijne mogą inspirować do działania, podnosić świadomość oraz dawać nadzieję, jednocząc się w solidarności z najbardziej narażonymi na skutki zmian klimatu” – dodano.