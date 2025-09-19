Reklama

Naukowcy o mundialu w 2026 roku: ostatni taki turniej. Sport przegrywa z upałami

Najnowszy raport „Pitches in Peril”, czyli „Boiska w niebezpieczeństwie” to kolejny dowód na to, że zmiany klimatu zagrażają wielkim turniejom piłki nożnej. Do 2050 roku większość stadionów w Ameryce Północnej nie będzie nadawać się do tego, by organizować na nich imprezy sportowe. Przyczyną są rekordowe upały.

Publikacja: 19.09.2025 16:07

Stadion w New Jersey to jedna z aren, na których odbędą się przyszłoroczne mistrzostwa świata w piłce nożnej.

Stadion w New Jersey to jedna z aren, na których odbędą się przyszłoroczne mistrzostwa świata w piłce nożnej.

Foto: Yuki Iwamura/Bloomberg

Aleksandra Bełdowicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • W jaki sposób ekstremalne upały mogą wpłynąć na mistrzostwa świata w piłce nożnej w 2026 roku?
  • W których miastach warunki klimatyczne przekraczają progi bezpieczeństwa ustalone przez FIFA?
  • Jakie rozwiązania są rozważane w celu dostosowania rozgrywek do zmieniających się warunków klimatycznych?

Pogłębiający się kryzys klimatyczny stanowi zagrożenie dla piłki nożnej – alarmują autorzy raportu „Pitches in Peril”, opublikowanego przez organizację pozarządową Football For Future and Common Goal. W raporcie zawarto pierwszą, zgodną z Międzyrządowym Zespołem ds. Zmian Klimatu (IPCC), ocenę ryzyka klimatycznego dla wszystkich obiektów Mistrzostw Świata w 2026 roku, a także obiektów, na których odbędą się mecze w 2030 i 2034 roku. Przeanalizowano również warunki dotyczące stadionów, na których grają lub grali wielkie gwiazdy piłki nożnej, takie jak Lionel Messi czy Cristiano Ronaldo.

Mistrzostwa świata w piłce nożnej w 2026 roku zagrożone przez zmiany klimatu

W badaniu wykazano, że spośród 16 stadionów, na których odbędą się mistrzostwa świata w 2026 roku, aż 14 przekroczyło już progi bezpieczeństwa w zakresie ekstremalnych upałów, opadów deszczu uniemożliwiających grę czy ryzyka powodzi. Co więcej, wszystkie te zagrożenia mają się nasilić do 2050 roku, kiedy niemal 90 proc. stadionów w Ameryce Północnej będzie musiało zostać dostosowanych do tego, by można było na nich grać mimo rekordowo wysokich temperatur.

Czytaj więcej

Załamanie się głównych prądów oceanicznych Atlantyku może doprowadzić do gwałtownego spadku temperat
Planeta
Kluczowy dla Europy prąd atlantycki bliski załamania. Wisi nad nami katastrofa

Autorzy analizy alarmują, że przyszłoroczne mistrzostwa świata „mogą być ostatnimi tego typu mistrzostwami świata w Ameryce Północnej. Bez wprowadzenia znaczących zmian jest mało prawdopodobne, aby przyszłe turnieje w Ameryce Północnej przebiegały według tego samego modelu co w 2026 roku – z tradycyjnym letnim harmonogramem, obecnymi standardami infrastruktury i minimalnymi protokołami klimatycznymi”.

Tegoroczne upały, które nawiedziły Stany Zjednoczone w czerwcu, skłoniły ekspertów do refleksji nad tym, jak mogą wyglądać mecze w 2026 roku. Pojawiły się głosy sugerujące przesunięcie mundialu na chłodniejszą porę roku lub zmianę grafiku meczów, tak aby rozpoczynały się wczesnym rankiem. Takie rozwiązanie – przesunięcie turnieju na grudzień, zastosowano w 2022 roku, gdy mistrzostwa świata odbywały się w Katarze.

Spośród 16 miast w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych, w których w 2026 roku odbędą się mecze mistrzostw świata, aż 13 co roku doświadcza co najmniej jednego dnia, w którym przekraczany jest ustalony przez FIFA próg pozwalający na wprowadzenie przerw na uzupełnienie płynów przez zawodników, czyli wtedy, gdy tzw. temperatura mokrego termometru globalnego przekracza 32 stopnie Celsjusza. Z kolei 10 miast–gospodarzy każdego lata doświadcza z kolei co najmniej jednego dnia, w którym ta temperatura wynosi 35 stopni Celsjusza – wówczas gra w piłkę nożną na poziomie rywalizacyjnym zagraża zdrowiu, a nawet życiu.

Naukowcy przeprowadzili również ankietę wśród kibiców, którzy niemal jednogłośnie stwierdzili, że oczekują, aby przyszłoroczne mistrzostwa świata stały się liderem w zakresie zrównoważonego rozwoju. 91 proc. respondentów oświadczyło, że chciałoby aby klub, któremu kibicują, podjął widoczne działania na rzecz klimatu, a 92 proc. przyznało, że wyraziłoby poparcie dla zawodników, którzy publicznie wypowiadają się na temat kryzysu klimatycznego.

Źródło: rp.pl

Piłka Nożna Klimat Zmiany klimatu

