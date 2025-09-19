Z tego artykułu się dowiesz: W jaki sposób ekstremalne upały mogą wpłynąć na mistrzostwa świata w piłce nożnej w 2026 roku?

W których miastach warunki klimatyczne przekraczają progi bezpieczeństwa ustalone przez FIFA?

Jakie rozwiązania są rozważane w celu dostosowania rozgrywek do zmieniających się warunków klimatycznych?

Pogłębiający się kryzys klimatyczny stanowi zagrożenie dla piłki nożnej – alarmują autorzy raportu „Pitches in Peril”, opublikowanego przez organizację pozarządową Football For Future and Common Goal. W raporcie zawarto pierwszą, zgodną z Międzyrządowym Zespołem ds. Zmian Klimatu (IPCC), ocenę ryzyka klimatycznego dla wszystkich obiektów Mistrzostw Świata w 2026 roku, a także obiektów, na których odbędą się mecze w 2030 i 2034 roku. Przeanalizowano również warunki dotyczące stadionów, na których grają lub grali wielkie gwiazdy piłki nożnej, takie jak Lionel Messi czy Cristiano Ronaldo.

Mistrzostwa świata w piłce nożnej w 2026 roku zagrożone przez zmiany klimatu

W badaniu wykazano, że spośród 16 stadionów, na których odbędą się mistrzostwa świata w 2026 roku, aż 14 przekroczyło już progi bezpieczeństwa w zakresie ekstremalnych upałów, opadów deszczu uniemożliwiających grę czy ryzyka powodzi. Co więcej, wszystkie te zagrożenia mają się nasilić do 2050 roku, kiedy niemal 90 proc. stadionów w Ameryce Północnej będzie musiało zostać dostosowanych do tego, by można było na nich grać mimo rekordowo wysokich temperatur.

Autorzy analizy alarmują, że przyszłoroczne mistrzostwa świata „mogą być ostatnimi tego typu mistrzostwami świata w Ameryce Północnej. Bez wprowadzenia znaczących zmian jest mało prawdopodobne, aby przyszłe turnieje w Ameryce Północnej przebiegały według tego samego modelu co w 2026 roku – z tradycyjnym letnim harmonogramem, obecnymi standardami infrastruktury i minimalnymi protokołami klimatycznymi”.