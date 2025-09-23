Obchody 10-lecia Agendy 2030 w Akademii Leona Koźmińskiego. „Czas na działanie”

Aktualizacja: 23.09.2025 11:06 Publikacja: 23.09.2025 11:02
Agenda 2030 została przyjęta 25 września 2015 roku przez państwa członkowskie ONZ, ale data warszawskich obchodów – 16 września – nie była przypadkowa. To właśnie tego dnia, w 1987 roku, podpisano Protokół Montrealski, jedno z najbardziej skutecznych porozumień środowiskowych w historii. Do dziś przykład protokołu pokazuje, że wspólne działania mogą przynieść realne i mierzalne efekty – tak jak w przypadku walki z przyczynami powiększania się dziury ozonowej.
Tegoroczne obchody odbyły się pod hasłem „5 lat zaczyna się dziś!”, podkreślającym, że od 2030 roku – kluczowej daty realizacji agendy – dzieli nas tylko pięć lat. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele biznesu, środowisk akademickich, administracji publicznej oraz organizacji społecznych.
Część pierwsza, poświęcona zaangażowaniu blisko trzydziestu organizacji pozarządowych, zakończyła się przygotowaniem rekomendacji do wszystkich 17 celów zrównoważonego rozwoju. Dokument ma stanowić punkt odniesienia dla działań podejmowanych w Polsce w najbliższych pięciu latach.
Otwarcia spotkania dokonali: Maria Andrzejewska, Dyrektor Generalna UNEP/GRID-Warszawa, oraz dr hab. Mariola Ciszewska-Mlinarič z Akademii Leona Koźmińskiego. Maria Andrzejewska podkreśliła, że rok 2025 – dekada od przyjęcia Celów Zrównoważonego Rozwoju i zarazem ostatnie pięć lat na ich realizację – przypada na okres niestabilności geopolitycznej oraz polaryzacji społecznej. „To naturalny moment, aby pochylić się nad przyszłością Agendy 2030 – dokonać krytycznej oceny dotychczasowych działań, wskazać zaniedbania i przyjąć strategię, która pozwoli odwrócić niekorzystne trendy. Spotykamy się dziś nie po to, by jedynie podsumować, co się udało, a co nie, lecz by sformułować rekomendacje i wyznaczyć kierunki pilnych działań” – zaznaczyła Maria Andrzejewska.
Mocno wybrzmiały słowa Charlesa Ardena Clarke’a z UN Science Policy Business Forum on the Environment (UN SPBF): „Cele Zrównoważonego Rozwoju same w sobie nie zawodzą. To my zawodzimy, nie wdrażając ich wystarczająco skutecznie”. Dodał także: „Przed nami pięć kluczowych lat. Wiara w słuszność zasad równości, sprawiedliwości i inkluzywności musi być podstawą wszystkich decyzji. Nadal możemy osiągnąć cele, ale czas na działanie zaczyna się dziś”.
Aneta Piątkowska, Dyrektor Departamentu Zrównoważonej Gospodarki w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, zwróciła uwagę na osiągnięcia Polski: „Z dumą możemy powiedzieć, że Polska w globalnym rankingu wdrażania Celów Zrównoważonego Rozwoju zajmuje 9. miejsce na 167 krajów”.
W drugiej części wydarzenia odbyły się trzy debaty, które zgromadziły przedstawicieli biznesu, nauki i organizacji społecznych. Pierwsza, zatytułowana „Jak pogodzić cele klimatyczne z potrzebami społeczno-gospodarczymi?”, koncentrowała się na pytaniu, czy – i w jakim stopniu – realizacja celów zrównoważonego rozwoju będzie wymagała od nas rezygnacji z dotychczasowych przyzwyczajeń. Uczestnicy debaty zwracali uwagę na rolę konkurencyjności cen energii, dyskutowano także o wyzwaniach związanych z rozwojem OZE, potrzebą stabilności dostaw dla przemysłu oraz o tym, czy większym zagrożeniem będą koszty transformacji, czy raczej koszty braku decyzji.
Foto: Materiały prasowe
Druga debata dotyczyła dostępności danych kluczowych dla ochrony klimatu oraz możliwości wprowadzenia obowiązkowego offsetowania zielonej energii dla wszystkich procesów digitalizacji. Szczególną uwagę zwracano na kwestie bezpieczeństwa i wyspy energetyczne jako przykład samobilansującego się rozwiązania odpornego na zagrożenie cyberatakami.
Trzecia debata, zatytułowana „Czy możliwy jest rozwój gospodarczy bez degradacji środowiska?” pokazała, że wzrost gospodarczy nie musi być jedyną i dominującą miarą rozwoju. Uczestnicy wskazywali na możliwość wypracowania alternatywnych wzorców, opartych na istniejących zasobach, a także redefinicji pojęcia dobrobytu. Podkreślano, że rozwój gospodarczy bez degradacji środowiska jest możliwy, ale pod warunkiem, że odpowiedzialny biznes współpracuje z regulatorem.
Jubileusz 10-lecia Agendy 2030 stał się nie tylko okazją do podsumowań, ale i sygnałem do mobilizacji. Uczestnicy wydarzenia zgodzili się, że dekadę po przyjęciu wspomnianych celów zrównoważonego rozwoju stoimy w obliczu wyzwań poważniejszych niż w 2015 roku. Potrójny kryzys środowiskowy – klimatyczny, wynikający z zagrożenia bioróżnorodności oraz związany z zanieczyszczeniami – a także powiązane z nim kryzysy zasobów, migracyjny, pandemiczny czy wodny sprawiają, że osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju wymaga bardziej zdecydowanych działań.
Od 1991 roku UNEP/GRID-Warszawa realizuje w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP), działając na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wspiera właściwe zarządzanie środowiskiem i ochronę różnorodności biologicznej. UNEP/GRID-Warszawa działa jako jeden z kilku ośrodków globalnej sieci GRID (Global Resource Information Database — światowa baza danych o zasobach Ziemi) utworzonej przez UNEP w celu wzmocnienia efektywnego zarządzania zasobami środowiska i funkcjonuje w strukturze Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska.
