Obchody 10-lecia Agendy 2030 w Akademii Leona Koźmińskiego. „Czas na działanie”

Agenda 2030 została przyjęta 25 września 2015 roku przez państwa członkowskie ONZ, ale data warszawskich obchodów – 16 września – nie była przypadkowa. To właśnie tego dnia, w 1987 roku, podpisano Protokół Montrealski, jedno z najbardziej skutecznych porozumień środowiskowych w historii. Do dziś przykład protokołu pokazuje, że wspólne działania mogą przynieść realne i mierzalne efekty – tak jak w przypadku walki z przyczynami powiększania się dziury ozonowej.

Reklama Reklama

UNEP/GRID-Warszawa: Partnerstwa dla przyszłości

Tegoroczne obchody odbyły się pod hasłem „5 lat zaczyna się dziś!”, podkreślającym, że od 2030 roku – kluczowej daty realizacji agendy – dzieli nas tylko pięć lat. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele biznesu, środowisk akademickich, administracji publicznej oraz organizacji społecznych.

Część pierwsza, poświęcona zaangażowaniu blisko trzydziestu organizacji pozarządowych, zakończyła się przygotowaniem rekomendacji do wszystkich 17 celów zrównoważonego rozwoju. Dokument ma stanowić punkt odniesienia dla działań podejmowanych w Polsce w najbliższych pięciu latach.

Otwarcia spotkania dokonali: Maria Andrzejewska, Dyrektor Generalna UNEP/GRID-Warszawa, oraz dr hab. Mariola Ciszewska-Mlinarič z Akademii Leona Koźmińskiego. Maria Andrzejewska podkreśliła, że rok 2025 – dekada od przyjęcia Celów Zrównoważonego Rozwoju i zarazem ostatnie pięć lat na ich realizację – przypada na okres niestabilności geopolitycznej oraz polaryzacji społecznej. „To naturalny moment, aby pochylić się nad przyszłością Agendy 2030 – dokonać krytycznej oceny dotychczasowych działań, wskazać zaniedbania i przyjąć strategię, która pozwoli odwrócić niekorzystne trendy. Spotykamy się dziś nie po to, by jedynie podsumować, co się udało, a co nie, lecz by sformułować rekomendacje i wyznaczyć kierunki pilnych działań” – zaznaczyła Maria Andrzejewska.