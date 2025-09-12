W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że ograniczenie się do jednego, konkretnego rocznika nadaje trunkowi niepowtarzalny charakter, smak i bukiet. Dla koneserów to podstawa do rozważań o specyfice poszczególnych roczników, wpływie indywidualnych wydarzeń i warunków z danego rocznika na ostateczny produkt. Z drugiej jednak strony, jeśli rok przydarzył się obfitujący w fatalne dla winorośli warunki (albo przyniósł, jak w Kalifornii, pożary pustoszące winnice) producent staje w obliczu fatalnych recenzji winiarskich ekspertów, które często skreślają produkcję z danego roku. Wielu winiarzy doświadczyło takiego scenariusza w ubiegłym roku.

Można próbować tego uniknąć, mieszając roczniki. Zaciera to wprawdzie specyfikę poszczególnych lat, pozwala jednak zachować pewne wspólne cechy, decydujące o ogólnej jakości trunku. Howell przyznaje, że już w latach 2017-2018 zdarzyło mu się podjąć taką decyzję, Pasqua twierdzi, że na takie działanie decyduje się też coraz większa grupa winiarzy europejskich (a ci, którzy je wykluczają, jego zdaniem rozważają taki krok w skrytości ducha).

Po rekordach na rynku wina, załamanie rynku

Rynek nie ma litości. W poprzedniej dekadzie – tak do 2020 roku – producenci mogli się cieszyć wyjątkowymi zyskami: ocieplanie się klimatu nie szkodziło jeszcze winorośli tak bardzo (wyjąwszy pożary czy inne krótkotrwałe kataklizmy), a wiele winnic położonych w dotychczas mniej atrakcyjnych warunkach zaczęło zwiększać produkcję. Swoje dołożyły nowe technologie uprawy, które pozwalały poprawić warunki produkcji. Pandemia Covid-19 podkręciła sprzedaż wina: uwięzieni w domach konsumenci szukali atrakcji na czas lockdownów.

Jak jednak zauważa dziennik „Financial Times”, po rekordowym roku 2022 nadeszło załamanie: wojna w Ukrainie podbiła ceny surowców, a banki centralne zaczęły podnosić stopy procentowe. Kupujący ograniczyli zakupy, a jednym z produktów, których sprzedaż spadła, były wina. To odbija się na cenach do dziś: wartość listy stu najbardziej poszukiwanych win, do której odwołuje się „FT”, spadła o 21 proc. w ciągu dwóch ostatnich lat. W Bordeaux i Burgundii ubiegły rok uchodzi za czas wyjątkowej posuchy.

Zmieniła się też struktura zakupów bieżących roczników. Przed rynkowym kryzysem wśród kupujących dominowali – a przynajmniej wyraźnie zaznaczali swoją obecność – swoiście pojmowani inwestorzy: kupcy, którzy kupowali duże partie bieżących roczników, by potrzymać je dekadę albo dłużej, a następnie sprzedać produkt droższy i jakościowo w pełni dojrzały. Według ekspertów firmy aukcyjnej Sotheby's, dziś przeważają klienci, którzy kupują, by wkrótce spożyć.

Pozornie dobre perspektywy branży winiarskiej

Skoro jest tak źle, dlaczego jest tak dobrze? Takie wrażenie można przynajmniej odnieść, zaglądając do raportu „Still Wine Market Size, Share and Growth Analysis” ekspertów firmy Skyquest. Szacują oni, że rynek win (wyjąwszy wina musujące) był w 2024 r. warty ponad 519 mld dol. i wartość ta urośnie do 2032 r. do poziomu niemal 804 mld dol.