Z tego artykułu się dowiesz: Jakie słowa związane ze zmianami klimatu zostały zakazane przez Departament Energii USA?

Jakie są kontrowersje wokół nowo wprowadzonych wytycznych dotyczących języka klimatycznego?

Jaki wpływ na politykę klimatyczną ma administracja Donalda Trumpa?

Dlaczego decyzje administracji Trumpa budzą niepokój wśród ekspertów do spraw klimatu?

W marcu tego roku sekretarz energii USA Chris Wright „po cichu” miał zebrać pięcioosobową grupę współpracowników podchodzących sceptycznie do skutków zmian klimatu, którą nazwano Climate Working Group – podał „The New York Times”. Efektem jej działań był raport, w którym bagatelizowano między innymi zagrożenie wynikające ze wzrostu emisji gazów cieplarnianych. Teraz resort podjął kolejną kontrowersyjną decyzję – nakazał urzędnikom unikania niektórych pojęć związanych ze zmianami klimatu.

Reklama Reklama

Walka na słowami zamiast walki ze zmianami klimatu

Departament Energii Stanów Zjednoczonych (DOE) rozszerzył listę terminów, których w komunikacji – zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej – powinni unikać urzędnicy Biura ds. Efektywności Energetycznej i Energii Odnawialnej (EERE) – wskazują amerykańskie media. Jak wynika z e-maila, do którego dostęp uzyskał portal Politico, na liście znalazły się m.in. wyrażenia takie jak: „climate change” (zmiana klimatu), „green” (zielony) oraz „decarbonization” (dekarbonizacja)zssssssssssssssssssssssssssss

Z dokumentu ma wynikać, że nowe wytyczne obejmują wszystkie formy komunikacji – zarówno te skierowane do opinii publicznej, jak i dokumenty wewnętrzne, takie jak raporty czy wnioski o dofinansowanie projektów. „Proszę upewnić się, że każdy członek zespołu jest świadomy, iż jest to najnowsza lista słów, których należy unikać – i nadal zwracać uwagę na unikanie terminologii, o której wiadomo, że jest niezgodna z perspektywami i priorytetami administracji” – napisała w dyrektywie Rachel Overbey, pełniąca w EERE obowiązki dyrektor ds. kontaktów zewnętrznych.