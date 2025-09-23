Przytaczane powyżej szacunki 1,32 miliarda ton gazów cieplarnianych i tak można uznać za skromne. Kilka miesięcy temu, w rozmowie z brytyjskim dziennikiem „The Guardian”, Ellie Kinney – badaczka z ośrodka Conflict and Environment Observatory – wskazywała, że natowska mobilizacja w zakresie zbrojeń może się przełożyć na dodatkowe emisje rzędu 200 mln ton CO2 rocznie. A biorąc pod uwagę, że fala zbrojeń – w dużej mierze wywołana atakiem na Ukrainę – przyniosła tylko w 2023 r. decyzje o wydatkach rzędu 2,46 bln dolarów, to – stosując choćby przykładowy przelicznik z najnowszego raportu na ten temat – daje to gigantyczny przyrost emisji.

Na precyzyjne wyliczenie nie można jednak obecnie liczyć. – To biała plama na mapie globalnych emisji – kwituje kwestię emisji militarnego pochodzenia Florian Krampe ze Sztokholmskiego Instytutu Badań nad Pokojem. Zaledwie co trzeci z członków NATO w miarę dokładnie wie, ile emituje. Inne kraje podają liczby w dużym stopniu przybliżone, albo też – nie podają ich w ogóle, wychodząc z założenia, że stanowi to tajemnicę wojskową. Takie podejście ma też olbrzymia większość państw spoza zachodniego kręgu.

Ogółem zakłada się, że emisje sił zbrojnych i przemysłu zbrojeniowego sięgają znacznie ponad 5 proc. wszystkich emisji na świecie (5,5 proc. w 2019 r.). Większość krajów jednak wyłącza sferę obronności i militariów ze swoich celów klimatycznych. Nawet w Europie – jak przyznaje sama European Defence Agency – odsetek firm zbrojeniowych, które przyjęły w swoich strategiach i codziennym działaniu jakieś elementy dbałości o klimat i środowisko naturalne, nie sięga 40 proc. (informację tę zawarto w raporcie „How increasing global military expenditure threatens SDG13 on Climate Action”, opracowanym przez Conflict and Environment Observatory).

Zbrojenia w NATO. Co z obietnicą neutralności klimatycznej?

Paradoksalnie, jeszcze w pierwszych miesiącach po rosyjskiej agresji na Ukrainę NATO zapowiadało redukcję emisji o 45 proc. do 2030 roku, a po kolejnych dwóch dekadach – całkowitą neutralność. Ówczesny szef Sojuszu, Jens Stoltenberg zapewniał, że „to się da zrobić”. Od tamtej pory nie wracano jednak do tematu. Nie tylko nie wiemy, czy udało się w jakimkolwiek stopniu zredukować emisje – a to tym ważniejsze, że jako jedną z kluczowych sfer redukcji wymieniano bezzałogowce, które dziś wydają się być jednym z kluczowych elementów arsenału nowoczesnego konfliktu – ale w gruncie rzeczy nie mamy pojęcia, czy i jak cokolwiek się zmieniło.

Dlatego zapewne pod koniec lipca Conflict and Environment Observatory zaapelował do Unii Europejskiej o wprowadzenie obowiązku raportowania o emisjach „z wojskowości”. Eksperci ośrodka oceniają, że obecnie nawet 82 proc. potencjalnych emisji tego sektora nie jest odnotowywanych w statystykach.