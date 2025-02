Katastrofa ekologiczna w Ukrainie. „Najbardziej niebezpieczne lasy na Ziemi”

Poprzedni minister tego resortu Ruslan Strilets już w ubiegłym roku zapowiadał, że Ukraina pracuje nad „sprawą reparacyjną” przeciwko Rosji. Nie ulega jednak wątpliwości, że wyegzekwowanie należnych odszkodowań od Rosji będzie ogromnym wyzwaniem. Cytowany przez portal Earth.org rzecznik Ministerstwa Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Ukrainy podkreślił, że brakuje odpowiedniej procedury międzynarodowej, a ustanowienie takiego mechanizmu będzie pierwszym krokiem do uzyskania sprawiedliwości środowiskowej za szkody wyrządzone przez rosyjskie działania wojenne.

Jak szacuje organizacja World Wildlife Fund (WWF), ponad 3 miliony hektarów lasów, w tym 1 milion hektarów na obszarach chronionych, ucierpiało w efekcie kopania przez rosyjskie wojska okopów oraz instalowania min lądowych. W czerwcu 2023 roku rosyjscy żołnierze wysadzili zbiornik Kachovka, co doprowadziło do uwolnienia 14 bilionów litrów wody, która zalała wiele osad, w efekcie czego zginęło co najmniej 35 osób oraz wiele zwierząt. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski określił to działanie „umyślną i wyrachowaną zbrodnią”. W sierpniu ubiegłego roku rosyjscy żołnierze zrzucili chemikalia z rosyjskiej przygranicznej wioski Tyotkino do rzeki Sejm, w efekcie czego zanieczyszczenia trafiły do północno-wschodniego obwodu sumskiego w Ukrainie, a ekosystem rzeki mocno ucierpiał.

Zgodnie z badaniem opublikowanym w 2024 roku na łamach „Journal of Occupational Medicine and Toxicology” szkody środowiskowe wywołane rosyjskim atakiem na Ukrainę wyniosły ponad 56,4 miliarda dolarów. Naukowcy oceniają, że jedna trzecia terytorium Ukrainy została skażona minami lądowymi i niewybuchami, silnie zanieczyszczono też powietrze, wodę oraz glebę. W wyniku rosyjskiej inwazji ucierpiało 30 proc. obszarów chronionych Ukrainy, a szkody środowiskowe zagrażają też zdrowiu ludzi.

Rosja ignoruje konieczność walki z kryzysem klimatycznym

Jako czwarty największy emitent CO2 na świecie Rosja w ogromnym stopniu przyczynia się do pogłębiania się kryzysu klimatycznego, a jednocześnie coraz bardziej odczuwa zmiany klimatu. Kraj ociepla się dwa i pół raza szybciej niż reszta świata i doświadcza coraz wyższych temperatur oraz zmaga się z częstszymi i bardziej intensywnymi pożarami lasów. W ubiegłym roku pożary Arktyki uwolniły do atmosfery niemal tyle samo emisji CO2, ile rocznie generuje Kuwejt. Niemal dwie trzecie terytorium Rosji pokrywa wieczna zmarzlina, która topnieje coraz szybciej, a według szacunków naukowców, jeśli utrzyma się dotychczasowe tempo wzrostu globalnej temperatury, warstwa wiecznej zmarzliny przestanie całkowicie zamarzać około 2050 roku. To z kolei będzie miało fatalne konsekwencje nie tylko dla Rosji, ale też reszty świata, z uwagi na uwolnienie do atmosfery ogromnych ilości gazów cieplarnianych, ukrytych pod wieczną zmarzliną.

Kryzys klimatyczny zagraża też rosyjskiej gospodarce – według szacunków Izby Obrachunkowej Rosji coraz częstsze susze, pożary, powodzie i inne konsekwencje zmian klimatu mogą obniżyć PKB Rosji o 3 proc. rocznie w ciągu kolejnej dekady.

Kraj w ogromnym stopniu ignoruje konieczność wdrożenia działań w zakresie walki z kryzysem klimatycznym. W 2021 roku Rosja zapowiedziała, że do 2060 roku zamierza osiągnąć neutralność węglową. Jednocześnie w swojej strategii energetycznej do 2035 roku wciąż opiera się na wykorzystaniu paliw kopalnych, co stoi w sprzeczności z przejściem na bardziej zrównoważony system energetyczny. Według najnowszych danych think tanku energetycznego Ember w 2024 roku rosyjscy producenci energii po raz pierwszy wygenerowali większe emisje CO2 ze spalania paliw kopalnych niż firmy energetyczne z krajów Unii Europejskiej. Do 2022 roku to unijni producenci odpowiadali za wyższe emisje, co pokazuje skalę zmian w produkcji energii od czasu ataku Rosji na Ukrainę. Analitycy Embera szacują, że łączne emisje energii elektrycznej z paliw kopalnych w Unii Europejskiej spadły między 2022 a 2024 rokiem o 31 proc.