Ślad węglowy wojny w Strefie Gazy. Emisje CO2 wymknęły się spod kontroli

Jaki wpływ na klimat ma wojna w Strefie Gazy?

Eksperci szacują, że ogromne będą również emisje CO2 związane z odbudową Strefy Gazy. Jak wskazują, odbudowa 200 tys. budynków mieszkalnych, szkół, uniwersytetów, szpitali, meczetów, wodociągów i oczyszczalni ścieków – zniszczonych przez Izrael w ciągu pierwszych czterech miesięcy wojny w Strefie Gazy – wygeneruje aż 60 mln ton ekwiwalentu CO2. To porównywalna ilość z łącznymi emisjami Portugalii i Szwecji w 2022 roku i ponad dwa razy większa niż roczne emisje Afganistanu.

Badacze w swoim badaniu uwzględnili między innymi emisję dwutlenku węgla generowaną przez Hamas podczas budowy 500-kilometrowej sieci podziemnych tuneli, szacowaną na dodatkowe 176 000 ton – to więcej niż emituje rocznie wyspiarskie państwo Tonga. Jednocześnie Neimark zaznaczył, że zrozumienie emisji gazów cieplarnianych przez Hamas było niemal niemożliwe, ze względu na doraźnie podejmowane działania ofensywne. „Tymczasem górne szacunki emisji z działalności przedwojennej, wojennej i powojennej są porównywalne ze spalaniem 31 000 kiloton węgla, co wystarczy do zasilenia około 15,8 elektrowni węglowych przez rok” – wskazują eksperci.

Dr Neimark zauważył, że niezwykle istotne jest, by informować o środowiskowych konsekwencjach wojny. „Badanie podkreśla potrzebę kompleksowego raportowania emisji gazów cieplarnianych przez cele wojskowe. Należy zwiększać świadomość na temat skutków klimatycznych konfliktów. Ze względu na to, że świat zmaga się z podwójnym kryzysem, jakim są zmiany klimatyczne i konflikty zbrojne, zrozumienie i łagodzenie wpływu działań wojennych na środowisko ma kluczowe znaczenie” – podkreślił. „Emisje dwutlenku węgla konfliktu nie są najważniejszym powodem, dla którego społeczność globalna powinna nalegać na zawieszenie broni – każde zagrożone życie jest ważne. Jednak to badanie pokazuje niektóre długoterminowe skutki społeczne i środowiskowe wojny – przypomina, że konflikt zbrojny przybliża nas do przepaści katastrofalnego ocieplenia” – dodał współautor badania, dr Patrick Bigger.

Co istotne, w badaniu nie uwzględniono emisji związanych z transportem tysięcy ciężarówek z pomocą dostarczoną Hamasowi od początku wojny.

Strefa Gazy odczuwa skutki kryzysu klimatycznego

Według izraelskich ekspertów, po ogólnej rekonstrukcji Gaza początkowo w dużej mierze nie będzie nadawała się do zamieszkania. Powodem jest między innymi zagrożenie dla środowiska – odpady organiczne i nieorganiczne, a także ścieki i toksyczne chemikalia przedostające się do gleby, wód gruntowych i morza. Opuszczone domy mogą również stać się siedliskiem chorobotwórczych komarów, much i innych szkodników.