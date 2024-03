„Czysta energia” pomaga w redukcji emisji CO2. Eksperci ujawnili dane

Według najnowszej analizy Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA), stały rozwój energii słonecznej, wiatrowej oraz jądrowej sprawił, że globalne emisje CO2 z energetyki wzrosły w 2023 roku mniej niż rok wcześniej. W 2023 roku globalne emisje dwutlenku węgla wzrosły o 1,1 proc., czyli o 410 mln ton, osiągając rekordowy poziom 37,4 mld ton. Rok wcześniej wzrost wyniósł aż 490 mln ton.

IEA: emisje CO2 hamują dzięki atomowi i „czystej energii”

Analitycy IEA szacują, że bez dynamicznego rozwoju czystej energii, wzrost emisji CO2 w ciągu ostatnich pięciu lat byłby trzykrotnie większy. Warto jednak podkreślić, że konsekwencje pogłębiającego się kryzysu klimatycznego, takie jak dotkliwe susze m.in. w Chinach, Indiach oraz Stanach Zjednoczonych, doprowadziły do problemów z wykorzystaniem energii wodnej, co skłoniło kraje do zastąpienia jej paliwami kopalnymi.

Jedynie w Chinach emisje z paliw kopalnych wzrosły w 2023 roku o ponad 5 proc., gdyż nawet wyjątkowo szybki rozwój innych czystych źródeł energii nie był w stanie zaspokoić rosnącego popytu. W efekcie przyczyniło się to do ok. 40 proc. całkowitego wzrostu emisji dwutlenku węgla w zeszłym roku. Zdaniem autorów analizy, w przeciwnym wypadku wzrost światowych emisji związanych z energią byłby jeszcze mniejszy. Oceniają też, że niebawem można oczekiwać osiągnięcia szczytu emisji CO2.

Według dyrektora wykonawczego IEA, Fatiha Birola, wzrost udziału czystej energii w światowym miksie energetycznym pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość. W latach 2019-2023 rozwijała się dwukrotnie szybciej niż wyniósł wzrost wykorzystania paliw kopalnych, co budzi nadzieję na całkowite odejście od nich jeszcze w tej dekadzie. Jak wynika z danych IEA, wdrożenie energii wiatrowej i fotowoltaicznej w systemach elektroenergetycznych na całym świecie od 2019 roku wystarczyło, aby uniknąć rocznego zużycia węgla odpowiadającego łącznemu zużyciu węgla w sektorach elektroenergetycznych Indii i Indonezji, a także zmniejszyć roczne zapotrzebowanie na gaz ziemny o ilość równą eksport gazu ziemnego z Rosji do Unii Europejskiej przed atakiem na Ukrainę.