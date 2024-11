UE zmniejsza emisje gazów cieplarnianych. „Największy spadek od dekad”

Przygotowane przez Komisję Europejską nowe sprawozdanie z postępów w działaniach na rzecz klimatu wskazuje, że emisje gazów cieplarnianych netto w Unii Europejskiej spadły w 2023 roku o 8,3 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. To duży sukces – autorzy raportu wskazują bowiem, że to największy roczny spadek od dziesięcioleci. Wyjątkiem był jedynie 2020 rok, gdy pandemia COVID-19 doprowadziła do redukcji emisji o 9,8 proc..

UE: Rekordowy spadek emisji gazów cieplarnianych z instalacji energetycznych i przemysłowych

Jak wynika z nowego sprawozdania Komisji Europejskiej, emisje gazów cieplarnianych netto są obecnie o 37 proc. niższe niż w 1990 roku, podczas gdy PKB wzrósł w tym samym okresie o 68 proc. Zdaniem ekspertów KE świadczy to o trwałym oddzieleniu emisji od wzrostu gospodarczego. W sprawozdaniu podkreślono także, że UE jest na dobrej drodze do realizacji swojego zobowiązania – ograniczenia emisji o co najmniej 55 proc. do 2030 roku.

Jak wskazano w raporcie, emisje gazów cieplarnianych z instalacji energetycznych i przemysłowych objętych unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (ETS) odnotowały w 2023 roku rekordowy spadek – o 16,5 proc. Są one obecnie o około 47,6 proc. niższe od poziomów z 2005 roku. Jak wskazano, są także na dobrej drodze do osiągnięcia celu na 2030 r. wynoszącego 62 proc. W porównaniu z 2022 rokiem, emisje z produkcji energii elektrycznej i ogrzewania w ramach ETS-u zmniejszyły się o 24 proc. „Było to spowodowane wzrostem wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) w połączeniu z odejściem od węgla” – czytamy.

W sprawozdaniu podkreślono jednocześnie, że emisje w lotnictwie wzrosły o 9,5 proc. „To kontynuacja tendencji obserwowanej po pandemii COVID-19” – wskazano.