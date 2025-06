– Możliwości w obszarze adaptacji do zmian klimatu są już dziś znaczące i cały czas rosną – dowodzi na stronach British International Investment, rządowej instytucji odpowiedzialnej za pilotowanie zagranicznych inwestycji brytyjskiego kapitału, dyrektorka klimatycznego pionu doradztwa w tym zakresie Amal-Lee Amin. – W ciągu ostatnich 50 lat kataklizmy związane z pogodą, klimatem czy wodą spowodowały straty szacowane na 4,3 biliona dolarów, rosnące z dekady na dekadę. Potrzeby zapobiegania i redukowania ryzyk związanych z klimatem dla gospodarek i społeczeństw będą szybko rosnąć w ciągu najbliższej dekady, bez względu na tempo dekarbonizacji – dodaje.

Amin odwołuje się przy tym m.in. do szacunków Światowego Forum Ekonomicznego, którego analitycy wyliczyli, że rynek usług Climate A&R stanowi „dwubilionową” szansę dla inwestorów. – Im jednak dłużej potrwa zapełnianie inwestycyjnej luki na tym rynku, tym bardziej kosztowny będzie ten proces – przekonuje brytyjska ekspertka. Innymi słowy, zaniedbanie tego rynku na obecnym etapie może sprawić, że istniejące już firmy z tego rynku będą balansować na krawędzi przesłania, a stworzenie ich odpowiedników za kilka lat będzie kosztować potencjalnych inwestorów znacznie więcej.

Podobnie argumentują w opublikowanym w maju raporcie analitycy Boston Consuting Group. „W Europie Hiszpania doświadczyła największych w ostatnich dekadach powodzi w październiku 2024 r., które doprowadziły do śmierci ponad 200 osób i spowodowały 11,7 mld dol. strat. W Azji temperatury sięgnęły apogeum w maju 2024 r., wymuszając zamknięcie szkół i firm w kilku krajach, jak Bangladesz czy Chiny. A w USA pożary ze stycznia 2025 r. spowodowały śmierć co najmniej 30 osób i ponad 250 mld dolarów strat gospodarczych” – wyliczają.

Według autorów raportu „średnia globalna temperatura najprawdopodobniej pozostanie na ścieżce prowadzącej do przekroczenia wzrostu o 3 stopnie Celsjusza w porównaniu z epoką przedprzemysłową (lata 1850–1900 – przyp. red.), co będzie powodować coroczne spadki zysków o 5 do 25 proc. w branżach, takich jak telekomunikacja, usługi, takie jak dostarczanie prądu czy wody, produkcja żywności i napojów czy budownictwo”. I niewątpliwie nauka przynosi tu kolejne dowody na to, że przynajmniej ta część prognozy, która odnosi się do warunków meteorologicznych, się potwierdzi. Według szacunków europejskiego instytutu Copernicus oraz amerykańskiego Berkeley 2025 rok będzie najprawdopodobniej drugim – po roku 2024 – najgorętszym rokiem w historii pomiarów. Ba, istnieje wcale niemała szansa (szacowana dziś przez naukowców z wspomnianych instytucji na 18 proc.), że będzie to wręcz najgorętszy rok w historii.

Minimalizowanie ryzyka klimatycznego: nowy trend na rynku

Skoro wiemy, że czynniki wzmacniające popyt będą się potęgować, to możemy z tego wysnuć łatwy wniosek, że otwiera się potencjalny olbrzymi rynek usług polegających na minimalizowaniu wyliczonych wyżej strat. Z tonu, w jakim eksperci opisują dziś branżę Climate A&R, można by wręcz wysnuć wniosek, że może się ona stać dominującym rynkowym trendem, tak jak choćby kilka lat temu „gospodarka współdzielenia” czy dziś wprowadzanie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji i botach do biznesu.