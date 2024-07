Najwięcej pozwów dotyczących kwestii klimatycznych trafiło do sądów amerykańskich, bo aż 1745, jednak tendencja wzrostowa jest zauważalna w wielu krajach. Każdego roku rośnie również liczba krajów, w których po raz pierwszy składane są takie pozwy.

W ubiegłym roku najwięcej pozwów klimatycznych złożono w Stanach Zjednoczonych (129), tuż za nimi uplasowała się Wielka Brytania (24), Brazylia (10) oraz Niemcy (7). Łącznie w Wielkiej Brytanii złożono takich pozwów 139, w Brazylii 82, a w Niemczech 60. W ubiegłym roku po raz pierwszy pozwy dotyczące klimatu złożono w Panamie i Portugalii, a sądy w Węgrzech oraz Namibii rozpatrzyły sprawy klimatyczne dotyczące pozwów złożonych wcześniej.

Na całym świecie liczba krajów, w których złożono pozwy związane z klimatem oraz środowiskiem, wzrosła do 55. Jak podkreślają autorki raportu, Joana Setzer i Catherine Higham, coraz więcej pozwów klimatycznych na świecie trafia do sądów w krajach Globalnego Południa – obecnie stanowią one mniej więcej 8 proc. wszystkich zarejestrowanych spraw.

W raporcie podkreślono również, że ubiegły rok był wyjątkowo istotny dla międzynarodowych sporów dotyczących zmian klimatycznych, w tym również związanych z klimatem praw człowieka, gdyż o orzekanie i opiniowanie w tych sprawach zwracano się również do międzynarodowych sądów i trybunałów.

Historycznie niemal połowa spraw i skarg międzynarodowych zostało wniesionych do sądów i trybunałów zajmujących się prawami człowieka, co pokazuje wagę tego aspektu w sprawach klimatycznych. W ubiegłym roku do sądów i trybunałów międzynarodowych trafiło jedynie ok. 5 proc. pozwów, jednak wiele z tych spraw może w przyszłości wywrzeć znaczący wpływ na postępowania krajowe.

Według raportu mniej więcej w 70 proc. spraw zakończonych w latach 2016–2023 wyroki były korzystne dla powodów. Zauważono jednocześnie, że w ubiegłym roku liczba pozwów klimatycznych wzrosła wolniej niż w latach poprzednich.