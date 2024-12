Nie jesteśmy pierwszymi aktywistami w historii bijącymi na alarm, a forma protestów ewoluuje razem z ludźmi. Warto wspomnieć o ruchach społecznych, które doprowadziły do zmiany na lepsze, dzięki nieposłuszeństwu. W całym kraju słyszy się wiele świadectw osób w wieku 30-40 lat, które są zainteresowane sprawą klimatu i działały w młodości. One mówią o tym, że były kiedyś pełne nadziei, protestując i wyrażając swoją chęć zmiany na świecie poprzez petycje, przemarsze, wykłady, apele. I nie potrafią ukryć rozgoryczenia. Ich działania najwyraźniej nie były wystarczające, bo świat na ten moment wciąż pędzi ku katastrofie. Przekroczyliśmy zawartą w tzw. porozumieniu paryskim – uznaną za niedopuszczalną – granicę 1,5 stopnia Celsjusza średniego podgrzania planety w porównaniu ze średnią sprzed rewolucji przemysłowej. A wskazówka nie zwalnia. Blokady to nasza propozycja zwiększenia zasięgu wielopokoleniowej wiadomości: „Razem możemy zapobiec najgorszym skutkom globalnego ocieplenia”. Ta forma ma podkreślić powagę sytuacji, w której się znajdujemy i naszą głęboką nadzieję, że nie jest za późno, by działać.

Sprzeciw społeczeństwa związany z akcjami waszej grupy może budzić nie tyle sama idea protestów, co ich forma. Wielu ludzi – także tych, którzy mają podobne do waszych poglądy – jest oburzonych. Taka forma protestów może sprawić, że oddalą się oni od wsparcia postulatów Ostatniego Pokolenia.

Jest bardzo jednostronna reakcja na to, co się teraz dzieje – oczywiście, że najłatwiej skojarzyć blokadę z gniewem, utrudnieniem, przeszkodą. Nie są to jednak jedyne reakcje na nasze działania.

Obserwacja naszych kanałów wskazuje, że oprócz gniewu otrzymujemy też mnóstwo głosów poparcia. Ludzie mówią o tym, że nareszcie zrobiło się głośno w sprawie ważnej dla nas wszystkich.

Wiele osób – także z mediów – zgadza się z tym, że trzeba mówić o zmianach klimatycznych – i nie tylko. Ostatnio w mediach pojawiają się na przykład klimatolodzy, czego wcześniej na taką skalę nie było. W naszej ocenie widać, że działa to, co robimy – pomimo tego, że musimy poruszyć i być może trochę zantagonizować wobec siebie część społeczeństwa. Oprócz spełnienia naszych postulatów, celem naszej akcji jest także to, żeby mówiło się o tym temacie – i żebyśmy się poruszyli jako społeczeństwo.