Greenpeace zbankrutuje w USA? Rusza proces, miliarder żąda 300 milionów dolarów

Aktywistami, którzy brali udział w protestach przeciw projektowi Dakota Access Pipeline byli między innymi działacze organizacji Greenpeace. Kelcy Warren – współzałożyciel i prezes Energy Transfer Partners, którego majątek szacuje się na kilka miliardów dolarów – chce, by aktywiści zapłacili za swoje – szkodliwe jego zdaniem – działania.

We wrześniu firma Energy Transfer Partners złożyła pozew, w którym domaga się odszkodowania od Greenpeace USA. Firma Warrena jest zdania, że w 2016 roku członkowie organizacji zlecali ataki na należący do firmy Warrena rurociąg, a także rozpowszechniali nieprawdziwe informacje zarówno na temat firmy, jak i samego projektu. Firma Warrena domaga się od tej organizacji 300 milionów dolarów.

Pozew przeciwko Greenpeace. Zagrożenie dla wolności słowa?

Jak zauważa brytyjscy dziennik „The Guardian”, eksperci prawni oraz organizacje broniące praw obywatelskich obawiają się, że sprawa może zaszkodzić wolności słowa. Pozew przeciw Greenpeace określają jako przykład tzw. SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) – pozwu mającego na celu zastraszenie i uciszenie krytyków poprzez kosztowne i czasochłonne postępowania sądowe.

„To klasyczny proces typu SLAPP – sposób wykorzystywania systemu prawnego przez bogatych i wpływowych ludzi do uciszania swoich krytyków” – powiedział „Guardianowi” Kirk Herbertson, nowojorski adwokat i dyrektor ds. rzecznictwa w EarthRights International. James Wheaton, profesor prawa na Uniwersytecie Stanforda i UC Berkeley, określił natomiast sprawę jako „klasowy przykład pozwu SLAPP”.

Jak podkreśla Scott Wilson Badenoch – były przewodniczący Komitetu ds. Sprawiedliwości Środowiskowej Amerykańskiej Izby Adwokackiej – „Greenpeace nie było organizatorem protestów”. „Proces ten to próba zadania śmiertelnego ciosu jednej z najważniejszych organizacji ekologicznych w historii USA” - zaznacza, dodając, że sprawa może doprowadzić do bankructwa Greenpeace USA. Zaznacza, że jeszcze większym zagrożeniem jest jednak to, jak zadziała to na wolność słowa i aktywizm – nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i na świecie.

Kontrowersje wokół procesu przeciw Greenpeace w USA

Proces odbędzie się w hrabstwie Morton w Dakocie Północnej, co – zdaniem aktywistów – nie jest bez znaczenia. W 2024 roku 75 proc. tamtejszych wyborców zagłosowało na Donalda Trumpa, który otwarcie i głośno opowiadał się za budową Dakota Access Pipeline. Choć Greenpeace wnioskowało o zmianę miejsca procesu – argumentując to potencjalną stronniczością ławy przysięgłych – wniosek został odrzucony.