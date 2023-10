20-letnia Greta Thunberg, popularna na całym świecie szwedzka aktywistka klimatyczna, po raz kolejny została ukarana – tyle tylko, że tym razem aresztem, a nie grzywną, jak miało to miejsce wcześniej. 20-latkę zatrzymano przed pięciogwiazdkowym hotelem znajdującym się w centrum Londynu, w którym odbywała się konferencja naftowo-gazowa. Protestujący zasłonili banerami drzwi do hotelu uniemożliwiając wejście delegatów do środka. Zastawili także ulicę.

Reklama

Reklama

Czytaj więcej Przestępczość Greta Thunberg ukarana grzywną za niepodporządkowanie się policji Szwedzka działaczka na rzecz klimatu Greta Thunberg została w poniedziałek ukarana grzywną za niepodporządkowanie się policji na wiecu w zeszłym miesiącu. tłumaczy, że działała z konieczności z powodu kryzysu klimatycznego.

Brytyjska policja aresztowała Gretę Thunberg

Policja zatrzymała najpierw sześć osób, które z banerami zastawiały jezdnię. Później aresztowano łącznie kolejnych 20 osób. Część z nich zatrzymana została za zakłócanie porządku publicznego. Aktywiści przeciwko wpływowi przemysłu paliw kopalnych na Wielką Brytanie oraz globalną politykę klimatyczną. Demonstrację zorganizowały grupy Fossil Free London i Greenpeace. Pierwsza z organizacji potwierdziła aresztowanie Thunberg.

Przed aresztowaniem, podczas konferencji prasowej, Gretą Thunberg mówiła, że "nie ma innego wyjścia" niż protestować w ten sposób . Delegatów biorących udział w zdarzeniu nazwała zaś politykami "pozbawionymi kręgosłupa moralnego". "Elity nie mają zamiaru dokonać transformacji. Musimy podjąć bezpośrednie działania. Musimy odzyskać władzę i właśnie dzisiaj to robimy. Dławimy się ich oparami" - mówiła

Jak informuje Sky News, 20-letnia działaczka wypuszczona została już z aresztu za kaucją. Oskarża się ją jednak o naruszenie porządku publicznego. Londyńska policja potwierdziła, że Thunberg nie stosowała się do przepisów. 20-letnia aktywistka i inni działacze 15 listopada stawić się mają przed sądem w Londynie.