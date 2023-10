Aktywiści nie chcą wyciągów na Nosalu

- Parki Narodowe zajmują tylko 1 proc. powierzchni Polski, dlatego ochrona przyrody na tym terenie powinna być niepodważalnym priorytetem. Tym bardziej szokujące są decyzje instytucji, które mają stać na strażym jednego z najcenniejszych parków narodowych, jakim są Tatry, a nie inicjować i zezwalać na inwestycje, które będą dewastowały to unikalne miejsce – komentuje Radosław Ślusarczyk.

– Dlatego też wnioskujemy o utworzenie strefy ochrony ostoi wokół gniazda sokoła wędrownego na Nosalu. Nie ma żadnych przesłanek prawnych ani racjonalnych, by takiej strefy nie ustanowić. Co więcej – ta forma ochrony stosowana jest w innych parkach narodowych w Polsce, m.in. w Bieszczadzkim, Biebrzańskim, Poleskim, Ojcowskim. A jak zauważa sam TPN stanowisko sokołów na Nosalu jest wyjątkowe w skali kraju a para zasiedlająca stanowisko na Nosalu jest też bardzo ważna do utrzymania wysokiej produktywności populacji zasiedlającej TPN. Jedyną więc przeszkodą w objęciu ochroną tego stanowiska będą plany narciarskiego zagospodarowania Nosala - dodaje

- Dla tak przeciętnych i nieracjonalnych planów rujnuje się bezcenny skarb jakim jest przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jeżeli dyrektor TPN bardziej martwi się cenami stali, które podbiją koszty inwestycji niż ochroną sokoła i orła przedniego na Nosalu, to powinien być odwołany ze swojego stanowiska w trybie pilnym – komentuje Radosław Ślusarczyk.

Ekspertyzy naukowe dla tej inwestycji czołowych międzynarodowych ekspertów były miażdżące. Wskazywano jednoznacznie negatywne oddziaływanie na niedźwiedzie, jak również poważne braki i błędy w ocenie oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i obszar Natura 2000 PLC120001 „Tatry”. Ekspert ornitolog wykazał także, że inwestycja będzie się wiązała z negatywnym oddziaływaniem na szereg gatunków ptaków. Niestety RDOŚ zlekceważył te opinie.

- Wbrew temu co twierdzi Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego, a za nim Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, to nie stacja narciarska służy interesom ogólnonarodowym a przyroda, która jest dobrem wspólnym wszystkich obywatelek i obywateli. Obowiązkiem organów administracji publicznej jest dbałość o przyrodę będącą dziedzictwem i bogactwem narodowym, a nie o interesy niewielkiej grupy narciarskiego lobby. Żyjemy w czasach postępującej zmiany klimatu, która wiąże się z niedoborem wody oraz śnieżną biedą. Dbałość o przyrodę, to przecież także zapewnienie bezpieczeństwa ludziom, co powinno dla wszystkich być ważniejsze od marnowania cennych zasobów naturalnych (w tym wodnych) dla stworzenia narciarskiego lunaparku – podsumowuje Radosław Ślusarczyk.

Warto pamiętać również, że Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody zwróciła już uwagę na problem dużych inwestycji (głównie w infrastrukturę narciarską) na terenie Parku Narodowego TANAP i zagroziła obniżeniem statusu parku narodowego. Po wydaniu decyzji środowiskowej dla przebudowy i rozbudowy stacji narciarskiej w dolinie Goryczkowej oraz planach budowy stacji na Nosalu, wzrośnie presja na Tatrzański Park Narodowy. W 2022 park ten odwiedziło ponad 4 mln turystów.