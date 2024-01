Nie są to jednak jedyne negatywne skutki zmian klimatu, z którymi muszą mierzyć się ptaki migrujące. Nierzadko utrudniony dostęp do pożywienia wiąże się też z pogorszeniem kondycji zwierząt oraz gorszą reprodukcją. Te osobniki, które dotychczas nie musiały podejmować długich migracji, mogą zostać zmuszone do przemieszczania się dalej, by poszukiwać jedzenia oraz siedlisk, a to z kolei bezpośrednio powodować może wypadki i konieczność dostosowania się do nowych warunków. W takiej sytuacji gatunki zaczynają także ze sobą konkurować. Niemniej niebezpieczne są także wiążące się ze zmianą klimatu ekstremalne zjawiska pogodowe.

Część ptaków żyjących w miejscach, gdzie wzrosła temperatura, mogą zaś rezygnować z migracji. Jak wskazał w rozmowie z Polsat News ornitolog dr Bartosz Krakowski, ornitolog, dobrym przykładem jest gęś gęgawa. Podczas gdy cztery dekady temu około 90 proc. osobników tego gatunku zimowało w Tunezji, Algierii bądź Hiszpanii, dziś zwierzęta te zostają w Polsce.

Jak zmiany klimatu wpływają na ptaki?

Zmiany w migracjach: Wzrost temperatury i związane z nim zmiany mogą wpływać na wzorce migracji ptaków. Zwierzęta, które migrują na półkuli północnej, mogą zauważyć zmiany w dostępności do pożywienia oraz w warunkach lęgowych, co może wpływać na ich migracje.

Zmiany w dostępności pożywienia: Zmiany klimatu sprawiają, że niektóre gatunki ptaków mogą mieć trudności w dostępie do swoich tradycyjnych źródeł pożywienia, co wpływa na ich ogólną kondycję fizyczną i zdolność do przetrwania.

Zmiany w sezonie lęgowym: Zmiany temperatury i warunków atmosferycznych mogą wpływać na sezon lęgowy ptaków. Niektóre gatunki ptaków są silnie związane z określonymi warunkami atmosferycznymi, a ich zdolność do rozrodu może być zagrożona w wyniku zmian klimatu.