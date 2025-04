Wilki wracają do Europy. Sukces przyrody czy powód do zmartwień?

W ostatniej dekadzie populacja wilków w Europie wzrosła o 58 procent – wynika z nowego raportu. Mimo że gatunek ten jeszcze do niedawna był na granicy wyginięcia, nasz kontynent zamieszkuje dziś już ponad 21,5 tys. osobników. I choć uznać to można za sukces ochrony przyrody, to nie wszyscy są do tego entuzjastycznie nastawieni.