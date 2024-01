Tego rodzaju próby będą wymagały jednak dalszych badań. Najin i Fatu – ostatnie dwie samice nosorożca białego północnego – ze względu na wiek i problemy zdrowotne nie mogą zajść w ciążę. Eksperci jednak zakładają, że zarodek wszczepiony zostanie do macicy zwierzęcia zastępczego – samicy nosorożca białego południowego. Nigdy wcześniej nie próbowano zapłodnienia in vitro wśród podgatunków. Zespół naukowców jest jednak przekonany, że próba się powiedzie. „Myślę, że sytuacja nosorożca białego północnego jest dość specyficzna z punktu widzenia transferu zarodka, ponieważ mamy tu blisko spokrewnionego biorcę” – powiedział Profesor Thomas Hildebrandt, dyrektor Liebniz IZW i kierownik projektu Biorescue.

Eksperci mają dokonać pierwszej próby wszczepienia zarodka już w nadchodzących miesiącach. Naukowcom zależy na czasie – chcą bowiem, by mały nosorożec urodził się dopóki jeszcze na świecie żyją jego gatunku – choćby były to jedynie dwa osobniki. „Chcemy zachować komunikację społeczną i dziedzictwo społeczne nosorożca białego północnego. Chcemy, by nowonarodzone zwierzę mogło nauczyć się języka i zachowania od dwóch ostatnich żyjących na ziemi nosorożców białych północnych” – wyjaśnił prof. Hildebrandt .

Naukowcy są świadomi, że ich działania same w sobie nie uratują gatunku – różnorodność genetyczna nie byłaby bowiem wystarczająca, by stworzyć realną populację. Jednocześnie pracują oni więc także nad eksperymentalną techniką, której celem jest stworzenie plemników nosorożca i komórek jajowych, dzięki którym stworzone zostaną zarodki. Będzie to wymagało jednak czasu i wielu kolejnych badań.

„Jedną z rzeczy, które musimy zrozumieć, jest to, że za wyginięciem nosorożca białego północnego stoi człowiek. Nie stało się to z powodu jakiejś presji ewolucyjnej. To była ludzka chciwość. W pewnym sensie jesteśmy za to odpowiedzialni i jeśli rzeczywiście dysponujemy techniką, która może nam pomóc w uratowaniu tych zwierząt, to myślę, że mamy obowiązek jej użyć i spróbować je uratować – podkreślił Samuel Mutisya, jeden z badaczy.