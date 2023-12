Choć już teraz mówić można o przełomie, to nie jest to koniec badań. Naukowcy będą próbowali teraz zbudować o wiele większy reaktor. Według planu, ma on zostać umieszczony w 12-metrowym kontenerze. Jeśli wszystko pójdzie po myśli badaczy, narzędzie będzie można podpiąć bezpośrednio do instalacji wentylacyjnej w oborze. Dzięki temu współczesne gospodarstwa hodowlane, wykorzystując także istniejące już zaawansowane technologicznie systemy, będą mogły z powietrza usuwać także metan. Dziś tego typu obiekty wyposażone są już między innymi w technologie, które usuwają z powietrza między innymi amoniak. Eksperci zaznaczają, że ich rozwiązanie może sprawdzić się nie tylko w oborach, ale i między innymi w biogazowniach oraz oczyszczalniach ścieków. To niezwykle istotne, gdyż są one jednymi z największych sztucznych źródeł emisji metanu.

Metan w cieniu CO 2

Według Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) działalność człowieka spowodowała globalne ocieplenie. Temperatura w latach 2011–2020 wzrosła o 1,1 st. C powyżej średniej sprzed rewolucji przemysłowej (1850–1900). Aby nie dopuścić do katastrofalnych dla naszej cywilizacji zmian na planecie, musimy radykalnie ograniczyć wzrost średniej globalnej temperatury. Porozumienie paryskie z 2015 r. zakłada zatrzymanie jej wzrostu na poziomie poniżej 2 st. C i dążenie do tego, by było to nie więcej niż 1,5 st. C. Margines na zatrzymanie zmian pozostał więc już bardzo niewielki.

Wybór odpowiednich technologii jest kluczem zarówno do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, jak i zachowania przy tym stabilności rynków i gospodarek – zaznaczają od dłuższego czasu naukowcy.

Podczas gdy największą odpowiedzialność za efekt cieplarniany ponosi emisja dwutlenku węgla – i stąd działania na całym świecie skupiają się właśnie na redukcji emisji tego gazu – dotychczas nieco w cieniu pozostawał metan. Tymczasem jest on drugim co do wielkości gazem cieplarnianym w atmosferze, emitowanym m.in. na każdym etapie wydobycia, przetwarzania i dostaw ropy i gazu. Jest on także głównym składnikiem gazu ziemnego. To właśnie z tego powodu metanowi poświęca się coraz więcej uwagi.