Śmieci w Polsce przybywa, za to składowiska znikają

Do tego obrazka trzeba jeszcze dorzucić statystyki dotyczące liczby wysypisk śmieci: w ciągu dekady skurczyła się ona do 254 (zlikwidowano ponad jedną trzecią – 140 obiektów), a ich powierzchnia spadła do 1632,7 ha (z 1927 ha). Przekłada się to zarówno na wzrost opłat za składowanie odpadów, powstawanie dzikich i nielegalnych wysypisk czy nielegalne działania, jak „pożary” wysypisk, na których w ten kompletnie sprzeczny z ideą składowania i szkodliwy dla ludzi i środowiska sposób robi się miejsce na kolejne odpady.

Przybywa frakcji

Z wszystkich wymienionych form postępowania z odpadami jedyną tworzącą szansę na odzysk wartości jest recykling. W przyszłym roku czeka nas wejście w życie systemu kaucyjnego oraz towarzyszącego mu dodatkowego systemu zbiórki opakowań, w olbrzymiej większości: butelek. Nie tylko nie będziemy ich zgniatać, ale też będziemy je oddawać w specjalnych punktach, w których będzie można odzyskać kaucję zapłaconą przy zakupie. To ma być wielki krok na drodze do poprawy statystyk dotyczących recyklingu.

Dla samorządów – odpowiedzialnych przecież za zbiórkę odpadów – nie są to jednak zbyt dobre wieści. Ze strumienia odpadów, jakie produkujemy, zniknie olbrzymia, najcenniejsza, stosunkowo łatwa w zbiórce, segregacji i zarządzaniu frakcja. Dzięki niej samorządy częściowo rekompensowały sobie wydatki związane z obsługą systemu odbioru odpadów. Lokalnym władzom nie udało się też – i zapewne już nie uda – zapewnić sobie udziału w kwocie, jaka w systemie kaucyjnym będzie pozostawać po butelkach, które zostały kupione (czyli zapłacono za nie kaucję), a nie zostały oddane (kaucja zatem przepadła). Ta kwota najprawdopodobniej w całości będzie przeznaczana na funkcjonowanie systemu kaucyjnego.

Jakby tego zamieszania było mało, nadchodzący rok niesie też dwie inne zmiany. W systemie pojawi się nowa frakcja: tekstylia. To ten rodzaj odpadu, który trafiał do tej pory albo do specjalnych pojemników (których zresztą nie było wcale wiele), albo do odpadów mieszanych. Tymczasem, wraz z rozwojem technologii, pojawiają się nowe sposoby odzyskiwania z tego strumienia odpadów surowców, które mogłyby wrócić z czasem na rynek.

Do tego dochodzi selekcjonowanie i adekwatne traktowanie odpadów budowlanych, co dotyczy jednak firm prowadzących prace budowlane lub remontowe, a nie indywidualnych konsumentów. Od 1 stycznia 2025 r. ma tu obowiązywać nowy podział – na drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips oraz odpady mineralne (beton, cegłę, płytki, materiały ceramiczne i kamienie). To kolejne strumienie odpadów, z których łatwiej będzie odzyskać do recyklingu – a nie np. spalania – co cenniejsze i łatwiejsze w obróbce frakcje.

Innymi słowy, kurczą się korzyści z obsługi systemu odpadów komunalnych, rosną wyzwania związane z coraz wyższą górą śmieci, przybywa nowych – kosztownych w obsłudze – elementów systemu. Obawy przed podwyżkami wydają się być całkowicie zasadne.