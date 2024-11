Mikroplastik może zmieniać pogodę i klimat na Ziemi? Nowe wyniki badań

Potwierdziło to, że jeśli do kropli zostanie wprowadzony defekt, jądra lodu mogą tworzyć się w wyższych temperaturach. Tym defektem może być nie tylko mikroplastik, ale również kurz lub bakterie. W wypowiedzi dla SciTechDaily Miriam Freedman przyznała, że na ten moment nie wiadomo jeszcze, co to odkrycie oznacza dla pogody i klimatu, niemniej jednak mikroplastik prawdopodobnie już teraz wywiera pewien wpływ.

Mikroplastik w atmosferze. W jaki sposób może wpływać na naszą planetę?

Okazuje się, że niewielkie cząsteczki mikroplastiku mogą zmieniać opady deszczu oraz wpływać na proces tworzenia się chmur, co przekłada się m.in. na bezpieczeństwo ruchu lotniczego. Chmury w atmosferze składają się z kropelek wody, cząsteczek lodu lub ich mieszanki.

W środkowej i górnej atmosferze, gdzie temperatury wynoszą od 0 do -38 stopni Celsjusza, kryształki lodu zwykle tworzą się wokół cząstek pyłu mineralnego z suchej gleby lub cząstek biologicznych, takich jak pyłki lub bakterie. Są one ważną częścią całego systemu pogodowego Ziemi, mającego wpływ na opady, temperaturę i klimat.

Czytaj więcej Nauka Skąd wzięły się dziwne kratery na Syberii? Badacze mają nową hipotezę 10 lat temu na Półwyspie Jamalskim na Syberii natrafiono na tajemniczy krater. Był otoczony ogromnymi bryłami gleby i lodu, co świadczyło o tym, że pojawił się w wyniku wybuchu. Dziś naukowcy mają nową hipotezę dotyczącą jego powstania.

Freedman wyjaśniła, że chmury na ogół odpowiadają za chłodzenie Ziemi i odbijanie promieni słonecznych, jednak te znajdujące się na pewnych wysokościach mogą powodować efekt ocieplenia, pomagając w uwięzieniu energii emitowanej z Ziemi. Ilość odbitego światła słonecznego zależy od tego, ile wody w stanie ciekłym w porównaniu z lodem zawiera chmura. Jeśli mikroplastik zwiększa obecność cząstek lodu w chmurach, co powoduje zmianę proporcji, może to zmienić wpływ chmur na bilans energetyczny Ziemi.

Autorki badania przyznają, że na ten moment nie ma pewności co do konkretnych skutków tego zjawiska. „Możemy o tym myśleć na wielu różnych poziomach, nie tylko w kategoriach potężniejszych burz, ale także poprzez zmiany w rozpraszaniu światła, co może mieć znacznie większy wpływ na nasz klimat” - powiedziała Heidi Busse.