Firma SIG jest globalnym dostawcą systemów do nalewania płynnej żywności. Jednym z oferowanych przez nią rozwiązań są aseptyczne opakowania kartonowe do płynnej żywności takiej jak soki, mleko czy passata. Do 2030 r. firma SIG ma na celu „utworzenie, przywrócenie, ochronę lub poprawę zarządzania” 650 tysięcy dodatkowych hektarów „zrównoważonego lasu o dużej bioróżnorodności”. Co dokładnie oznacza tu „poprawa zarządzania” obszarem leśnym – i jaką rolę chce w tym odegrać SIG?

Firma SIG zawsze stawiała na zrównoważony rozwój, m.in. od dziesięcioleci mierząc ślad węglowy swoich aseptycznych opakowań kartonowych i działając w pełni w oparciu o energię ze źródeł odnawialnych. W 2009 roku firma SIG jako pierwsza w branży uzyskała certyfikat FSC™ Chain of Custody (kod licencji: FSCTM C020428) we wszystkich swoich zakładach, zapewniając pełną identyfikowalność certyfikowanych lasów FSC™ i innych kontrolowanych źródeł zaopatrzenia w papier.

To jednak nie wszystko, stawiamy krok dalej i wykraczamy poza uzyskany certyfikat FSC™ w naszym łańcuchu dostaw – dzięki naszej ambicji „forest positive”.

„Forest positive” – w języku polskim musielibyśmy to przełożyć na nowe słowo: lasopozytywność. Co należałoby przez to rozumieć?

Gospodarka leśna jest sercem certyfikacji FSC™ i opiera się na zasadach i kryteriach FSC™ dotyczących gospodarki leśnej oraz na międzynarodowych standardach. Te zasady i kryteria kierują wszystkimi działaniami FSC™ w zakresie zapobiegania wylesianiu, zachowania bioróżnorodności i ochrony praw człowieka.

Kontynuując naszą certyfikację FSC™ i współpracując z WWF, aby osiągnąć nasz ambitny cel stworzenia 650 tysięcy dodatkowych hektarów odpowiedzialnie zarządzanych lasów, jesteśmy dumni z naszego wkładu. Współpracujemy także z WWF Szwajcaria w celu promowania wysokiej jakości odnawiania lasów na obszarach takich jak Meksyk czy Malezja, gdzie poprawa łączności między obszarami lasów ma fundamentalne znaczenie dla przetrwania gatunków. Współpracujemy także z lokalnymi organizacjami pozarządowymi w celu stworzenia krajowej polityki odnawiania lasów oraz z władzami rządowymi, aby utorować drogę do uzyskania większej skali zmian.

A jak to przekłada się na rynek opakowań do żywności i napojów? Jaka jest pani wizja jego przyszłości?

Ważne jest dla mnie, aby podnieść poprzeczkę i dążyć do jeszcze większej współpracy z partnerami w łańcuchu dostaw. Na przykład SIG chce zwiększyć udział materiałów odnawialnych w swoich opakowaniach i zapewnić, że materiały pochodzące z recyklingu ponownie staną się cennymi surowcami. Nasza firma określiła te ambicje w manifeście skierowanym do pracowników, klientów i dostawców.

W SIG wierzymy, że przyszłość opakowań jest regeneracyjna. Oznacza to, że opakowania będą w całości pochodzić z materiałów odnawialnych, z surowców wytwarzanych w sposób, który nie wyczerpuje przyrody, ale raczej wspiera bioróżnorodność. Aby ukształtować tę przyszłość w Europie i spełnić ambicje Zielonego Ładu i unijnego planu gospodarki o obiegu zamkniętym, mamy trzy priorytety: naszą planetę, nasz klimat i nasz system żywnościowy. Obracają się one wokół opakowań o obiegu zamkniętym, które chronią różnorodność biologiczną i uzupełniają przyrodę, zwiększając skalę niskoemisyjnych rozwiązań opakowaniowych dla płynnej żywności i napojów. To wszystko w celu wyeliminowania dużych ilości emisji gazów cieplarnianych, a wreszcie – poprzez budowę regeneracyjnego systemu żywnościowego – zapewnienia dostępności i bezpieczeństwa żywności.

Przyjrzyjmy się zatem kolejnym priorytetom. Jak powinniśmy rozumieć dbałość o planetę?

Opowiadamy się za aseptycznymi opakowaniami kartonowymi, które są produkowane w sposób odpowiedzialny, z materiałów odnawialnych i zaprojektowane zgodnie z zasadami obiegu zamkniętego. To opakowania, które chronią bioróżnorodność i odnawiają przyrodę. Konsumenci nie powinni martwić się o to, skąd pochodzą opakowania i co się z nimi dzieje po ich użyciu. Opakowanie powinno być odpowiedzialne od samego źródła, łatwe do zebrania i recyklingu, a po użyciu nie powinno zanieczyszczać środowiska.

Czy zatem w odniesieniu do klimatu chodzi o jeszcze inne działania?

Tak. Chcemy zwiększyć skalę niskoemisyjnych rozwiązań w zakresie pakowania żywności i napojów, aby wyeliminować duże ilości emisji gazów cieplarnianych. Uważamy, że opakowania powinny być lekkie i zajmować mało miejsca, aby zmniejszyć ukryte koszty emisji dwutlenku węgla związane z transportem i przechowywaniem żywności i napojów.

Pozostaje zatem jeszcze system żywnościowy. Co chcecie osiągnąć w tym zakresie?

Chcemy odegrać rolę w budowaniu regeneracyjnego systemu żywnościowego. Będziemy nadal poprawiać dostępność, bezpieczeństwo i wartość odżywczą żywności oraz minimalizować straty i marnotrawstwo żywności w UE poprzez dostarczanie rozwiązań w zakresie długoterminowego przechowywania żywności o wysokiej wartości odżywczej.

Oczekuje się, że rozporządzenie w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR), czyli nowe rozporządzenie UE promujące gospodarkę o obiegu zamkniętym na rynku opakowaniowym, zostanie wkrótce zatwierdzone. W jaki sposób SIG przyczynia się do realizacji celu przejścia UE na gospodarkę o obiegu zamkniętym, biorąc pod uwagę inicjatywy firmy, mające na celu poprawę zbiórki i recyklingu kartonów po napojach?

Z zadowoleniem przyjmujemy PPWR: jest to ważny kamień milowy. Ale musimy nadal zmieniać sposób, w jaki UE pakuje żywność i napoje, aby umożliwić przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Wraz z innymi firmami z branży SIG dąży do osiągnięcia 90-procentowego wskaźnika zbiórki zużytych kartonów po napojach do 2030 r. oraz 70-procentowego wskaźnika recyklingu w całej Europie. Co więcej, kartony do napojów SIG są zaprojektowane tak, aby nadawały się do recyklingu, a firma już zainwestowała w rozwój wysokiej jakości zakładów recyklingu. SIG współpracuje za pośrednictwem swoich stowarzyszeń branżowych z decydentami, społecznościami, miastami i regionami w celu poprawy niezbędnej infrastruktury zbiórki i recyklingu na dużą skalę w całej Europie.

Możemy pokusić się o podanie przykładu takich inicjatyw?

Na przykład wraz z dwoma partnerami przemysłowymi jesteśmy głównym inwestorem w zakładzie Palurec w Niemczech, który został zaprojektowany do przetwarzania ponad 18 000 ton frakcji PolyAl rocznie i przekształcania go w nowe, zbywalne surowce.

Odzyskiwanie materiałów i surowców to jedno. Ale w hamowaniu zmian klimatycznych w dłuższej perspektywie chodzi też o usunięcie z naszego otoczenia produktów, które na tym czy innym etapie użytkowania szkodziły lub szkodzą planecie. Czy SIG planuje eliminowanie z opakowań materiałów wytwarzanych z paliw kopalnych i zasobów nieodnawialnych?

W ramach naszej oferty stale zwiększamy liczbę aseptycznych opakowań kartonowych do płynnej żywności wykonanych bez warstwy aluminium i oferujemy opcję wykorzystania polimerów na bazie roślin lub pochodzących z recyklingu. Zmniejsza to zużycie nowych materiałów opartych na paliwach kopalnych i sprawia, że materiały są coraz częściej wykorzystywane w obiegu. Co więcej, wszystkie nasze kartony na napoje zarówno te z warstwą aluminium, jak i bez niej są powszechnie poddawane recyklingowi w Europie, dzięki czemu powstają nowe produkty.

Linia opakowań kartonowych SIG Terra to kolejny duży krok na drodze nie tylko do zapewnienia zgodności z PPWR, ale także do ustanowienia standardu dla naszej branży. Osiągnęliśmy kamień milowy w postaci 3 miliardów sprzedanych aseptycznych kartonów na napoje bez warstw aluminium. Nasz materiał opakowaniowy SIG Terra Alu-free + Forest-based polymers jest rozwiązaniem niskoemisyjnym, połączonym z materiałami odnawialnymi pochodzącymi z lasów. SIG Terra to nasze portfolio najbardziej zrównoważonych innowacji i odgrywa kluczową rolę w naszym wsparciu dla celów UE w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym.

CV

José Matthijsse – prezeska i dyrektorka generalna SIG na rynku europejskim od czasu dołączenia do firmy w 2021 roku. Posiada duże doświadczenie w branży spożywczej i napojowej, w której zajmowała wysokie stanowiska kierownicze m.in. w takich firmach jak FrieslandCampina i Heineken. W ich ramach pracowała na rynkach Europy, Afryki, Ameryki Północnej i Południowej. José jest obywatelką Niderlandów i posiada tytuł magistra technologii żywności uzyskany na niderlandzkim Uniwersytecie Rolniczym Wageningen.

