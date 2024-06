Tylko zielona chemia ma przyszłość

Inna sprawa, że zmian na tym rynku nie brakuje. Przemysł chemiczny już dziś jest drugim pod względem rozmachu inwestorem w obszar badań naukowych i innowacji – wiele z nich ma prowadzić do stworzenia nowych produktów o mniejszym lub zerowym wpływie na środowisko. Strategie firm na kolejne lata przewidują konsekwentne ograniczanie tego wpływu. „Jeśli wszystkie zapowiadane projekty (modernizacyjne – przyp. red.) zostaną ukończone, wydajność recyklingu chemicznego może wzrosnąć ponad trzykrotnie w latach 2023–2026” – piszą eksperci firmy Deloitte w opracowaniu „Prognozy na rok 2024. Branża chemiczna”.

Cel: konkurencyjność

Z podobnymi procesami mamy do czynienia w Polsce. „Według danych GUS bieżące koszty netto przemysłu chemicznego w 2020 r. związane z ochroną środowiska stanowiły 50 proc. sumarycznych kosztów ponoszonych przez wszystkie sektory przetwórstwa przemysłowego. Największe wydatki związane były z ochroną powietrza: stanowiły one aż 65 proc. wszystkich nakładów, a kolejnymi ważnymi obszarami były działania związane z ochroną wód oraz gospodarką odpadami” – ocenia PIPC. Z badań Izby wynika, że w 2021 r. prawie 53 proc. firm do niej należących ograniczyło wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza. Pula emitowanych gazów zmniejszyła się o 6 proc. w porównaniu z 2020 r.

Te starania branży widać zresztą także w pomiarach jakości powietrza prowadzonych przez lokalne organizacje – powietrze w Polsce, choć dalekie od ideału, powoli się oczyszcza (w czym jest też znaczący udział wymiany źródeł ciepła w domach). Firmy chemiczne deklarują też zmiany w gospodarce odpadami: w 2021 r. 33 proc. ankietowanych zredukowało poziom odpadów, 40 proc. zwiększyło ilość odpadów kierowanych do recyklingu, 33 proc. ograniczyło wysyłkę na wysypiska. Branżowe opracowania – jak choćby wspomniana prognoza Deloitte – podkreślają skądinąd, że trend tworzenia gospodarki cyrkularnej w obrębie sektora chemicznego jest na tym rynku jednym z kluczowych. „Transformacja polskiej chemii jest niezbędna” – konkluduje PIPC. – „Jeśli branża chce zachować konkurencyjność, musi już teraz podejmować zdecydowane działania. Wkrótce każdy producent będzie rozliczany ze śladu węglowego, a ci, którzy nie nadążą ze zmianami, przestaną być konkurencyjni” – twierdzi Izba. Zatem – do dzieła.