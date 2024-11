Mimo apeli, po drugiej stronie sporu wciąż są kraje – takie jak Arabia Saudyjska i Rosja, w większości będące producenctami ropy naftowej – które chcą, by w traktacie skupiono się wyłącznie na odpadach. „Rzeczywistość jest taka, że ​​wiele krajów nie widzi, że są reprezentowane w tym dokumencie” — stwierdził Abdelrahman Al Gwaiz z Arabii Saudyjskiej, starszy doradca Ministerstwa Energii. Kluczem do zawarcia porozumienia mają być Chiny i Stany Zjednoczone. Kraje te jednak jeszcze nie opowiedziały się otwarcie po żadnej ze stron.

Zwolennicy bardziej ambitnego porozumienia obawiają się, że firmy produkujące tworzywa sztuczne mają na tyle dużą władzę, że po cichu wpływają na rozmowy.

Rozmowy Międzyrządowego Komitetu Negocjacyjnego ONZ ds. zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi niemałym wyzwaniem

Piąta – ostatnia runda negocjacji Międzyrządowego Komitetu Negocjacyjnego ONZ ds. zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi (INC-5) – potrwa do soboty. W 2022 roku, podczas pierwszego posiedzenia w Ottawie, komitet poparł rezolucję ONZ ds. Środowiska, dążąc do wypracowania wiążącego porozumienia o regulacjach dotyczących plastiku do końca roku.

W ubiegłym miesiącu grupa krajów eksportujących gaz zorganizowała wirtualne spotkanie przygotowujące do INC-5. Jak donoszą media, podczas wydarzenia odniesiono się do potrzeby "rozwiązań, które zachowują równowagę między zrównoważonym rozwojem a rozwiązywaniem globalnych wyzwań związanych ze zmianami klimatu".

Mimo presji ekologów, którzy wskazują na zanieczyszczenie środowiska – w tym także mórz i oceanów – osiągnięcie porozumienia między delegacjami kilkudziesięciu krajów o różnych interesach narodowych wciąż pozostaje niemałym wyzwaniem. Tymczasem z raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wynika, że w latach 2000-2020 globalna produkcja plastiku wzrosła do 353 mln ton. Jedynie 9 proc. poddano skutecznemu recyklingowi – wskazują dane.