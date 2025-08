Po drugie, wiele terytoriów wyjątkowo narażonych na ekstremalne warunki, to obszary, na których znajdują się bardzo drogie, luksusowe nieruchomości – wspomnijmy choćby tegoroczne pożary w Kalifornii, które spustoszyły willowe dzielnice zamieszkane przez gwiazdy Hollywood. Po trzecie, koszty likwidacji szkód powstałych w wyniku takich wydarzeń w ostatnich latach są astronomiczne: rekordowy był rok 2017 – 395,9 mld dol., potem 2005 r. – 268,5 mld dol., 2022 – 183,6 mld dol. i wreszcie 2024 r. – 182,7 mld dol. Weźmy tu pod uwagę, że ostatnie lata są rekordowe pomimo że branża wycofuje się z obszarów podwyższonego ryzyka.

Trzeba też wziąć pod uwagę, że w USA branża ubezpieczeniowa jest koniecznym elementem praktycznie każdej życiowej czy biznesowej inwestycji – na nieubezpieczony dom żaden bank nie udzieli kredytu hipotecznego, żadna inwestycja nie ruszy bez wcześniejszego ubezpieczenia, nafciarze nie wbiją wiertła w ziemię, a Musk czy Bezos nie wystrzelą rakiety. Akceptacja lub jej brak ze strony ubezpieczyciela może przewrócić rynek nieruchomości do góry nogami. Już dziś firmy ubezpieczeniowe wyrażają dezaprobatę dla używania w konstrukcji budynków drewna czy elementów prefabrykowanych – jako bardziej podatnych na ogień, a zarazem powszechnych w wielu stanach USA. Narzekają też na zbyt liberalne w tym zakresie przepisy w niektórych stanach. Targują się również z Waszyngtonem o możliwość nielimitowanego podwyższania stawek – rząd sugeruje poluzowanie tu rygorów pod warunkiem, że ubezpieczyciele nie będą się wycofywać z bardziej ryzykownych obszarów.

– Odnosząc się do USA należy zwrócić uwagę na problemy wynikające z nieprawidłowej polityki zagospodarowania przestrzennego – mówi „Rzeczpospolitej” Rafał Mańkowski, dyrektor ds. ubezpieczeń majątkowych w Polskiej Izbie Ubezpieczeń. – Ostatnie pożary w aglomeracji Los Angeles wystąpiły na wzgórzach porośniętych suchą roślinnością. Większość budynków tam posadowionych to były lekkie konstrukcje palne. Do wielu miejsc służby pożarnicze nie mogły dojechać ze względu na zbyt wąskie drogi. Również wiele budynków znajdujących się w <alei tornad> ma lekką konstrukcję, nieprzystosowaną do warunków klimatycznych. Wiele dzielnic Miami czy Nowego Orleanu znajduje się na terenach zalewowych – dodaje Mańkowski.

Można zakładać, że z jednej strony ubezpieczyciele będą teraz analizować „klimatyczną” sytuację danego regionu oraz to, jak odporna jest tamtejsza infrastruktura i budownictwo na sytuacje kryzysowe związane z ekstremami pogodowymi. I gdzieś na przecięciu się tych danych będą zapadać decyzje na temat stawek ubezpieczeniowych czy wręcz decyzji o dalszej obecności w danym miejscu.

Zmiany klimatu: Wyzwanie dla europejskich ubezpieczycieli

„Ogień i woda niszczą kapitał. Zalane domy tracą wartość. Przegrzane miasta przestają nadawać się do zamieszkania. Całe klasy aktywów tracą na wartości w czasie rzeczywistym” – napisał Günther Thallinger. „Szybko zbliżamy się do poziomów półtora stopnia, dwóch czy trzech stopni Celsjusza (wzrostu temperatury powyżej poziomów sprzed epoki przemysłowej – red.), kiedy to ubezpieczyciele nie będą w stanie dłużej pokryć wielu z tych ryzyk. Decyduje matematyka: potencjalne stawki przekraczają poziom, który ludzie lub firmy chciałyby zapłacić. To się dzieje. Całe regiony stają się nie do ubezpieczenia” – dowodził.