Mikroplastik wpływa na pogodę? Tak twierdzą naukowcy

Naukowcy po raz kolejny zauważają, że mikroplastiki zanieczyszczają niemal każde miejsce na Ziemi. Jak pisze "The Guardian", badacze odkryć je mieli nawet w chmurach nad górskimi pasmami. To zły znak – eksperci zaznaczają bowiem, że może on świadczyć o tym, że zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi potencjalnie mogą wpływać na powstawanie chmur, a co za tym idzie i na pogodę. Badania, które opublikowano w czasopiśmie naukowym „Environmental Science & Technology Letters” są pierwszymi, w których naukowcy sugerują, że zanieczyszczenie mikroplastikiem może mieć wpływ na warunki pogodowe.

Czy mikroplastik może wpływać na pogodę?

Chcąc zrozumieć, jak mikroplastik wpływać może na procesy pogodowe, naukowcy z Uniwersytetu w Szantungu postanowili poszukać i przeanalizować mikrodrobiny plastiku w chmurach otaczających Tai – często odwiedzany szczyt położony w pobliżu gęsto zaludnionych obszarów wschodnich Chin. Inspiracją dla ekspertów miały być niedawne pomiary przeprowadzone przez japońskich naukowców, z których publikacji wynikało, iż mikroplastik znajduje się nawet w próbkach mgły pobranych na szczytach gór Fuji i Oyama.

Chińscy badacze przebadali 28 próbek pobranych latem 2021 roku. Mikroplastik znaleziono we wszystkich, z wyjątkiem czterech. Próbki zawierały popularne tworzywa sztuczne – między innymi politereftalan etylenu, polipropylen i polietylen. Jak zaznacza brytyjski dziennik „The Guardian”, w którym omówiono badanie, próbki pobrane z gęstych chmur znajdujących się na małych wysokościach zawierały większe ilości mikroplastiku niż inne.

Badacze zauważyli, iż stężenie tworzyw sztucznych wykryte w próbkach było znacznie niższe, niż w atmosferze obszarów miejskich, ale jednocześnie znacznie wyższe niż to stwierdzone w próbkach pobliskich opadów deszczu, w odległych regionach polarnych i próbkach pobranych przez Japończyków na górze Fuji. Jak zaznaczają badacze, ”to odkrycie dostarcza znaczących dowodów na obecność obfitych ilości mikroplastików w chmurach”.