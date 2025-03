Czytaj więcej Planeta Upada nadzieja klimatologów. Czeka nas rok z rekordowymi upałami? Najnowsze dane Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) wskazują, że zjawisko La Niña, które – w ujęciu globalnym – może nieco obniżać temperaturę, ma w tym roku słaby i krótkotrwały charakter, w związku z czym nie wpłynie radykalnie na anomalie pogodowe obserwowane na świecie.

Jak zauważa Aleksandra Wiktor z Greenpeace, sytuacja w tym roku jest wyjątkowo alarmująca. – Przedwiośnie w Polsce kojarzy się z obfitością wody. Tymczasem brak śniegu i deszczu w 2024 roku poskutkował wystąpieniem suszy hydrologicznej. To niespotykane o tej porze roku! W Narwiańskim i Biebrzańskim Parku Narodowym nie ma typowych wiosennych rozlewisk. Tak właśnie wygląda kryzys klimatyczny napędzany przez spalanie węgla, gazu ziemnego i ropy – uważa ekspertka.

Co gorsza – nic nie wskazuje na to, aby sytuacja miała się znacząco zmienić. Według prognoz ekspertów z portalu Severe Weather Europe, o ile wiosna w naszym regionie może przynieść sporo burz oraz opadów, latem Europa, w tym również Polska, może być narażona na wysokie temperatury oraz suszę.

Jak wynika z opublikowanego niedawno raportu Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO), w 2024 roku Europa zmagała się z dziewięcioma powodziami, w której zginęły co najmniej 32 osoby. Z kolei susza dotknęła Polskę, Estonię oraz Danię, zmuszając do przesiedlenia 4800 osób oraz powodując co najmniej cztery zgony.

Według badania na temat kondycji europejskich lasów, opublikowanego w styczniu na łamach czasopisma Natural Hazards and Earth System Sciences, sytuacja związana z suszą w Polsce bardzo się pogorszyła w ciągu ostatnich lat. Autorzy badania zauważyli, że Polska ma dość niewielkie naturalne zasoby wodne w stosunku do reszty krajów Europy Środkowej. Według danych Najwyższej Izby Kontroli z 2021 roku, niemal 40 proc. polskich gruntów ornych i leśnych jest stale zagrożonych suszą. W ciągu ostatnich lat susza występuje w zasadzie co roku i dotyka również obszarów leśnych.