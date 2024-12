Porażka najnowszego szczytu klimatycznego. 197 krajów nie doszło do porozumienia

To już kolejny raz, kiedy rozmowy nie przyniosły konsensusu lub były rozczarowujące. Kraje uczestniczące w dyskusjach w Rijadzie postanowiły przesunąć dyskusje na 2026 rok – wówczas gospodarzem konferencji będzie Mongolia. - Strony potrzebują więcej czasu, aby uzgodnić, jaki jest najlepszy sposób rozwiązania krytycznego problemu suszy — powiedział Ibrahim Thiaw, szef UNCCD, przemawiając pod koniec rozmów w Rijadzie.

Thiaw powiedział także, że konferencja była „jak żadna inna” w 30-letniej historii rozmów. - Wynieśliśmy program dotyczący ziemi i suszy poza dyskusje dotyczące konkretnych sektorów, czyniąc z niego kamień węgielny globalnych wysiłków na rzecz rozwiązania powiązanych ze sobą wyzwań, takich jak zmiana klimatu, utrata różnorodności biologicznej, brak bezpieczeństwa żywnościowego, migracje i bezpieczeństwo globalne - stwierdził.

Biedne kraje otrzymają wsparcie finansowe na walkę z suszą. „To za mało”

W związku z brakiem osiągnięcia porozumienia Arabia Saudyjska ogłosiła w ubiegłym tygodniu utworzenie Międzynarodowego Obserwatorium Odporności na Suszę (IDRO) opartego na sztucznej inteligencji. Kraj chce w ten sposób lepiej określić działanie związanych z problemem projektów. Uruchomiono także Riyadh Global Drought Resilience Partnership – inicjatywę, która ma wykorzystać finanse publiczne i prywatne w celu pomocy 80 najbardziej narażonym i dotkniętym suszą krajom na całym świecie.

Wsparcie dla tej inicjatywy zadeklarował początkowo gospodarz konferencji, zobowiązując się do wpłaty 150 mln dolarów, Islamski Bank Rozwoju (1 mld dolarów) oraz Fundusz OPEC na rzecz Rozwoju Międzynarodowego, który również obiecał 1 mld dolarów. Pod koniec konferencji łącznie było to już jednak ponad 12 miliardów dolarów. Eksperci zaznaczają, że to za mało – zauważają, że koszty związane z suszą będą dużo większe.

Część badaczy jest zdania, że UNCCD COP16 spotkał ten sam los, co tegoroczne COP dotyczące różnorodności biologicznej i klimatu – ta konferencja także zakończyła się bowiem bez osiągnięcia porozumienia w kluczowych kwestiach. Wśród najważniejszych tematów były między innymi ochrona 30 proc. powierzchni Ziemi, reforma globalnego systemu finansowego oraz sposób monitorowania wyznaczonych na tę dekadę celów. Negocjacje – które miały zakończyć się w piątek 1 listopada 2024 roku – przeciągnęły się, ale i tak ostatecznie nie udało się osiągnąć konsensusu. Co więcej, wiele krajów opuściło rozmowy jeszcze przed ich zakończeniem, co doprowadziło do utraty kworum. W przyszłym roku planowane jest kolejne spotkanie w tej sprawie. Tym razem w Bangkoku.