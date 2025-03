Hiszpania: jedna susza się kończy, zacznie się kolejna?

Hiszpańska krajowa agencja meteorologiczna AEMET poinformowała, że susza, z którą od 2021 roku mierzy się Hiszpania, wkrótce może dobiec końca, dzięki obfitym opadom deszczu w ostatnich tygodniach.

Raport ekspertów Clivar wskazuje jednak, że chwilowa poprawa sytuacji nie oznacza, że problem został rozwiązany. Jak oceniają naukowcy, długoterminowe trendy wskazują, że kraj musi przygotować się na coraz trudniejsze warunki klimatyczne, które będą wymagały przemyślanych działań adaptacyjnych oraz skuteczniejszych strategii zarządzania zasobami wodnymi.

Niedobory wody miały dotychczas bardzo poważne konsekwencje – doprowadziły między innymi do zmniejszenia zbiorów zbóż, oliwek czy winogron. Susza zmusiła także władze kraju do transportowania świeżej wody drogą morską do Barcelony, drugiego co do wielkości miasta w Hiszpanii. Suche warunki zniszczyły także pola uprawne i zmusiły władze do wprowadzenia ograniczeń związanych z dostępem do wody.

Według ONZ temperatury w regionie Morza Śródziemnego rosną o 20 proc. szybciej niż średnia światowa. Eksperci oczekują, że wzrost ten będzie się utrzymywał – chyba, że nastąpi drastyczne ograniczenie emisji. Naukowcy wielokrotnie ostrzegali już, że z każdym rokiem doświadczamy coraz niebezpieczniejszych gorących dni oraz zaznaczyli, że jeśli nie zostaną podjęte ambitnych działań w celu szybkiego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, temperatury staną się jeszcze bardziej dotkliwe.