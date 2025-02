Ta sytuacja utrzymuje się już od dłuższego czasu, a najbliższe dni będą powodować wzrost stacji w strefie wody niskiej. Mamy taki wskaźnik pomocny SNQ, czyli przepływ średni niski – przed naszą rozmową porównałem dane z poprzednich lat i nie znalazłem sytuacji, w której w lutym byłoby tak sucho, jak obecnie. Zimowe miesiące niekoniecznie są mokre, ale niskie parowanie pozwala na uzupełnienie tych zasobów wodnych, zwłaszcza jeśli się pojawia pokrywa śnieżna. Stacji z niskim przepływem wciąż przybywa.

W lutym 49 proc. kraju utrzymuje się w strefie wody niskiej, 48 proc. w strefie wody średniej. To dramatyczna sytuacja – niemal całe dorzecze Wisły znajduje się w strefie wody niskiej. Kolejnym czynnikiem, który nam mówi, że sytuacja nie będzie ulegała poprawie, jest niewielka ilość pokrywy śnieżnej w górach. W tym roku jest najniższa od dziewięciu lat. Na Kasprowym Wierchu jest 57 cm, a na Śnieżce 69 cm, to bardzo niewiele. W lutym powinno to być ok. 150 cm, a w okresach śnieżnych nawet 300 cm.

Oczywiście, nie wykluczam, że opady śniegu pojawią się jeszcze na wiosnę, ale nie zmienia to faktu, że śniegu skumulowanego przez całą zimę będzie i tak znacznie mniej. Dotychczas opadów śniegu w górach było niewiele, a jak występowały, to często po nich były ciepłe masy powietrza, np. gdzie występował wiatr halny, nie dość, że ta pokrywa śnieżna się topiła, to wysokie temperatury od razu doprowadzały do parowania.

Wspomniał pan, że krótkotrwałe okresy intensywnych opadów niekoniecznie umożliwiają nagromadzenie się wody, nie są więc w stanie naprawić sytuacji wywołanej przez długotrwałą suszę.

Jeśli spojrzymy na statystyki w skali roku, to w większości regionów będą się znajdować w normie, a nawet powyżej. Jednak utrzymująca się od lat susza hydrologiczna pokazuje nam, jak błędnie postrzegamy takie wartości, jeśli weźmiemy pod uwagę jedynie dane statystyczne. Roczna ilość opadów w Polsce najprawdopodobniej będzie w kolejnych latach rosnąć. Należy jednak wziąć pod uwagę, że jednocześnie wzrasta średnia roczna temperatura. W ubiegłym roku średnia dobowa temperatura we Wrocławiu wyniosła 12°C, to tyle, ile kilka dekad wcześniej wynosiła w Budapeszcie albo na północy Chorwacji. To wskazuje na ewidentne przesunięcie się stref klimatycznych o 300–500 km. Te wzrastające średnie temperatury sprawiają, że mamy więcej dni słonecznych, upalnych, większe parowanie, mamy więc coraz większe ubytki wody mimo większych opadów. I tak jak już wspomniałem, przyczyniają się one również do braku pokrywy śnieżnej.