Wastes Service Group otwiera zakład recyklingu baterii litowo-jonowych

Bariery i wyzwania dla sektora recyklingu

Otwarciu towarzyszyła konferencja „Surowce przyszłości, regulacje jutra”, w której wzięli udział przedstawiciele administracji, nauki i biznesu. Dyskutowano na temat tego, jak budować niezależność surowcową w oparciu o recykling, w panelu wzięli udział minister Krzysztof Galos, prof. Joanna Kulczycka, Robert Makieła z Wastes Service Group, Katarzyna Wolny-Tomczyk, adwokatka z ECO LEGAL Law Firm oraz dr Robert Wawrzonek, członek zarządu, REMONDIS Electrorecycling Polska.

Podczas dyskusji o barierach dla rozwoju sektora recyklingu zwracano uwagę na rozbieżność między ambitnym podejściem CRMA a realiami krajowymi, na opór społeczny i brak przyzwolenia administracji na budowę zakładów przetwarzania, a także na kwestie wysokich kosztów zbiórki, transportu oraz skomplikowane procedury, które odstraszają inwestorów i producentów od wdrażania nowych rozwiązań. Uczestnicy apelowali też o jasne kryteria utraty statusu odpadu i wprowadzenie pojęcia „odpadu obniżonego ryzyka”, co uprościłoby przepisy i obniżyło koszty.

Jak sprostać wymogom nowych przepisów?

W drugim panelu zatytułowanym „Baterie pod napięciem prawa – obowiązki producentów i recyclerów” udział wzięli Justyna Zyga, radczyni prawna z ECO LEGAL Law Firm, Albert Kania – COO z firmy F5A New Mobility Research&Consulting/Senior Manager w PSNM, Katarzyna Błachowicz – wiceprezes zarządu i koordynator Klastra Gospodarki Cyrkularnej i Recyklingu w ramach Krajowego Klastra Kluczowego, Michał Kusz – prezes zarządu Green Recovery Organizacja Odzysku oraz Piotr Jarmowicz, główny ekspert z wydziału regulacji przemysłowych, departament innowacji i polityki przemysłowej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Otwarciu zakładu towarzyszyły dwa panele dyskusyjne. Foto: Materiały prasowe

Uczestnicy panelu rozmawiali o tym, co zmienia rozporządzenie bateryjne i jak rynek powinien się do niego przygotować. Zwracano uwagę, że cel dla baterii przenośnych rośnie do 63 proc. co oznacza, że potrzebna będzie gęsta sieć punktów i nowe budżety, a część organizacji może nie sprostać nowym wymogom. Dyskutowano o rozdzieleniu strumieni „lekkich”, konsumenckich i „ciężkich”, a także o potrzebie edukacji użytkowników, projektowaniu produktów, procesów i usług pod GOZ.