Wastes Service Group otwiera zakład recyklingu baterii litowo-jonowych

Aktualizacja: 15.09.2025 20:51 Publikacja: 15.09.2025 16:48
Filip Gabryelewicz, dyrektor ds. Rozwoju Biznesu Wastes Service Group. Nowy zakład Wastes Service Group to jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
Foto: Materiały prasowe
Obiekt we Wszemirowie noszący nazwę „Battery & E-Scrap Recycling Park” to jeden z najnowocześniejszych zakładów recyklingu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Instalacja wykorzystuje rozwiązania Przemysłu 4.0 oraz zautomatyzowane systemy zwiększające bezpieczeństwo procesu. Spółka specjalizuje się w odzysku surowców krytycznych, w tym w produkcji wysokiej jakości granulatów z frakcji elektronicznych oraz zużytych baterii.
Robert Makieła, prezes zarządu i CEO w Wastes Service Group.
Foto: Materiały prasowe
Zwieńczeniem ceremonii otwarcia zakładu było symboliczne przecięcie wstęgi przez Roberta Makiełę, prezesa Wastes Service Group, Krzysztofa Galosa, podsekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, prof. Joannę Kulczycką – kierowniczkę Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Igora Bandrowicza – burmistrza gminy Prusice oraz Sebastiana Kąckiego z Ministerstwa Rozwoju i Technologii.
Wastes Service Group specjalizuje się w odzysku surowców krytycznych, w tym w produkcji wysokiej jakości granulatów z frakcji elektronicznych oraz zużytych baterii.
Foto: Materiały prasowe
Podczas uroczystości Robert Makieła mówił o zwieńczeniu trzyletnich prac rozwojowych, czego efektem jest otwarcie zakładu we Wszemirowie. Przy okazji ogłoszony został kolejny projekt: w Ozimku powstanie stacja demontażu pojazdów elektrycznych, która pozwoli zamknąć obieg GOZ w całej grupie i osiągnąć nowy poziom recyklingu.
Otwarciu towarzyszyła konferencja „Surowce przyszłości, regulacje jutra”, w której wzięli udział przedstawiciele administracji, nauki i biznesu. Dyskutowano na temat tego, jak budować niezależność surowcową w oparciu o recykling, w panelu wzięli udział minister Krzysztof Galos, prof. Joanna Kulczycka, Robert Makieła z Wastes Service Group, Katarzyna Wolny-Tomczyk, adwokatka z ECO LEGAL Law Firm oraz dr Robert Wawrzonek, członek zarządu, REMONDIS Electrorecycling Polska.
Czytaj więcej
Choć badania wskazują, że segregacja odpadów jest dla Polek i Polaków bardzo istotna, okazuje się...
Podczas dyskusji o barierach dla rozwoju sektora recyklingu zwracano uwagę na rozbieżność między ambitnym podejściem CRMA a realiami krajowymi, na opór społeczny i brak przyzwolenia administracji na budowę zakładów przetwarzania, a także na kwestie wysokich kosztów zbiórki, transportu oraz skomplikowane procedury, które odstraszają inwestorów i producentów od wdrażania nowych rozwiązań. Uczestnicy apelowali też o jasne kryteria utraty statusu odpadu i wprowadzenie pojęcia „odpadu obniżonego ryzyka”, co uprościłoby przepisy i obniżyło koszty.
W drugim panelu zatytułowanym „Baterie pod napięciem prawa – obowiązki producentów i recyclerów” udział wzięli Justyna Zyga, radczyni prawna z ECO LEGAL Law Firm, Albert Kania – COO z firmy F5A New Mobility Research&Consulting/Senior Manager w PSNM, Katarzyna Błachowicz – wiceprezes zarządu i koordynator Klastra Gospodarki Cyrkularnej i Recyklingu w ramach Krajowego Klastra Kluczowego, Michał Kusz – prezes zarządu Green Recovery Organizacja Odzysku oraz Piotr Jarmowicz, główny ekspert z wydziału regulacji przemysłowych, departament innowacji i polityki przemysłowej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.
Otwarciu zakładu towarzyszyły dwa panele dyskusyjne.
Foto: Materiały prasowe
Uczestnicy panelu rozmawiali o tym, co zmienia rozporządzenie bateryjne i jak rynek powinien się do niego przygotować. Zwracano uwagę, że cel dla baterii przenośnych rośnie do 63 proc. co oznacza, że potrzebna będzie gęsta sieć punktów i nowe budżety, a część organizacji może nie sprostać nowym wymogom. Dyskutowano o rozdzieleniu strumieni „lekkich”, konsumenckich i „ciężkich”, a także o potrzebie edukacji użytkowników, projektowaniu produktów, procesów i usług pod GOZ.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Obiekt we Wszemirowie noszący nazwę „Battery & E-Scrap Recycling Park” to jeden z najnowocześniejszych zakładów recyklingu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Instalacja wykorzystuje rozwiązania Przemysłu 4.0 oraz zautomatyzowane systemy zwiększające bezpieczeństwo procesu. Spółka specjalizuje się w odzysku surowców krytycznych, w tym w produkcji wysokiej jakości granulatów z frakcji elektronicznych oraz zużytych baterii.
Zwieńczeniem ceremonii otwarcia zakładu było symboliczne przecięcie wstęgi przez Roberta Makiełę, prezesa Wastes Service Group, Krzysztofa Galosa, podsekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, prof. Joannę Kulczycką – kierowniczkę Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Igora Bandrowicza – burmistrza gminy Prusice oraz Sebastiana Kąckiego z Ministerstwa Rozwoju i Technologii.
Choć badania wskazują, że segregacja odpadów jest dla Polek i Polaków bardzo istotna, okazuje się duża część z n...
Opakowania tekturowe są niezbędne w handlu internetowym. Jak je zaprezentować, by stały się głównym bohaterem ka...
Jasne ramy prawne ułatwią proces inwestycyjny i zapewnią bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom rynku. Ważne jest...
Wraz z rozwojem gospodarczym rośnie skala produkcji odpadów. Uczestnicy rynku wskazują, że dla ich sprawnego zag...
Nowe dane opublikowane przez Europejską Agencję Środowiska (EEA) ukazują, że Unia Europejska nie radzi sobie z s...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas