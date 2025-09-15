Reklama

Wastes Service Group otwiera zakład recyklingu baterii litowo-jonowych

10 września firma Wastes Service Group uruchomiła nowoczesny zakład recyklingu baterii litowo-jonowych. Dysponuje on nie tylko instalacją do przetwarzania baterii, posiada też unikatową linię do demontażu podwozi samochodów elektrycznych i hybrydowych.

Publikacja: 15.09.2025 16:48

Filip Gabryelewicz, dyrektor ds. Rozwoju Biznesu Wastes Service Group. Nowy zakład Wastes Service Group to jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Foto: Materiały prasowe

rp.pl

Obiekt we Wszemirowie noszący nazwę „Battery & E-Scrap Recycling Park” to jeden z najnowocześniejszych zakładów recyklingu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Instalacja wykorzystuje rozwiązania Przemysłu 4.0 oraz zautomatyzowane systemy zwiększające bezpieczeństwo procesu. Spółka specjalizuje się w odzysku surowców krytycznych, w tym w produkcji wysokiej jakości granulatów z frakcji elektronicznych oraz zużytych baterii.

Robert Makieła, prezes zarządu i CEO w Wastes Service Group.

Foto: Materiały prasowe

Zwieńczeniem ceremonii otwarcia zakładu było symboliczne przecięcie wstęgi przez Roberta Makiełę, prezesa Wastes Service Group, Krzysztofa Galosa, podsekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, prof. Joannę Kulczycką – kierowniczkę Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Igora Bandrowicza – burmistrza gminy Prusice oraz Sebastiana Kąckiego z Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Wastes Service Group specjalizuje się w odzysku surowców krytycznych, w tym w produkcji wysokiej jakości granulatów z frakcji elektronicznych oraz zużytych baterii.

Foto: Materiały prasowe

Podczas uroczystości Robert Makieła mówił o zwieńczeniu trzyletnich prac rozwojowych, czego efektem jest otwarcie zakładu we Wszemirowie. Przy okazji ogłoszony został kolejny projekt: w Ozimku powstanie stacja demontażu pojazdów elektrycznych, która pozwoli zamknąć obieg GOZ w całej grupie i osiągnąć nowy poziom recyklingu.

Bariery i wyzwania dla sektora recyklingu

Otwarciu towarzyszyła konferencja „Surowce przyszłości, regulacje jutra”, w której wzięli udział przedstawiciele administracji, nauki i biznesu. Dyskutowano na temat tego, jak budować niezależność surowcową w oparciu o recykling, w panelu wzięli udział minister Krzysztof Galos, prof. Joanna Kulczycka, Robert Makieła z Wastes Service Group, Katarzyna Wolny-Tomczyk, adwokatka z ECO LEGAL Law Firm oraz dr Robert Wawrzonek, członek zarządu, REMONDIS Electrorecycling Polska.

Czytaj więcej

Recykling
Recykling
„Recykling życzeniowy” coraz popularniejszy. Jak walczyć z tym zjawiskiem?

Podczas dyskusji o barierach dla rozwoju sektora recyklingu zwracano uwagę na rozbieżność między ambitnym podejściem CRMA a realiami krajowymi, na opór społeczny i brak przyzwolenia administracji na budowę zakładów przetwarzania, a także na kwestie wysokich kosztów zbiórki, transportu oraz skomplikowane procedury, które odstraszają inwestorów i producentów od wdrażania nowych rozwiązań. Uczestnicy apelowali też o jasne kryteria utraty statusu odpadu i wprowadzenie pojęcia „odpadu obniżonego ryzyka”, co uprościłoby przepisy i obniżyło koszty.

Jak sprostać wymogom nowych przepisów?

W drugim panelu zatytułowanym „Baterie pod napięciem prawa – obowiązki producentów i recyclerów” udział wzięli Justyna Zyga, radczyni prawna z ECO LEGAL Law Firm, Albert Kania – COO z firmy F5A New Mobility Research&Consulting/Senior Manager w PSNM, Katarzyna Błachowicz – wiceprezes zarządu i koordynator Klastra Gospodarki Cyrkularnej i Recyklingu w ramach Krajowego Klastra Kluczowego, Michał Kusz – prezes zarządu Green Recovery Organizacja Odzysku oraz Piotr Jarmowicz, główny ekspert z wydziału regulacji przemysłowych, departament innowacji i polityki przemysłowej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Otwarciu zakładu towarzyszyły dwa panele dyskusyjne.

Foto: Materiały prasowe

Uczestnicy panelu rozmawiali o tym, co zmienia rozporządzenie bateryjne i jak rynek powinien się do niego przygotować. Zwracano uwagę, że cel dla baterii przenośnych rośnie do 63 proc. co oznacza, że potrzebna będzie gęsta sieć punktów i nowe budżety, a część organizacji może nie sprostać nowym wymogom. Dyskutowano o rozdzieleniu strumieni „lekkich”, konsumenckich i „ciężkich”, a także o potrzebie edukacji użytkowników, projektowaniu produktów, procesów i usług pod GOZ. 

Klimat Recykling baterie

